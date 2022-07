Ecclestone a Hamilton: se ha olvidado de cosas que hice por él

Cargar reproductor de audio

Bernie Ecclestone, antiguo director de la Fórmula 1, quedó en el punto de mira por sus comentarios en Good Morning Britain antes del Gran Premio de Gran Bretaña. En él, Ecclestone dijo que recibiría una bala por Vladimir Putin y defendió a Nelson Piquet después de que hiciera comentarios racistas sobre Hamilton.

Después, toda la prensa, el paddock y los pilotos se indignaron, especialmente Lewis Hamilton, que no entendió las declaraciones de Ecclestone y no comprende por qué la gente sigue escuchando a Ecclestone, ya que no hay necesidad de este tipo de mentalidad en este deporte.

"Sí, tal vez no soy lo suficientemente sensible. Veo las cosas de otra manera”, dijo el antiguo director de la categoría en declaraciones a Blick. “Mantengo una cosa: Putin siempre ha sido justo con la Fórmula 1. No puedo decir lo mismo de todos los organizadores de grandes premios y países anfitriones".

La Fórmula 1 cortó relaciones y el contrato que tenía con el Gran Premio de Rusia luego de que iniciaran la invasión a Ucrania. Esto también afectó al piloto Nikita Mazepin quien perdió su asiento en el equipo Haas siendo reemplazado por el danés Kevin Magnussen luego de que la escudería americana ya no aceptara el dinero de la empresa del padre de Nikita conocido por sus relaciones con Putin.

El inglés también tuvo palabras para el siete veces campeón del mundo y piloto de Mercedes recordando que fue él quien, en sus palabras, le ayudó a conseguir el acuerdo económico que quería con la firma alemana.

"Lewis ha olvidado muchas cosas. Cuando Mercedes se negó a pagarle lo que pedía, dije inmediatamente que pagaría la diferencia”.

Mr. E, como también era conocido, agregó que la Fórmula 1 necesita diversidad en su parrilla. “La Fórmula 1 necesita un hombre de color, un chino y una mujer", concluyó el ex director general de la categoría reina del automovilismo.