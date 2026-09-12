El duelo entre compañeros en 2026 tras la clasificación del GP de España de F1: Colapinto corta la racha de Gasly

Después de cada sesión de clasificación de Formula 1, Motorsport.com publica el récord de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de garaje.

Este récord se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las sanciones en parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.

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Oscar Piastri 5-14 (5-9 sin sprints) Lando Norris 5 Australia 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) China (sprint) 3 5 China 6 (+0.058s en Q3) 3 Japón 5 (+0.277s en Q3) 3 (+0.239s en SQ3) Miami (sprint) 1 7 (+0.317s en Q3) Miami 4 4 (+0.019s en SQ3) Canadá (sprint) 3 4 (+0.052s en Q3) Canadá 3 7 Mónaco 8 (+0.141s en Q3) 7

(+0.089s en Q3) Barcelona 4 7 (+0.009s en Q3) Austria 6 7 (+0.032s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 6 8 (+0.155s en Q3) Gran Bretaña 6 7 (+0.215s en Q3) Bélgica 3 5 (+0.477s en Q3) Hungría 1 4 (+0.058s en SQ3) Países Bajos (sprint) 2 4 (+0.142s en Q3) Países Bajos 1 3 Italia 9 (+0.290s en Q3) 7 (+0.470s en Q3) España 1

George Russell 9-10 (6-8 sin sprints) Kimi Antonelli 1 Australia 2 (+0.293s en Q3) 1 China (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) China 1 2 (+0.298s en Q3) Japón 1 6 (+0.402s en SQ3) Miami (sprint) 2 5 (+0.399s en Q3) Miami 1 1 Canadá (sprint) 2 (+0.068s en SQ3) 1 Canadá 2 (+0.068s en Q3) 6 (+0.394s en Q3) Mónaco 1 1 Barcelona 3 (+0.319s en Q3) 1 Austria 4 (+0.301s en Q3) 5 (+0.346s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 2 4 (+0.370s en Q3) Gran Bretaña 1 4 (+0.508s en Q3) Bélgica 1 7 (+0.281s en Q3) Hungría 4 1 Países Bajos (sprint) 5 (+0.227s en SQ3) 2 Países Bajos 3 (+0.031s en Q3) 2 Italia 7 (+0.247s en Q3 - penalización por motor) 6 (+0.314s en Q3) España 2

Max Verstappen 12-3

(8-3 sin sprints) Isack Hadjar sin tiempo en Q1 – despiste Australia 3 8 China (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 China 9 (+0.119s en Q3) 11 (+0.158s en Q2) Japón 8 5 Miami (sprint) 9 (+0.961s en SQ3) 2 Miami Descalificado - infracción técnica (+0.825s en Q3) 7 Canadá (sprint) 8 (+0.101s en SQ3) 6 Canadá 7 (+0.028s en Q3) 2 Mónaco 5 (+0.340s en Q3) 5 Barcelona 6 (+0.056s en Q3) 5 Austria 8 (+0.157s en Q3) 3 Gran Bretaña (sprint) 8 (+0.138s en SQ3) 7 (+0.147s en Q3) Gran Bretaña 5 2 Bélgica 10 (sin tiempo - sanción en parrilla) 6 Hungría 8 (+0.131s en Q3)

Max Verstappen 4-0

(3-0 sin sprints) Liam Lawson 6 Países Bajos (sprint) 11 (+0.365s en SQ2) 7 Países Bajos 8 (+0.115s en Q3) 6 Italia 14 (+0.633s en Q2 - bloqueado) 3 España 8 (+0.352s en Q3)

