Ecclestone sobre el futuro de Verstappen: ‘Tenerlo en el coche es más barato que mejorarlo’

El futuro de Max Verstappen en la Formula 1 es un tema candente en el paddock actualmente, mientras circulan rumores sobre un posible fichaje por McLaren, la perspectiva de otro año en Red Bull, e incluso una salida a raíz de su desdén por el reglamento de 2026.

Ahora, el exjefe de F1 Bernie Ecclestone ha intervenido en el debate y ha pedido al neerlandés que se vaya a Ferrari.

Ecclestone estuvo al frente del campeonato antes de su venta a Liberty Media a principios de 2017. Una vez completado el acuerdo, fue apartado de la cúpula, y ahora lleva casi 10 años sin ningún vínculo profesional con el deporte.

En el Gran Premio de Austria, regresó al paddock para compartir sus opiniones sobre el estado actual de la F1, incluida la situación del cuatro veces campeón del mundo Verstappen.

"Si tuviera un equipo ahora, lo primero que me gustaría hacer es [traer] a Max a bordo al coste que fuera”, dijo el hombre de 95 años. “Porque es más barato que intentar mejorar el coche.”

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Cuando se le insistió sobre adónde animaría a Verstappen a ir para mostrar mejor su talento, Ecclestone añadió: “¿Te refieres ahora? Creo que hay que sopesar todas estas cosas. Si se queda es realmente difícil, si se va, ¿adónde va?

“Le habría aconsejado el año pasado que se fuera a Ferrari.”

Bernie Ecclestone dejó oficialmente su cargo en la F1 en 2017. Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Verstappen no fue la única persona a la que Ecclestone aconsejó mudarse a la Scuderia, sin embargo, y también reveló que habló del asunto con Christian Horner. El exjefe de Red Bull fue apartado de su cargo hace casi exactamente un año, y no se le ha vuelto a ver en el paddock de la F1 desde entonces.

“Christian está en una posición difícil de todos modos”, añadió Ecclestone. “Vaya donde vaya, si no tiene éxito la gente dirá: ‘ah, Christian, eras muy bueno cuando estabas en Red Bull y tenías grandes presupuestos y cosas así, y ahora no ganas por eso’, o algo parecido.

“Así que es difícil para él. Hablo bastante con él. Al principio intentaba convencerlo de que intentara estar en Ferrari.”

Aunque el exjefe de F1 pudo haber intentado convencer a Horner de mudarse a Italia, admitió que no tenía “ni idea” de dónde podría acabar el exresponsable de Red Bull.