Drugovich reemplazará a Stroll en los test en Bahréin

El equipo confirmó el lunes que Lance Stroll se había lesionado en un accidente de bicicleta mientras entrenaba, y no podrá participar en los tres días de test.

El campeón de Fórmula 2 Felipe Drugovich ha sido así convocado y tendrá una inesperada oportunidad de probar el nuevo AMR23.

Fernando Alonso pilotará el coche el jueves por la tarde, pero el equipo dice que aún no ha concretado su programa para los dos días restantes de test.

El otro piloto reserva de Aston Martin, Stoffel Vandoorne, está comprometido con el evento de Fórmula E que tendrá lugar en Ciudad del Cabo el sábado.

El kilometraje de la pista de Sakhir dará a Drugovich la oportunidad de ponerse al día, lo que será útil en caso de que tenga que correr con el coche en Bahrein, o de hecho en cualquier etapa de este año.

También le ayudará a correlacionarse con el simulador del equipo, en el que el brasileño rodará mucho a lo largo de la temporada.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Drugovich tuvo su primera experiencia con Aston Martin cuando pilotó el AMR22 en la FP1 en Abu Dhabi el año pasado, y también participó en el test de jóvenes pilotos en el mismo escenario.

Stroll comentó de su incidente: "He tenido un desafortunado accidente mientras me entrenaba con la bicicleta para preparar la temporada. Estoy decidido a volver a subirme al coche y estoy entusiasmado con la temporada que me espera con el equipo. Estoy motivado para recuperarme de este contratiempo lo antes posible".

El equipo añadió que Stroll "espera, no obstante, una rápida recuperación y vuelta a las tareas de pilotaje. Su estado físico para volver al cockpit será evaluado diariamente y el equipo emitirá una actualización antes del GP de Bahrein."

Suponiendo que Stroll esté lo suficientemente en forma como para poder participar en la carrera del fin de semana, llegará con el pie izquierdo tras haberse perdido un día y medio de pruebas vitales.