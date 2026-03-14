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Estadísticas
Fórmula 1 GP de China

El mano a mano entre compañeros en la F1 2026 tras la clasificación de China

Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo en 2026 después de la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo en términos de batallas entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las penalizaciones en la parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o un incidente, esto se mencionará en la tabla.

McLaren

Oscar Piastri

2-1

(2-0 SIN SPRINTS)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s en Q3)

Mercedes

George Russell 2-1

(1-1 SIN SPRINTS)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s en Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

 China China

1

Red Bull

Max Verstappen 2-1

(1-1 SIN SPRINTS)

 Isack Hadjar
sin tiempo en Q1 - salida de pista Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)
8 China China

9

(+0.119s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

1-2

(1-1 SIN SPRINTS)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

 China China 3

Williams

Alexander Albon 0-2

(0-1 SIN SPRINTS)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia No salió a clasificar

18

(+0.544s en SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

 China China

17

Racing Bulls

Arvid Lindblad 0-3

(0-2 SIN SPRINTS)

 Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s en SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

 China China 14

Aston Martin

Lance Stroll 0-2

(0-1 SIN SPRINTS)

 Fernando Alonso
No salió a clasificar Australia Australia

17

20

(+0.570s en SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

 China China 19

Haas

Esteban Ocon 0-3

(0-2 SIN SPRINTS)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s en SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

 China China 10

Audi

Nico Hulkenberg 2-1

(1-1 SIN SPRINTS)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s en SQ2)
11 China China

16

(+0.611s en Q2 - choque)

Alpine

Pierre Gasly 3-0

(2-0 SIN SPRINTS)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s en Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s en SQ2)
7 China China

12

(+0.354s en Q2)

Cadillac

Sergio Perez 1-1

(1-1 SIN SPRINTS)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s en Q1)

No salió a clasificar

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

 China China 20
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