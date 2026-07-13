Así están los duelos entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2026
Repasamos el mano a mano entre compañeros de equipo en lo que va de 2026 de cara al Gran Premio de Gran Bélgica de Fórmula 1.
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de equipo.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las penalizaciones en parrilla no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.
De cara al Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, así se encuentran las cosas en cada una de las escuderías.
McLaren
|Oscar Piastri
|
4-9
(4-5 sin sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s en Q3)
|
3
|Japón
|
5
(+0.277s en Q3)
|
3
(+0.239s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s en Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s en Q3)
|Canadá
|
3
|
7
|Mónaco
|
8
(+0.141s en Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
|
7
(+0.009 en Q3)
|Austria
|
6
|
7
(+0.032s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s en Q3)
|Gran Bretaña
|
6
Mercedes
|George Russell
|6-7
(4-5 sin sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s en Q3)
|Japón
|
1
|
6
(+0.402s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s en Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canadá (sprint)
|
2
(+0.068s en SQ3)
|
1
|Canadá
|
2
(+0.068s en Q3)
|
6
(+0.394s en Q3)
|Mónaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319s en Q3)
|
1
|Austria
|
4
(+0.301 en Q3)
|
5
(+0.346s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s en Q3)
|Gran Bretaña
|1
Red Bull
|Max Verstappen
|10-3
(6-3 sin sprints)
|Isack Hadjar
|sin tiempo en Q1 – salida de pista
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s en Q3)
|
11
(+0.158s en Q2)
|Japón
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s en SQ3)
|
2
|Miami
|
Descalificado - infracción técnica
(+0.825s en Q3)
|
7
|Canadá (sprint)
|
8
(+0.101s en SQ3)
|
6
|Canadá
|
7
(+0.028s en Q3)
|
2
|Mónaco
|
5
(+0.340s en Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056s en Q3)
|
5
|Austria
|
8
(+0.157 en Q3)
|
3
|Gran Bretaña (sprint)
|
8
(+0.138s en SQ3)
|
7
(+0.147s en Q3)
|Gran Bretaña
|
5
Ferrari
|Charles Leclerc
|
6-7
(5-4 sin sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|China
|3
|
4
|Japón
|
6
(+0.162s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s en SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s en Q3)
|
6
(+0.084s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s en Q3)
|Canadá
|
5
|
5
(+0.072s en Q3)
|Mónaco
|
3
|
10
(sin tiempo - choque en Q3)
|Barcelona
|
2
|
2
|Austria
|
3
(+0.059 en Q3)
|
4
(+0.327s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
1
|
2
|Gran Bretaña
|
3
(+0.172s en Q3)
Williams
|Alexander Albon
|2-9
(1-7 sin sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|No salió a pista
|
18
(+0.544s en SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s en Q1)
|Japón
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s en SQ2)
|
16
(+0.378s en Q2)
|Miami
|
14
|
No salió a pista - choque en FP1
|Canadá (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s en Q1)
|Canadá
|
15
|
11
|Mónaco
|
12
|
18
(+0.543s en Q1)
|Barcelona
|
16
|
18
(+0.257 en Q1)
|Austria
|
17
|
16
(+0.453s en SQ2)
|Gran Bretaña (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s en Q2)
|Gran Bretaña
|
15
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|4-8
(3-6 sin sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s en SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|China
|14
|
10
|Japón
|
14
(+0.386s en Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s en SQ1)
|
17
(+0.538s en Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canadá (sprint)
|
No salió a pista
|
9
|Canadá
|
12
(+0.349s en Q2)
|
15
(+0.777s en Q2)
|Mónaco
|
10
|
11
(+0.255s en Q2)
|Barcelona
|
8
|
10
(+0.052 en Q3)
|Austria
|
9
|
10
(+0.440s en SQ3)
|Gran Bretaña (sprint)
|
9
|
9
|Gran Bretaña
|
10
(+0.411s en Q3)
Aston Martin
|Lance Stroll
|2-9
(2-6 sin sprints)
|Fernando Alonso
|No salió a pista
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s en Q1)
|Japón
|21
|
sin tiempo
|Miami (sprint)
|no clasificado
|
19
(+0.066s en Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s en Q1)
|Canadá
|
19
|
22
(+0.712s en Q1)
|Mónaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+0.057s en Q1)
|
22
|Austria
|
21
|
22
(+0.078s en SQ1)
|Gran Bretaña (sprint)
|
21
|
21
|Gran Bretaña
|
22
(+0.162s en Q1)
Haas
|Esteban Ocon
|3-10
(2-7 sin sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s en SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|China
|10
|
12
|Japón
|
18
(+0.175s en Q1)
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s en Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canadá (sprint)
|
15
(+0.269s en SQ2)
|
17
(+0.396s en Q1)
|Canadá
|
16
|
17
|Mónaco
|
19
(+0.092s en Q1)
|
17
(+0.502s en Q1)
|Barcelona
|
15
|
15
(+0.294 en Q2)
|Austria
|
13
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Gran Bretaña (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s en Q1)
|Gran Bretaña
|
14
Audi
|Nico Hulkenberg
|7-6
(5-4 sin sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s en SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s en Q2 - choque)
|
13
(+0.397s en Q2)
|Japón
|
9
|
12
(+0.025s en SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s en Q1 - fallo de frenos)
|
11
|Canadá (sprint)
|
12
(+0.032 en SQ2)
|
11
|Canadá
|
13
(+0.185s en Q2)
|
13
|Mónaco
|
16
(sin tiempo en Q2 – choque en Q1)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.318 en Q2)
|Austria
|
12
|
13
(+0.028s en SQ2)
|Gran Bretaña (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s en Q2)
|Gran Bretaña
|
11
Alpine
|Pierre Gasly
|8-5
(6-3 sin sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s en SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s en Q2)
|7
|Japón
|
15
(+0.753s en Q210
|
10
(+0.154s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s en Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|13
|
14
(+0.330s en Q2)
|Canadá
|10
|
9
|Mónaco
|
14
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.070s en Q2)
|Barcelona
|
13
|
11
|Austria
|
16
(+0.948 en Q2)
|
11
|Gran Bretaña (sprint)
|
14
(+0.501s en SQ2)
|
12
|Gran Bretaña
|
19
(+0.976s en Q1)
Cadillac
|Sergio Pérez
|9-3
(6-3 sin sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s en Q1)
|
No salió a pista
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|China
|20
|
19
|Japón
|
20
(+0.124s en Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s en SQ1)
|
21
(+0.338s en Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canadá (sprint)
|
20
(+0.864s en SQ1)
|20
|Canadá
|
22
(+0.843s en Q1)
|18
|Mónaco
|
20
(+0.536s en Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212s en Q1)
|19
|Austria
|
20
(+0.085 en Q1)
|19
|Gran Bretaña (sprint)
|
20
(+0.244s en SQ1)
|
20
(+0.713s en Q1)
|Gran Bretaña
|
18
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