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Fórmula 1 GP de España

El duelo entre compañeros en 2026 tras la clasificación del GP de España de F1: Colapinto corta la racha de Gasly

Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, donde Franco Colapinto venció a Pierre Gasly tras una seguidilla a favor del francés.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Después de cada sesión de clasificación de Formula 1, Motorsport.com publica el récord de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de garaje.

Este récord se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las sanciones en parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.

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McLaren

Oscar Piastri

5-14

(5-9 sin sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s en Q3)

3

 Japan  Japón

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

 Canada Canadá

3

7

 Monaco Mónaco

8

(+0.141s en Q3)

 7
(+0.089s en Q3) 

 Spain Barcelona 

4

7

(+0.009s en Q3)

 Austria Austria

6

7

(+0.032s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

6

8

(+0.155s en Q3)

 United Kingdom Gran Bretaña

6

7

(+0.215s en Q3)

 Belgium Bélgica

3

5

(+0.477s en Q3)

 Hungary Hungría

1

4

(+0.058s en SQ3)

 Netherlands Países Bajos (sprint)

2

4

(+0.142s en Q3)

 Netherlands Países Bajos

1

3

 Italy Italia

 9

(+0.290s en Q3)

7

(+0.470s en Q3)

 Spain España

1

Mercedes

George Russell 9-10

(6-8 sin sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s en Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

 China China

1

2

(+0.298s en Q3)

 Japan  Japón

1

6

(+0.402s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canadá (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

 Canada Canadá

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

 Monaco Mónaco

1

1

 Spain Barcelona 

 3

(+0.319s en Q3)

1

 Austria Austria

4

(+0.301s en Q3)

5

(+0.346s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

2

4

(+0.370s en Q3)

 United Kingdom Gran Bretaña 1

4

(+0.508s en Q3)

 Belgium Bélgica  1

7

(+0.281s en Q3)

 Hungary Hungría 4

1

 Netherlands Países Bajos (sprint)

5

(+0.227s en SQ3)
2 Netherlands Países Bajos

3

(+0.031s en Q3)
 2 Italy Italia

7

(+0.247s en Q3 - penalización por motor)

6

(+0.314s en Q3)

 Spain España

2

Red Bull

Max Verstappen 12-3

(8-3 sin sprints)

 Isack Hadjar
sin tiempo en Q1 – despiste Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)
8 China China

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

  Japan Japón

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

 United States Miami

Descalificado - infracción técnica

(+0.825s en Q3)

7

 Canada Canadá (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

 Canada Canadá

7

(+0.028s en Q3)

2

 Monaco Mónaco

5

(+0.340s en Q3)

5

 Spain Barcelona 

6

(+0.056s en Q3) 

5

 Austria Austria

8

(+0.157s en Q3)

3

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

8

(+0.138s en SQ3)

7

(+0.147s en Q3)

 United Kingdom Gran Bretaña

5

2

 Belgium Bélgica

10

(sin tiempo - sanción en parrilla)

6

 Hungary Hungría

8

(+0.131s en Q3)
Max Verstappen 4-0

(3-0 sin sprints)

 Liam Lawson
6 Netherlands Países Bajos (sprint)

11

(+0.365s en SQ2)
7 Netherlands Países Bajos

8

(+0.115s en Q3)
 6 Italy Italia

14

(+0.633s en Q2 - bloqueado)

3

 Spain España

8

(+0.352s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

9-10

(7-7 sin sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japón

6

(+0.162s en Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

 Canada Canadá

5

5

(+0.072s en Q3)

 Monaco Mónaco

3

10

(sin tiempo - choque en Q3) 

 Spain Barcelona 

 2

2

 Austria Austria

 3

(+0.059s en Q3)

4

(+0.327s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

1

2

 United Kingdom Gran Bretaña

3

(+0.172s en Q3)

5

 Belgium Bélgica

6

(+0.002s en Q3)

3

(+0.226s en Q3)

 Hungary Hungría

2

3

 Netherlands Países Bajos (sprint)

7

(+0.569s en SQ3)

6

(+0.064s en Q3)

 Netherlands Países Bajos 5

4

 Italy Italia

 5

(+0.007s en Q3)

5

(+0.006s en Q3)

 Spain España

4

Williams

Alexander Albon 5-12

(3-10 sin sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia No participó

18

(+0.544s en SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

 China China

17

17

(+0.161s en Q1)

 Japan  Japón

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s en SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

 United States Miami

14

No participó - choque en FP1

 Canada Canadá (sprint)

10

18

(+0.575s en Q1)

 Canada Canadá

15

11

 Monaco Mónaco

12
(+0.028s en Q2)

 18

(+0.543s en Q1)

 Spain Barcelona 

16

18

(+0.257s en Q1)

 Austria Austria

17

16

(+0.453s en SQ2)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

15

16

(+0.120s en Q2)

 United Kingdom Gran Bretaña

15

17

(+0.040s en Q1)

 Belgium Bélgica

15

19

(+0.037s en Q1)

 Hungary Hungría

18

16

 Netherlands Países Bajos (sprint)

18

(+0.142s en SQ1)
16 Netherlands Países Bajos

17

(+0.022s en Q1) 

 18

(+0.740s en Q1 - penalización por motor)

 Italy Italia

15

 16

 Spain España

17

(+0.005s en Q1)

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-8

(5-6 sin sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s en SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japón

14

(+0.386s en Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canadá (sprint)

No participó

9

 Canada Canadá

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

 Monaco Mónaco

10

11

(+0.255s en Q2)

 Spain Barcelona 

8

10

(+0.052s en Q3)

 Austria Austria

9

10

(+0.440s en SQ3)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

9

9

 United Kingdom Gran Bretaña

10

(+0.411s en Q3)

