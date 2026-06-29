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Fórmula 1 GP de Austria

Bernie Ecclestone respalda el impulso para el regreso de los motores V8 a la F1

Hablando con medios seleccionados en el Gran Premio de Austria, el exsupremo de la Fórmula 1 respalda un cambio a motores más grandes para el próximo ciclo de reglas de la serie.

Filip Cleeren Oleg Karpov
Publicado:
Bernie Ecclestone y Mohammed ben Sulayem, Presidente de la FIA

El exjefe de Formula 1 Bernie Ecclestone ha respaldado los movimientos del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del CEO de F1, Stefano Domenicali, para que la serie pase a motores más grandes, en medio de conversaciones sobre un cambio a V8 para 2030 o 2031.

Como ya declaró Ben Sulayem, el organismo rector de la F1, la FIA, tiene mucho interés en pasar a motores más grandes, más ruidosos y más baratos para el próximo ciclo reglamentario de la serie, que está previsto que llegue en 2031, pero que podría adelantarse si los fabricantes de la F1 llegan a un acuerdo.

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La llegada de los combustibles sostenibles, combinada con un cambio en la postura de la industria automotriz respecto a los vehículos eléctricos, ha hecho que el regreso a motores de muchos cilindros y altas revoluciones sea una propuesta más atractiva, con la esperanza de que los motores V8 con un componente híbrido más sencillo también reduzcan los costos.

En declaraciones a medios seleccionados en el Gran Premio de Austria, incluido Motorsport.com, el exsupremo de la F1 Ecclestone dijo que volver a motores más grandes es "lo correcto".

"Hay una de las dos cosas que espero que [Ben Sulayem] vaya a hacer en el futuro", dijo Ecclestone. "Un motor de tres litros. No me importa si es un V8, un V10 o un V12. Creo que probablemente todos ustedes estarían contentos con eso. Creo que es lo correcto".

Max Verstappen ha sido un crítico abierto de las reglas de las unidades de potencia que entraron en vigor en la Fórmula 1 en 2026.

Max Verstappen ha sido un crítico abierto de las reglas de las unidades de potencia que entraron en vigor en la Fórmula 1 en 2026.

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Ecclestone, que dejó el campeonato hace una década cuando Liberty Media adquirió la serie, dijo que el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen tenía razón al ser un crítico abierto de la normativa actual de unidades de potencia, extremadamente compleja, que se estará ajustando gradualmente durante las próximas dos temporadas en medio de la presión de los pilotos.

Verstappen indicó con frecuencia que su futuro en la F1 dependería de si la actual generación de coches se vuelve más emocionante y pura de conducir, y se aleja del énfasis excesivo en la gestión de la energía. Tras ajustes menores en mayo, la F1 aumentará la proporción entre potencia de combustión y energía eléctrica a 58/42 para el próximo año.

Cuando Motorsport.com le preguntó si la F1 debería temer perder a Verstappen, Ecclestone respondió: "Quiero decir, tenía razón al criticar. Creo que la normativa no era necesaria para hacer lo que se ha hecho. Y eso es de lo que se quejaba Max".

Ahora, Ecclestone cree que habrá suficiente apoyo de los fabricantes de la F1 para sacar adelante los cambios.

"A [Ben Sulayem] le gustaría que todos los equipos levantaran la mano y dijeran que es fantástico, cosa que estoy seguro de que harían si no estuvieran controlados por un fabricante", dijo Ecclestone. "Y creo que los fabricantes se sumarán, porque es obvio".

Fotos del GP de Austria - Domingo

George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Miembros del equipo Aston Martin en la parrilla de salida

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mark Mateschitz

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Franco Colapinto, Alpine, Alexander Albon, Williams

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Los aficionados agitan banderas

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mecánicos de Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

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George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes; Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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