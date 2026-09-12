El duelo entre compañeros en 2026 tras la clasificación del GP de España de F1: Colapinto corta la racha de Gasly
Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, donde Franco Colapinto venció a Pierre Gasly tras una seguidilla a favor del francés.
Después de cada sesión de clasificación de Formula 1, Motorsport.com publica el récord de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de garaje.
Este récord se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las sanciones en parrilla no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.
McLaren
|Oscar Piastri
|
5-14
(5-9 sin sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s en Q3)
|
3
|Japón
|
5
(+0.277s en Q3)
|
3
(+0.239s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s en Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s en Q3)
|Canadá
|
3
|
7
|Mónaco
|
8
(+0.141s en Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
|
7
(+0.009s en Q3)
|Austria
|
6
|
7
(+0.032s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s en Q3)
|Gran Bretaña
|
6
|
7
(+0.215s en Q3)
|Bélgica
|
3
|
5
(+0.477s en Q3)
|Hungría
|
1
|
4
(+0.058s en SQ3)
|Países Bajos (sprint)
|
2
|
4
(+0.142s en Q3)
|Países Bajos
|
1
|
3
|Italia
|
9
(+0.290s en Q3)
|
7
(+0.470s en Q3)
|España
|
1
Mercedes
|George Russell
|9-10
(6-8 sin sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s en Q3)
|Japón
|
1
|
6
(+0.402s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s en Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canadá (sprint)
|
2
(+0.068s en SQ3)
|
1
|Canadá
|
2
(+0.068s en Q3)
|
6
(+0.394s en Q3)
|Mónaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319s en Q3)
|
1
|Austria
|
4
(+0.301s en Q3)
|
5
(+0.346s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s en Q3)
|Gran Bretaña
|1
|
4
(+0.508s en Q3)
|Bélgica
|1
|
7
(+0.281s en Q3)
|Hungría
|4
|
1
|Países Bajos (sprint)
|
5
(+0.227s en SQ3)
|2
|Países Bajos
|
3
(+0.031s en Q3)
|2
|Italia
|
7
(+0.247s en Q3 - penalización por motor)
|
6
(+0.314s en Q3)
|España
|
2
Red Bull
|Max Verstappen
|12-3
(8-3 sin sprints)
|Isack Hadjar
|sin tiempo en Q1 – despiste
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s en Q3)
|
11
(+0.158s en Q2)
|Japón
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s en SQ3)
|
2
|Miami
|
Descalificado - infracción técnica
(+0.825s en Q3)
|
7
|Canadá (sprint)
|
8
(+0.101s en SQ3)
|
6
|Canadá
|
7
(+0.028s en Q3)
|
2
|Mónaco
|
5
(+0.340s en Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056s en Q3)
|
5
|Austria
|
8
(+0.157s en Q3)
|
3
|Gran Bretaña (sprint)
|
8
(+0.138s en SQ3)
|
7
(+0.147s en Q3)
|Gran Bretaña
|
5
|
2
|Bélgica
|
10
(sin tiempo - sanción en parrilla)
|
6
|Hungría
|
8
(+0.131s en Q3)
|Max Verstappen
|4-0
(3-0 sin sprints)
|Liam Lawson
|6
|Países Bajos (sprint)
|
11
(+0.365s en SQ2)
|7
|Países Bajos
|
8
(+0.115s en Q3)
|6
|Italia
|
14
(+0.633s en Q2 - bloqueado)
|
3
|España
|
8
(+0.352s en Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
9-10
(7-7 sin sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|China
|3
|
4
|Japón
|
6
(+0.162s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s en SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s en Q3)
