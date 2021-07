Ecclestone: Yo hubiera castigado a Hamilton con 30 segundos

Los rivales por el título chocaron en la primera vuelta de la carrera en Copse. Max Verstappen salió proyectado a la barrera de los neumáticos mientras que Lewis Hamilton continuó en la competencia, después recibió una penalización de 10 segundos por el incidente antes de ganar la competencia y reducir su déficit en el campeonato mundial.

El ex jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, expresó su opinión en una conversación con UK Sportsmail, aunque no cree que en sus tiempos se hubiera planteado la pregunta de quién es el culpable. “En el pasado habríamos dicho que es una de esas cosas de un incidente de carrera. Estaba claro que todo el mundo se está esforzando por ganar el campeonato".

Sin embargo, hoy en día, las cosas son ligeramente diferentes, reconoce Ecclestone. "Si los comisarios tienen que intervenir, deberían haber dado a Lewis más de 10 segundos de penalización. Deberían haber sido 30 segundos", dijo quien fue el máximo dirigente de la categoría. "Lewis no iba en cabeza cuando chocaron. No era su curva. Estaba casi a una longitud de un coche detrás de él. Por eso le golpeó por detrás y no por delante".

"Diez segundos no fueron suficientes. La sanción no se ajusta a la acción", continuó Ecclestone. "Si hay que imponer una sanción, que en cierto modo no era necesaria en absoluto, entonces no ha sido la decisión correcta porque no era suficiente”.

"Hamilton es ahora el favorito al título"

Es cierto que Verstappen sigue siendo el líder de la clasificación de pilotos tras la victoria de Hamilton, pero la ventaja del holandés se ha reducido a ocho puntos. Ecclestone -que hace unas semanas dijo que Hamilton podría estar acabado- cree que el siete veces campeón del mundo ha recuperado el ánimo tras el pasado fin de semana. "Lewis se ha puesto las pilas y ahora creo que tiene posibilidades de ganar el título. Antes del domingo había perdido su ventaja, pero hizo lo que tenía que hacer".

"Acaba de firmar un nuevo contrato de dos años con Mercedes", explicó el inglés. "La razón por la que lo hizo fue porque pensó que necesitaría una temporada más para batir el récord de Michael Schumacher de siete títulos mundiales. Pero puedo garantizarte que este incidente le ha devuelto la confianza como no lo había hecho en todo el año. Tiene más posibilidades que antes. Le ha dado un impulso y vuelve a ser el antiguo Lewis".