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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

El ingeniero de George Russell en Mercedes explica la clave del éxito en la F1

El ingeniero de carrera sénior de Mercedes, Marcus Dudley, ha hablado abiertamente sobre qué hace que funcione su relación con George Russell.

Lydia Mee
Publicado:
Marcus Dudley, ingeniero de carrera de Mercedes

El ingeniero sénior de carrera de Mercedes, Marcus Dudley, ha desvelado detalles sobre su relación con su piloto George Russell, explicando la importancia de poder confiar el uno en el otro, una comunicación muy afinada y la capacidad de ignorar los abusos tóxicos en línea.

Dudley apareció en el Nu Silver Arrows Radio Show junto a Russell, el subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, y el director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, tras el Gran Premio de Gran Bretaña. Russell terminó segundo en su gran premio de casa en Silverstone después de sufrir un pinchazo lento, pero más tarde aprovechó el coche de seguridad al final de la carrera.

"Se trata de construir confianza y seguridad el uno en el otro. Pasamos mucho tiempo hablando entre nosotros. Pero es intentar encontrar rendimiento en George, y también rendimiento en nosotros mismos. Y la parte clave de nuestro trabajo es la comunicación entre los dos", explicó Dudley.

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"Así que siempre se trata de intentar encontrar esas pequeñas áreas en las que puedes decir: 'Eso no estuvo del todo bien. No me gustó la forma en que dije eso. No me gustó ese mensaje. Me gusta mucho ese mensaje'. Y luego es simplemente revisar los datos juntos e intentar encontrar esas áreas en las que podamos encontrar un poco más de rendimiento para George".

Russell añadió: "Cuando corría en Fórmula 4, tenía un ingeniero de carrera que se encargaba de tres coches. Y teníamos un mecánico por coche y un jefe de mecánicos. Así que había un ingeniero y cuatro mecánicos para un equipo de tres coches.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Luego, cuando pasé a Fórmula 3, era un ingeniero por coche y dos mecánicos. Y después fue Fórmula 2, donde había un ingeniero jefe y creo que dos ingenieros por coche. Y de repente llegas a Fórmula 1. Y tenemos 25 ingenieros en pista".

Las críticas en línea y los abusos en redes sociales han aumentado en los últimos años, pero Dudley dejó claro que no permitiría que algo así lo afectara.

"No aparece en mi TikTok. Tendrías que mostrarme qué es eso. No, no es algo que realmente forme parte de mi día a día. Y simplemente dejo que estas cosas me resbalen", añadió. "Sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer con George. Así que simplemente sigo con el trabajo".

El segundo puesto de Russell en el Gran Premio de Gran Bretaña redujo a 25 puntos la distancia con su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, en el certamen.

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