|
6
(+0.084s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s en Q3)
|Canadá
|
5
|
5
(+0.072s en Q3)
|Mónaco
|
3
|
10
(sin tiempo - choque en Q3)
|Barcelona
|
2
|
2
|Austria
|
3
(+0.059s en Q3)
|
4
(+0.327s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
1
|
2
|Gran Bretaña
|
3
(+0.172s en Q3)
|
5
|Bélgica
|
6
(+0.002s en Q3)
|
3
(+0.226s en Q3)
|Hungría
|
2
|
3
|Países Bajos (sprint)
|
7
(+0.569s en SQ3)
|
6
(+0.064s en Q3)
|Países Bajos
|5
|
4
|Italia
|
5
(+0.007s en Q3)
|
5
(+0.006s en Q3)
|España
|
4
Williams
|Alexander Albon
|5-12
(3-10 sin sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|No participó
|
18
(+0.544s en SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s en Q1)
|Japón
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s en SQ2)
|
16
(+0.378s en Q2)
|Miami
|
14
|
No participó - choque en FP1
|Canadá (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s en Q1)
|Canadá
|
15
|
11
|Mónaco
|
12
|
18
(+0.543s en Q1)
|Barcelona
|
16
|
18
(+0.257s en Q1)
|Austria
|
17
|
16
(+0.453s en SQ2)
|Gran Bretaña (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s en Q2)
|Gran Bretaña
|
15
|
17
(+0.040s en Q1)
|Bélgica
|
15
|
19
(+0.037s en Q1)
|Hungría
|
18
|
16
|Países Bajos (sprint)
|
18
(+0.142s en SQ1)
|16
|Países Bajos
|
17
(+0.022s en Q1)
|
18
(+0.740s en Q1 - penalización por motor)
|Italia
|
15
|
16
|España
|
17
(+0.005s en Q1)
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|6-8
(5-6 sin sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s en SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|China
|14
|
10
|Japón
|
14
(+0.386s en Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s en SQ1)
|
17
(+0.538s en Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canadá (sprint)
|
No participó
|
9
|Canadá
|
12
(+0.349s en Q2)
|
15
(+0.777s en Q2)
|Mónaco
|
10
|
11
(+0.255s en Q2)
|Barcelona
|
8
|
10
(+0.052s en Q3)
|Austria
|
9
|
10
(+0.440s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
9
|
9
|Gran Bretaña
|
10
(+0.411s en Q3)
|
8
|Bélgica
|
11
(+0.491s en Q2)
|
9
|Hungría
|
11
(+0.405s en Q2)
|Arvid Lindblad
|4-0
(3-0 sin sprints)
|Yuki Tsunoda
|10
|Países Bajos (sprint)
|
12
(+0.360s en SQ2)
|10
|Países Bajos
|
12
(+0.102s en Q2)
|10
|Italia
|
17
(+1.028s en Q1)
|
10
|España
|
15
(+0.880s en Q2)
Aston Martin
|Lance Stroll
|3-13
(2-10 sin sprints)
|Fernando Alonso
|No participó
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s en Q1)
|Japón
|21
|
sin tiempo
|Miami (sprint)
|no clasificado
|
19
(+0.066s en Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s en Q1)
|Canadá
|
19
|
22
(+0.712s en Q1)
|Mónaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+0.057s en Q1)
|
22
|Austria
|
21
|
22
(+0.078s en SQ1)
|Gran Bretaña (sprint)
|
21
|
21
|Gran Bretaña
|
22
(+0.162s en Q1)
|
22
(+0.175s en Q1)
|Bélgica
|
21
|
20
(+0.533s en Q1)
|Hungría
|
16
|
19
|Países Bajos (sprint)
|
22
(+0.623s en SQ1 - fallo aerodinámica activa)
|
19
(+0.168s en Q1)
|Países Bajos
|
18
|
22
(+0.072s en Q1)
|Italia
|
21
|
No participó
|España
|
18
Haas
|Esteban Ocon
|6-12
(4-9 sin sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s en SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|China
|10
|
12
|Japón
|
18
(+0.175s en Q1)
