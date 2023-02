Repaso de Drive to Survive 5: sigue siendo imprescindible

Cargar reproductor de audio

El inicio de la quinta temporada es con un rápido repaso del final del año 2021 de Fórmula 1, que, para algunos aficionados, podría resultar una experiencia dolorosa dados los controvertidos acontecimientos del Gran Premio de Abu Dhabi. Pero eso no debería restar mérito y resumimos: Drive to Survive es otra serie que hay que ver, aunque quizás a ti (o a nosotros) no nos vaya a enseñar nada nuevo. El inicio del resumen de 2022 empieza de manera más amable, con amigos Mattia Binotto y Guenther Steiner disfrutan de una escapada a la montaña en un FIAT 500, para visitar el viñedo del ahora ya ex director de Ferrari.

Ese episodio marca el tono de toda la entrega, equilibrando hábilmente la tensión y las rivalidades que hacen que la Fórmula 1 sea tan atractiva con momentos desenfadados que muestran el lado más humano de los protagonistas. El capítulo de inicio cambia rápidamente de marcha para centrarse en el comienzo del curso en Bahrein, en el "nuevo amanecer" de la categoría con la modificación del reglamento técnico.

Ahí se puede ver cómo los del Cavallino Rampante, con Charles Leclerc y Carlos Sainz, se hacen con un doblete que da esperanzas a Maranello, lo mismo que lo da la victoria del español a sus seguidores, algo que se trata en uno de los capítulos dedicado especialmente a esa carrera junto con otra en Miami. Sin embargo, a los aficionados españoles no les gustará el trato que se hace. Christian Horner (y el director de Williams) cuestionan una y otra vez las decisiones de Binotto de no favorecer a Leclerc, recordando también la carrera de Mónaco, y se ensucia la victoria de Sainz. De hecho, en voz en off, se escucha a un reportero británico llegar a decir, tras el histórico triunfo de Carlos en Gran Bretaña, que Ferrari había ganado, "pero no con el coche correcto".

El otro español, Fernando Alonso, aparece en medio de los problemas de Alpine y su indecisión a la hora de confeccionar su alienación de pilotos para 2023.

La comedia continúa cuando el concepto radical de Mercedes, con los 'sin pontones', atrae la atención, y más de un ápice de desprecio por parte de los pilotos rivales. Aunque sus problemas se ven pronto en la pista, las cámaras se centran en Ferrari, que parece tener las herramientas necesarias para dar por fin otra corona a los exigentes tifosi, un arco argumental que se sigue posteriormente, aunque a estas alturas ya sabemos que no tuvo un final feliz.

Rápidamente se hace evidente que Netflix y la productora Box to Box Films se han mantenido firmes, ya que, después de todo, ¿por qué cambiar una fórmula que ha ayudado a generar tanta popularidad al campeonato con cotas nunca vistas?

El equipo de grabación, que sigue a los diferentes pilotos y equipos durante cada fin de semana, vuelve a ofrecer una visión sincera y un toque cómico que hace que los aficionados se sientan como si estuvieran allí. Compartir la angustia por el sufrimiento de Daniel Ricciardo y Mick Schumacher en sus episodios contrasta con las bromas de, por ejemplo, un Kevin Magnussen que vive su mejor momento en un improbable regreso con Haas, mientras que Will Buxton sigue siendo uno de los principales narradores, al mismo tiempo que los propios pilotos y jefes de las escuderías cuentan sus experiencias delante de las cámaras.

Verstappen vuelve a D2D tras comentar sus dudas con los productores Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tras negarse a participar en temporadas anteriores debido a un desacuerdo sobre la licencia creativa que Drive to Survive se toma con los argumentos de la Fórmula 1 y su retrato de los pilotos (con algunas mentiras), el actual campeón del mundo, Max Verstappen, se ha prestado a colaborar después de aclarar las cosas con los productores. La ayuda que ofrece el neerlandés se limita a frases hechas y lugares más comunes, pero no hace falta explicar la importancia de contar con el vigente bicampeón, y el holandés puede estar seguro de que no se han tergiversado sus declaraciones.

