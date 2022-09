Drugovich: El campeón de F2 debería poder seguir si no entra en F1

Cargar reproductor de audio

El piloto de MP Motorsport se coronó campeón tras la carrera sprint de Monza el sábado, pero no ha podido asegurarse un asiento en la F1 para 2023.

En su lugar, el brasileño ha firmado como piloto de reserva de Aston Martin y primer miembro de su programa de desarrollo de jóvenes pilotos.

Drugovich cree que la serie debería seguir los pasos de Moto2 y Moto3 y permitir que el campeón regrese si no puede asegurarse un asiento en la F1 para evitar que se quede sin correr como le sucedió al campeón de la F2 en 2021, Oscar Piastri.

Tras conseguir el título, Drugovich dijo: "Creo que en mi opinión, o eres campeón y ya no puedes quedarte y tienes que ascender a la F1, o puedes quedarte".

"Creo que es más o menos como funciona en Moto2 y Moto3. Creo que, en primer lugar, lo que tiene que cambiar es que quien gane el campeonato tiene que ir a la F1".

"Tuvimos algunos contactos en la IndyCar, pero como he dicho muchas veces, no es el objetivo principal por ahora, sólo intentamos estar en la F1".

"Pero como he dicho, si necesito correr alguna otra cosa que la F1 el año que viene, seguro que es una categoría a considerar".

También lee: Drugovich se une a Aston Martin F1 a su programa de desarrollo

Felipe Drugovich, MP Motorsport Photo by: FIA Formula 2

Pero el director general de la serie, Bruno Michel, no está de acuerdo y cree que la serie debe mantener su modelo de "subir o bajar".

Cree que provocaría que los pilotos "se quedaran para siempre en el mismo campeonato teniendo una gran ventaja".

"No sabía que (Drugovich) había dicho eso, pero no estoy de acuerdo. Creo que es una pirámide y hay que tener un sistema en el que en algún momento hay que subir o bajar", dijo.

"No me gustaría que la F2 o la F3 se convirtieran en campeonatos profesionales, porque si se hace eso, ese es exactamente el problema, los pilotos que se queden para siempre en el mismo campeonato tendrán una gran ventaja porque tienen una gran experiencia sobre los jóvenes pilotos que vienen".

"No sólo no sería bueno para su carrera, no sería bueno para los jóvenes pilotos, probablemente no brillarían tanto porque lucharían contra gente que honestamente no son probablemente mejores que ellos pero tienen mucha más experiencia, conocen todas las pistas, conocen el coche, conocen los equipos, conocen lo que sea".

"Así que para mí, en absoluto, y siempre he presionado mucho por eso, lo hicimos desde el principio de la GP2 y la GP3".

"El campeón no puede quedarse y creo que es un punto muy importante para mantener".