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s en Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canadá (sprint)
|
15
(+0.269s en SQ2)
|
17
(+0.396s en Q1)
|Canadá
|
16
|
17
|Mónaco
|
19
(+0.092s en Q1)
|
17
(+0.502s en Q1)
|Barcelona
|
15
|
15
(+0.294s en Q2)
|Austria
|
13
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Gran Bretaña (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s en Q1)
|Gran Bretaña
|
14
|
18
(+0.688s en Q1)
|Bélgica
|
16
|
15
|Hungría
|
17
(+0.223s en Q1)
|
15
|Países Bajos (sprint)
|
17
(+0.225s en SQ1)
|
15
|Países Bajos
|
20
(+0.282s en Q1)
|
16
(+0.698s en Q2 - motor más antiguo)
|Italia
|
12
|
13
|España
|No participó (choque en FP3)
Audi
|Nico Hulkenberg
|9-10
(7-7 sin sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s en SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s en Q2 - choque)
|
13
(+0.397s en Q2)
|Japón
|
9
|
12
(+0.025s en SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s en Q1 - problema en los frenos)
|
11
|Canadá (sprint)
|
12
(+0.032 en SQ2)
|
11
|Canadá
|
13
(+0.185s en Q2)
|
13
|Mónaco
|
16
(sin tiempo en Q2 – choque en Q1)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.318s en Q2)
|Austria
|
12
|
13
(+0.028s en SQ2)
|Gran Bretaña (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s en Q2)
|Gran Bretaña
|
11
|
14
(+0.589s en Q2 - fuga hidráulica)
|Bélgica
|
9
|
10
|Hungría
|
14
(+0.466s en Q2)
|
14
(+0.830s en SQ2)
|Países Bajos (sprint)
|
9
|
13
(+0.364s en Q2)
|Países Bajos
|
9
|
13
(+0.262s en Q2)
|Italia
|
11
|
11
|España
|
12
(+0.165s en Q2)
Alpine
|Pierre Gasly
|13-6
(10-4 sin sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s en SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s en Q2)
|7
|Japón
|
15
(+0.753s en Q210
|
10
(+0.154s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s en Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|13
|
14
(+0.330s en Q2)
|Canadá
|10
|
9
|Mónaco
|
14
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.070s en Q2)
|Barcelona
|
13
|
11
|Austria
|
16
(+0.948 en Q2)
|
11
|Gran Bretaña (sprint)
|
14
(+0.501s en SQ2)
|
12
|Gran Bretaña
|
19
(+0.976s en Q1)
|
12
|Bélgica
|
13
(+0.061s en Q2)
|
12
|Hungría
|
13
(+0.183s en Q2)
|
8
|Países Bajos (sprint)
|
13
(+0.719s en SQ2)
|
11
|Países Bajos
|
14
(+0.184s en Q2)
|
1
|Italia
|
8
(+0.434s en Q3)
|
14
(+0.715s en Q2)
|España
|
9
Cadillac
|Sergio Perez
|10-8
(7-7 sin sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s en Q1)
|
No participó
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|China
|20
|
19
|Japón
|
20
(+0.124s en Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s en SQ1)
|
21
(+0.338s en Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canadá (sprint)
|
20
(+0.864s en SQ1)
|20
|Canadá
|
22
(+0.843s en Q1)
|18
|Mónaco
|
20
(+0.536s en Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212s en Q1)
|19
|Austria
|
20
(+0.085s en Q1)
|19
|Gran Bretaña (sprint)
|
20
(+0.244s en SQ1)
|
20
(+0.713s en Q1)
|Gran Bretaña
|
18
|
20
(+0.148s en Q1 - fallo en despliegue de energía)
|Bélgica
|
19
|
22
(+0.436s en Q1)
|Hungría
|
21
|
21
(+0.073s en SQ1)
|Países Bajos (sprint)
|
20
|
22
(+0.229s en Q1)
|Países Bajos
|
21
|
20
(+0.231s en Q1)
|Italia
|
19
|
19
|España
|
20
(+0.098s en Q1)
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