Charles Leclerc 9-10 (7-7 sin sprints) Lewis Hamilton 4 Australia 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) China (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) China 3 4 Japón 6 (+0.162s en Q3) 4 Miami (sprint) 7 (+0.379s en SQ3) 3 Miami 6 (+0.176s en Q3) 6 (+0.084s en SQ3) Canadá (sprint) 5 8 (+0.108s en Q3) Canadá 5 5 (+0.072s en Q3) Mónaco 3 10 (sin tiempo - choque en Q3) Barcelona 2 2 Austria 3 (+0.059s en Q3) 4 (+0.327s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 1 2 Gran Bretaña 3 (+0.172s en Q3) 5 Bélgica 6 (+0.002s en Q3) 3 (+0.226s en Q3) Hungría 2 3 Países Bajos (sprint) 7 (+0.569s en SQ3) 6 (+0.064s en Q3) Países Bajos 5 4 Italia 5 (+0.007s en Q3) 5 (+0.006s en Q3) España 4

Alexander Albon 5-12

(3-10 sin sprints) Carlos Sainz 15 Australia No participó 18 (+0.544s en SQ1) China (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) China 17 17 (+0.161s en Q1) Japón 16 14 Miami (sprint) 15 (+0.008s en SQ2) 16 (+0.378s en Q2) Miami 14 No participó - choque en FP1 Canadá (sprint) 10 18 (+0.575s en Q1) Canadá 15 11 Mónaco 12

(+0.028s en Q2) 18 (+0.543s en Q1) Barcelona 16 18 (+0.257s en Q1) Austria 17 16 (+0.453s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 15 16 (+0.120s en Q2) Gran Bretaña 15 17 (+0.040s en Q1) Bélgica 15 19 (+0.037s en Q1) Hungría 18 16 Países Bajos (sprint) 18 (+0.142s en SQ1) 16 Países Bajos 17 (+0.022s en Q1) 18 (+0.740s en Q1 - penalización por motor) Italia 15 16 España 17 (+0.005s en Q1)

Arvid Lindblad 6-8 (5-6 sin sprints) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australia 8 15 (+0.334s en SQ2) China (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) China 14 10 Japón 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canadá (sprint) No participó 9 Canadá 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Mónaco 10 11 (+0.255s en Q2) Barcelona 8 10 (+0.052s en Q3) Austria 9 10 (+0.440s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 9 9 Gran Bretaña 10 (+0.411s en Q3) 8 Bélgica 11 (+0.491s en Q2) 9 Hungría 11 (+0.405s en Q2)

Arvid Lindblad 4-0

(3-0 sin sprints) Yuki Tsunoda 10 Países Bajos (sprint) 12 (+0.360s en SQ2) 10 Países Bajos 12 (+0.102s en Q2) 10 Italia 17 (+1.028s en Q1) 10 España 15 (+0.880s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-13 (2-10 sin sprints) Fernando Alonso No participó Australia 17 20 (+0.570s en SQ1) China (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) China 19 22 (+0.274s en Q1) Japón 21 sin tiempo Miami (sprint) no clasificado 19 (+0.066s en Q1) Miami 18 18 (+0.594s en SQ1) Canadá (sprint) 16 21 (+0.999s en Q1) Canadá 19 22 (+0.712s en Q1) Mónaco 21 21 Barcelona 22 (+0.057s en Q1) 22

(+0.421s en Q1) Austria 21 22 (+0.078s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 21 21 Gran Bretaña 22 (+0.162s en Q1) 22 (+0.175s en Q1) Bélgica 21 20 (+0.533s en Q1) Hungría 16 19 Países Bajos (sprint) 22 (+0.623s en SQ1 - fallo aerodinámica activa) 19 (+0.168s en Q1) Países Bajos 18 22 (+0.072s en Q1) Italia 21 No participó España 18