8

 Belgium Bélgica

11

(+0.491s en Q2)

9

 Hungary Hungría

11

(+0.405s en Q2)
Arvid Lindblad 4-0

(3-0 sin sprints)

 Yuki Tsunoda
10 Netherlands Países Bajos (sprint)

12

(+0.360s en SQ2)
10 Netherlands Países Bajos

12

(+0.102s en Q2)
10  Italy Italia

17

(+1.028s en Q1)

10 

 Spain España

15

(+0.880s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-13

(2-10 sin sprints)

 Fernando Alonso
No participó Australia Australia

17

20

(+0.570s en SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

 China China 19

22

(+0.274s en Q1)

 Japan  Japón  21

sin tiempo

 United States Miami (sprint)  no clasificado

19

(+0.066s en Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint)

16

21

(+0.999s en Q1)

 Canada Canadá

19

22

(+0.712s en Q1)

 Monaco Mónaco

21

21

 Spain Barcelona 

 22

(+0.057s en Q1)

 22
(+0.421s en Q1)

 Austria Austria

21

22

(+0.078s en SQ1)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

21

21

 United Kingdom Gran Bretaña

22

(+0.162s en Q1)

22

(+0.175s en Q1)

 Belgium Bélgica

21

20

(+0.533s en Q1)

 Hungary Hungría

16

19

 Netherlands Países Bajos (sprint)

22

(+0.623s en SQ1 - fallo aerodinámica activa)

19

(+0.168s en Q1)

 Netherlands Países Bajos

18

22

(+0.072s en Q1)

 Italy Italia

21

 No participó

 Spain España

18

Haas

Esteban Ocon 6-12

(4-9 sin sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s en SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japón

18

(+0.175s en Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canadá (sprint)

15

(+0.269s en SQ2)

17

(+0.396s en Q1)

 Canada Canadá

16

17

 Monaco Mónaco

19

(+0.092s en Q1)

 17

(+0.502s en Q1)

 Spain Barcelona 

15

15

(+0.294s en Q2)

 Austria Austria

13

18

(+0.631s en SQ1)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

17

17

(+0.110s en Q1)

 United Kingdom Gran Bretaña

14

18

(+0.688s en Q1)

 Belgium Bélgica

16

15

 Hungary Hungría

17

(+0.223s en Q1)

15

 Netherlands Países Bajos (sprint)

17

(+0.225s en SQ1)

15

 Netherlands Países Bajos

20

(+0.282s en Q1)

 16

(+0.698s en Q2 - motor más antiguo)

 Italy Italia

12

 13

 Spain España No participó (choque en FP3)

Audi

Nico Hulkenberg 9-10

(7-7 sin sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s en SQ2)
11 China China

16

(+0.611s en Q2 - choque)

13

(+0.397s en Q2)

 Japan  Japón

9

12

(+0.025s en SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s en Q1 - problema en los frenos)

11

 Canada Canadá (sprint)

12

(+0.032 en SQ2)

11

 Canada Canadá

13

(+0.185s en Q2)

13

 Monaco Mónaco

16

(sin tiempo en Q2 – choque en Q1)

9

 Spain Barcelona 

12

(+0.233s en Q2) 

14

(+0.318s en Q2)

 Austria Austria

12

13

(+0.028s en SQ2)

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

12

13

(+0.615s en Q2)

 United Kingdom Gran Bretaña

11 

14

(+0.589s en Q2 - fuga hidráulica)

 Belgium Bélgica

9

10

 Hungary Hungría

14

(+0.466s en Q2)

14

(+0.830s en SQ2)

 Netherlands Países Bajos (sprint)

9

13

(+0.364s en Q2)

 Netherlands Países Bajos

9

13

(+0.262s en Q2)

 Italy Italia

11

 11

 Spain España

12

(+0.165s en Q2)

Alpine

Pierre Gasly 13-6

(10-4 sin sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s en Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s en SQ2)
7 China China

12

(+0.354s en Q2)
7 Japan  Japón

15

(+0.753s en Q210

10

(+0.154s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

 Canada Canadá (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

 Canada Canadá 10

9

 Monaco Mónaco

14

(+0.233s en Q2)

14

(+0.070s en Q2)

 Spain Barcelona 

13

11

 Austria Austria

16

(+0.948 en Q2)

11

 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

14

(+0.501s en SQ2)

12

 United Kingdom Gran Bretaña

19

(+0.976s en Q1)

12

 Belgium Bélgica

13

(+0.061s en Q2)

12

 Hungary Hungría

13

(+0.183s en Q2)

8

 Netherlands Países Bajos (sprint)

13

(+0.719s en SQ2)

11

 Netherlands Países Bajos

14

(+0.184s en Q2)

1

 Italy Italia

8

(+0.434s en Q3)

14

(+0.715s en Q2)

 Spain España

9

Cadillac

Sergio Perez 10-8

(7-7 sin sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s en Q1)

No participó

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

 China China 20

19

 Japan Japón

20

(+0.124s en Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s en Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canadá (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)
20 Canada Canadá

22

(+0.843s en Q1)
18 Monaco Mónaco

20

(+0.536s en Q1)
19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s en Q1) 
19 Austria Austria

20

(+0.085s en Q1)
19 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

20

(+0.244s en SQ1)

20

(+0.713s en Q1)

 United Kingdom Gran Bretaña

18

20

(+0.148s en Q1 - fallo en despliegue de energía)

 Belgium Bélgica

19

22

(+0.436s en Q1)

 Hungary Hungría

21

21

(+0.073s en SQ1)

 Netherlands Países Bajos (sprint)

20

22

(+0.229s en Q1)

 Netherlands Países Bajos

21

20

(+0.231s en Q1)

 Italy Italia

19

19

 Spain España

20

(+0.098s en Q1)

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