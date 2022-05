Ecclestone no aprueba el "estilo norteamericano" de la F1 Bernie Ecclestone no está contento con la forma en que la Fórmula 1 se ha acercado "al estilo norteamericano", diciendo que esa no es la manera en que él dirigía el campeonato.

Por: Niels Dijksterhuis Cargar reproductor de audio El Gran Premio de Miami lo tuvo todo en cuanto al show externo en el circuito: playas artificiales, una falsa marina, piscinas, famosos DJs y muchas, muchas celebridades en la parrilla. Estrellas como Michael Jordan, Bad Bunny, Maluma, David Beckham, las hermanas Williams, entre muchas otras, estuvieron presentes en el paddock de la Fórmula 1, lo que no fue de extrañar, ya que la carrera en la ciudad fue uno de los Grandes Premios más publicitados de la historia de la F1, lo que, entre otras cosas, hizo que los precios de las entradas se dispararan. Desde hace rato está claro que la máxima categoría quiere ganarse un lugar en Estados Unidos, algo que ya se puede afirmar que lo ha conseguido. Con la adición de Las Vegas, habrá incluso tres grandes premios en territorio estadounidense en el calendario de la próxima temporada. Todo esto es un reflejo del camino diferente que ha tomado la Fórmula 1 desde la llegada de Liberty Media, algo que no agrada a Bernie Ecclestone, antiguo jefe de la categoría. Ecclestone estuvo al frente hasta 2017 y en sus años de servicio transformó el deporte en un negocio mundial y lo convirtió en lo que es. Sin embargo, el británico ve que la F1 está adoptando un enfoque diferente bajo la dirección de Liberty Media, y no está ocurriendo como a él le gusta. "Ahora están produciendo 'Fórmula 1: Estilo Norteamericnao'", dijo el inglés, de 91 años, a Bloomberg. "Puede ser que esto sea bueno, porque hay muchas estupideces que salen de Estados Unidos. Se puede ver que todo el mundo está contento ahora, pero ciertamente no es la forma en que dirigí las cosas", agregó. También lee: Sergio Pérez estuvo "muy cerca" de abandonar en Miami

Las estadísticas del Gran Premio de Miami de F1 2022 Greg Maffei, CEO de Liberty Media, tomó nota de las declaraciones de Ecclestone y reaccionó de forma tajante: "Bernie puede decir lo que quiera, pero la realidad es que todo el mundo quiere participar ahora". Lo cierto es que, más allá de la opinión de Ecclestone, de momento todo es ganancia para la F1 en Estados Unidos y los involucrados se fueron felices con lo vivido en el Gran Premio de Miami. Toto Wolff, por ejemplo, se mostró encantado: "Este evento fue espectacular. La ciudad está totalmente entusiasmada con la Fórmula 1. El apoyo de los aficionados es genial. Sinceramente, nunca había estado en una carrera que creara tanto revuelo en un lugar, y con tanto interés, como Miami". "No puedes cruzar el paddock porque hay mucha gente. Eso es bueno. Creo que tenemos que estar contentos de tener un apoyo tan fuerte. En cuanto a la carrera, puedes decir lo que quieras. Ha sido la primera. A veces los circuitos se equivocan. Este no se equivocó", aseguró. 