La serie es lo bastante consciente de sí misma como para señalar su condición de producto de entretenimiento y no de documental, y el director de Mercedes, Toto Wolff, lo compara con la superproducción de Hollywood, Top Gun. Uno de los principales puntos de crítica de la entrega es su tendencia a mezclar comentarios de radios en pista y reacciones en el muro de boxes con secuencias de acción que no se relacionan entre sí, pero sus combinaciones parecen menos atroces que en años anteriores y eso ayuda a mejorar todo.

Después del impactante final de 2021, la de 2022 ofreció mucho menos dramatismo, y se podría perdonar que se pensara que la productora quisiera estirar más el chicle para crear historias, pero, en general, no lo ha hecho. La mayoría de los principales temas de conversación del año pasado se tratan con pinceladas amplias, pero bastante justas, aunque sean un poco más sencillas que la montaña rusa de la lucha entre Hamilton y Verstappen.

Una de las posibles quejas que se pueden hacer a Drive to Survive 5 es que aprovechan el accidente de Guanyu Zhou en el Gran Premio de Gran Bretaña al máximo, con interminables repeticiones y pausas dramáticas antes de revelar el resultado. Es algo similar a lo que pasó con el choque de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin de 2020.

Pocos instantes son especialmente reveladores (que aporten algo nuevo) para los seguidores acérrimos a la Fórmula 1, pero son esos pequeños extras que hacen que merezca la pena ver Drive to Survive. No necesitamos sumergirnos entre bastidores para que nos recuerden lo graves que eran los problemas de Mercedes, pero el director de Red Bull, Christian Horner, se regocija abiertamente sobre el rendimiento de los alemanes y especula sobre si Lewis Hamilton se retirará o no, algo que es un toque descarado que retoma el hilo de una rivalidad hostil que dominó la cuarta temporada en Netflix.

La rivalidad entre Horner y Wolff se mantiene en la nueva serie Drive to Survive Photo by: Motorsport Images

Ya conocíamos la furia de Toto Wolff en las reuniones de los jefes de equipos cuando intentaba convencerlos sobre el porpoising en 2022 mientras que se enfrentaba a la feroz resistencia de su némesis de Red Bull, pero ver partes de ello incluidas en la serie nos hace querer sacar las palomitas y reírnos junto con los divertidos espectadores, tanto Andreas Seidl como Jost Capito. Después de todo, los años de dominio de Mercedes no han hecho que los homólogos del austriaco simpaticen especialmente con su difícil situación.

El plato de palomitas se vuelve a llenar cuando seguimos los numerosos fallos de estrategia de Ferrari y las críticas a Red Bull por su incumplimiento con el límite de costes, o cuando la batalla por los servicios de Oscar Piastri entre Alpine y McLaren llega a su punto álgido, permitiéndonos escuchar las conversaciones privadas entre los respectivos directores de los conjuntos, Otmar Szafnauer y Zak Brown. El futuro "villano" de la marca de coches de James Bond, Fernando Alonso, recibe nuestra nominación a mejor actor secundario al poner en aprietos a los de Enstone, como se ve en su frase que dice sonriendo a cámara: "Sigo siendo el malo".

La promoción del glamour del inaugural Gran Premio de Miami sin duda complacerá a Liberty Media, pero Drive to Survive tampoco escatima en el servicio a los aficionados. El 'bromance' de AlphaTauri entre Pierre Gasly y Yuki Tsunoda se aprovecha con generosidad y la estrella de la serie, Guenther Steiner, vuelve a acaparar mucho tiempo en pantalla, pero esta vez también se puede ver un lado más humano y con más peso detrás de las bromas picarescas del jefe de Haas, ya que esas personas son como nosotros, incluso vemos al director de Alpine planchando sus propias camisas.

Dicho esto, es bastante desconcertante ver que Daniel Ricciardo recibe una despedida mucho mayor que el tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel. El alemán apenas aparece y no recibe realmente un homenaje acorde al nivel de su brillante trayectoria.

La temporada 2021 fue difícil de seguir y algunos de los episodios más flojos de la quinta temporada no ofrecen el nivel de la anterior entrega. Las imágenes exclusivas de la serie Drive to Survive 5 no son lo suficientemente jugosas como para que vuelva a ser un visionado obligatorio, aunque algunos elementos resultes inevitablemente chirriantes para los más fervientes aficionados a la Fórmula 1.

Sin embargo, los seguidores más ocasionales, e incluso los nuevos, que son el principal grupo de interés, no tendrán en cuenta esos detalles.

