Ecclestone ve a Verstappen como favorito al título de F1: 'Se mantiene firme'

¿Será el primer título mundial de Lando Norris, se llevará Max Verstappen su quinto o logrará Oscar Piastri darle la vuelta a todo para asegurarse aún su primer título de F1? Esa pregunta se responderá el domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde, por primera vez desde 2010, tres pilotos aún tienen opciones de ganar el título en el final de temporada. Con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen, Norris es considerado el gran favorito sobre el papel, ya que un podio le basta para proclamarse campeón del mundo en cualquier caso. Sin embargo, Bernie Ecclestone cree que el título será para Verstappen.

"Sigo creyendo que Max lo va a conseguir. Se lo merece", declaró Ecclestone a Daily Mail. Incluso califica a Verstappen como el mejor piloto de todos los tiempos. "Siempre dije que Alain Prost era el mejor piloto de todos los tiempos porque lo hizo solo sin que el equipo le dijera por radio lo que tenía que hacer. Sin embargo, creo que Max es el mejor que he conocido. Está en un momento álgido en solitario. Dije desde el principio de la temporada que Max acabaría consiguiéndolo, y sigo creyéndolo".

Ecclestone, que ya tiene 95 años, ve cómo Norris sucumbe a la presión en Abu Dhabi. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El hecho de que Verstappen empiece el final de temporada en el circuito de Yas Marina con déficit también habla a su favor, según Ecclestone. "Nunca puedes apostar contra Max. Él es algo especial. Es único y un tipo muy simpático, así que espero que pueda conseguirlo. No tiene nada que perder, lo que también es una ventaja". Con esto, Ecclestone no quiere decir, por cierto, que no crea que Norris sea un buen piloto. Al mismo tiempo, el antiguo patrón de la F1, de 95 años, subraya que al piloto de McLaren le falta algo en algunos aspectos.

"Lando está bien y es muy buen piloto, pero tiene demasiada confianza en sí mismo, es arrogante y cree en su propia publicidad. Sin embargo, se pone nervioso en los momentos clave y no puede rendir como Max cuando la presión aumenta", señala Ecclestone como una diferencia clave. También considera que Norris ha recibido más apoyo de McLaren este año que su compañero Piastri. "Mira cuando tuvieron que cambiar posiciones en Monza después de una mala parada en boxes de Lando. Puede que esa forma de hacer las cosas les vaya bien, pero no lo sé. Yo no lo habría hecho así. Una mala parada en boxes forma parte de las carreras. Hay que aceptarlo y no fabricarlo".