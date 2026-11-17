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Ecclestone critica a Vasseur y cree que Ferrari necesita un líder más fuerte

El exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone critica duramente a Ferrari: Lewis Hamilton debería empezar a "pensar en retirarse" y Frederic Vasseur estaría "desbordado"

Ruben Zimmermann

Publicado: 17 nov 2026, 13:39

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Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

El exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone es conocido por no tener pelos en la lengua. En consecuencia, el ya nonagenario, de 96 años, criticó sin rodeos en una entrevista con Sky y RTL a el actual jefe del equipo Ferrari, Frederic Vasseur.

"Para ser sincero, es una buena persona, pero sencillamente le queda grande dirigir un equipo como Ferrari. Ferrari necesita a una persona muy, muy, muy fuerte, que piense en Ferrari desde que se levanta hasta que se acuesta", explica Ecclestone.

Se pregunta en el caso de Vasseur "si realmente dedica la mayor parte de sus pensamientos a Ferrari", afirma el veterano jefe de la Fórmula 1, que explica: "Ferrari debería haber ganado el campeonato del mundo este año. Tenían el mejor coche."

Pero al final "muchas cosas diferentes [...] salieron mal", dice Ecclestone, quien explica, entre otras cosas: "Hay demasiados italianos. Todos piensan que saben mejor cómo dirigir el equipo, que se está dirigiendo mal y que ellos lo harían mejor."

También le molesta la configuración de pilotos y subraya: "Ferrari necesita un claro número 1. Es mucho mejor tener un verdadero número 1 y un piloto número 2 muy competente, que no intente ser el número 1, sino que sepa que es el 2: un seguro para el equipo."

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Ecclestone: Hamilton debe empezar a "pensar en retirarse"

Damon Hill ya había instado antes a Ferrari a convertir a Lewis Hamilton en el número 1 del equipo. Pero Ecclestone no está seguro de que esa fuera la decisión correcta. "Ahora llega a la edad en la que tiene que pensar en retirarse", dice sobre Hamilton.

"Cuando se sube al coche para empezar una carrera, ya se queja y protesta antes de la primera curva por cualquier cosa, sea lo que sea", afirma Ecclestone, quien añade: "Leclerc es un hombre de Ferrari. Hamilton, en cambio, llegó e intentó cambiar la forma de trabajar de Ferrari."

Pero para el campeón mundial récord, con ya 41 años, es "demasiado tarde" para lograrlo todavía "como individuo". A la pregunta de si el veterano jefe del equipo Red Bull Christian Horner sería el hombre adecuado para poner orden en Ferrari, Ecclestone responde: "Desde luego ha demostrado que puede hacer el trabajo."

"Ferrari es Ferrari. Ahí hay que hablar un idioma especial", explica el hombre de 96 años y añade: "Si hablara ese idioma, seguro que podría asumir el trabajo."

Sin embargo, en Ferrari no parecen estar interesados en un cambio en la cúpula. El contrato de Vasseur fue renovado en 2025 "por varios años", y también en este se volvió a expresar claramente la confianza en el jefe del equipo.

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