Haas

Esteban Ocon 6-12

(4-9 sin sprints) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australia 12 12 (+0.138s en SQ2) China (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) China 10 12 Japón 18 (+0.175s en Q1) 18 (+0.631s en SQ1) Miami (sprint) 13 15 (+0.205s en Q2) Miami 13 14 Canadá (sprint) 15 (+0.269s en SQ2) 17 (+0.396s en Q1) Canadá 16 17 Mónaco 19 (+0.092s en Q1) 17 (+0.502s en Q1) Barcelona 15 15 (+0.294s en Q2) Austria 13 18 (+0.631s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 17 17 (+0.110s en Q1) Gran Bretaña 14 18 (+0.688s en Q1) Bélgica 16 15 Hungría 17 (+0.223s en Q1) 15 Países Bajos (sprint) 17 (+0.225s en SQ1) 15 Países Bajos 20 (+0.282s en Q1) 16 (+0.698s en Q2 - motor más antiguo) Italia 12 13 España No participó (choque en FP3)

Nico Hulkenberg 9-10

(7-7 sin sprints) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australia 10 11 China (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 China 16 (+0.611s en Q2 - choque) 13 (+0.397s en Q2) Japón 9 12 (+0.025s en SQ2) Miami (sprint) 11 11 Miami 22 (+4,092s en Q1 - problema en los frenos) 11 Canadá (sprint) 12 (+0.032 en SQ2) 11 Canadá 13 (+0.185s en Q2) 13 Mónaco 16 (sin tiempo en Q2 – choque en Q1) 9 Barcelona 12 (+0.233s en Q2) 14 (+0.318s en Q2) Austria 12 13 (+0.028s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 12 13 (+0.615s en Q2) Gran Bretaña 11 14 (+0.589s en Q2 - fuga hidráulica) Bélgica 9 10 Hungría 14 (+0.466s en Q2) 14 (+0.830s en SQ2) Países Bajos (sprint) 9 13 (+0.364s en Q2) Países Bajos 9 13 (+0.262s en Q2) Italia 11 11 España 12 (+0.165s en Q2)

Pierre Gasly 13-6 (10-4 sin sprints) Franco Colapinto 14 Australia 16 (+0.769s en Q2) 7 China (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 China 12 (+0.354s en Q2) 7 Japón 15 (+0.753s en Q210 10 (+0.154s en SQ3) Miami (sprint) 8 9 (0.048s en Q3) Miami 8 19 (+1.158s en SQ1) Canadá (sprint) 13 14 (+0.330s en Q2) Canadá 10 9 Mónaco 14 (+0.233s en Q2) 14 (+0.070s en Q2) Barcelona 13 11 Austria 16 (+0.948 en Q2) 11 Gran Bretaña (sprint) 14 (+0.501s en SQ2) 12 Gran Bretaña 19 (+0.976s en Q1) 12 Bélgica 13 (+0.061s en Q2) 12 Hungría 13 (+0.183s en Q2) 8 Países Bajos (sprint) 13 (+0.719s en SQ2) 11 Países Bajos 14 (+0.184s en Q2) 1 Italia 8 (+0.434s en Q3) 14 (+0.715s en Q2) España 9

Sergio Perez 10-8 (7-7 sin sprints) Valtteri Bottas 18 Australia 19 (+0.639s en Q1) No participó China (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) China 20 19 Japón 20 (+0.124s en Q1) 19 Miami (sprint) 20 (+0.571s en SQ1) 21 (+0.338s en Q1) Miami 20 17 Canadá (sprint) 20 (+0.864s en SQ1) 20 Canadá 22 (+0.843s en Q1) 18 Mónaco 20 (+0.536s en Q1) 19 Barcelona 20 (+0.212s en Q1) 19 Austria 20 (+0.085s en Q1) 19 Gran Bretaña (sprint) 20 (+0.244s en SQ1) 20 (+0.713s en Q1) Gran Bretaña 18 20 (+0.148s en Q1 - fallo en despliegue de energía) Bélgica 19 22 (+0.436s en Q1) Hungría 21 21 (+0.073s en SQ1) Países Bajos (sprint) 20 22 (+0.229s en Q1) Países Bajos 21 20 (+0.231s en Q1) Italia 19 19 España 20 (+0.098s en Q1)