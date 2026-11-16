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El plan de Pirelli con los neumáticos para mejorar las carreras de F1 en 2027

Después de una temporada en la que a menudo se vieron carreras a una sola parada o en las que los neumáticos permitieron recorrer una buena parte de la carrera, para 2027 Pirelli aumentará ligeramente la degradación de las gomas.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 16 nov 2026, 22:05

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Desarrollar un neumático solo en la realidad virtual o con un coche muleto es un desafío extremadamente complejo, todavía más cuando con apenas cinco compuestos se debe afrontar una gran selección de pistas con características profundamente diferentes entre sí. Precisamente por eso, este año hubo carreras con alta degradación y más pit stops, y otras en las que, de hecho, quizás habría sido posible completar incluso todo el GP.

Sobre todo en la segunda parte de la temporada, hubo citas en las que, entre otras cosas, el neumático más consistente, tanto desde el punto de vista del rendimiento como de la longevidad, fue el blando, hasta el punto de convertirse en el mejor neumático de carrera. Durante años se vio este comportamiento, por ejemplo en Barcelona, donde, al deslizar menos, en realidad duraba más que el medio o el duro.

Este año este comportamiento se vio, por ejemplo, también en Singapur. La teoría de Alex Albon es que eso está en parte ligado al aumento de las presiones que, al dar una huella de contacto menor, hacen que el grip extra del blando sea aún más importante que en el pasado. La tendencia, sin embargo, es que una buena parte de los GP de este año hayan visto una carrera a una sola parada, y es algo en lo que Pirelli está trabajando.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La idea base es hacer que los neumáticos 2027 sean más blandos, de modo que haya más degradación. Atención, sin embargo: el punto no es tanto solo aumentar el número de pit stops, sino crear aquellas situaciones en las que los equipos tengan a disposición dos estrategias diferentes. Por ejemplo, Pirelli ha trabajado para que en ciertos GP hacer un pit menos y hacer uno más sean estrategias en conjunto equivalentes en términos de tiempo total.

Se quiere aumentar el abanico de estrategias

Si se crea ese escenario, entonces las carreras se vuelven más ricas en acción y, sobre todo, en variedad estratégica: un equipo, por ejemplo, podría elegir gestionar los neumáticos y hacer una sola parada, mientras otro podría hacer una carrera al ataque y apostar por un pit stop más. El segundo objetivo, claramente, es reducir el número de carreras donde la degradación es mínima y se puede recorrer casi toda la distancia con un solo juego de neumáticos.

Durante la fase de desarrollo en 2025, Pirelli tuvo que construir los nuevos neumáticos en torno a las simulaciones de los equipos (a veces muy alejadas entre sí, especialmente al principio) y con coches laboratorio, mientras que durante los test de esta temporada tuvo a disposición los monoplazas 2026. Eso permitió recopilar datos mucho más representativos y afinar el desarrollo sobre la base de referencias concretas en lugar de simples simulaciones.

Oscar Piastri, McLaren, durante un test de Pirelli en Nurburgring.

Photo by: Pirelli

"Este año trabajamos no con un coche modificado, sino con los coches reales de esta temporada, así que fue mejor para nosotros tener un panorama claro de la situación", había contado hacia finales de septiembre el responsable de los ingenieros de Pirelli, Simone Berra, explicando también cuáles serían los objetivos a seguir durante el desarrollo de los neumáticos para 2027.

"Nuestro objetivo estaba menos ligado al balance del coche o a su estabilidad en sí. Estaba más orientado a aumentar la degradación. Por eso trabajamos en la estructura del neumático para generar más degradación. Probamos diferentes soluciones para aumentar la degradación de los neumáticos delanteros y otras soluciones para aumentar la del eje trasero".

El objetivo es aumentar la degradación al menos un 10%

Para lograr provocar una mayor degradación, Pirelli trabajó en la estructura, es decir, en el corazón mismo del neumático, de modo que se genere una mayor degradación térmica, pero sin perder ciertas características, como la resistencia a la formación de graining, ya muy reducida respecto del pasado, salvo en casos casi extremos.

"La idea era simplemente incrementar el nivel de caída de las prestaciones, porque vimos que, sobre todo en la primera parte de la temporada pero también en otras carreras, la degradación era bastante baja. Trabajamos en la propia estructura del neumático para generar más calor y una mayor degradación térmica".

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Por otro lado, sin embargo, también hay que ver la otra cara de la moneda. Con el paso del tiempo, los equipos se vuelven maestros en gestionar la degradación pese a los esfuerzos de Pirelli, hasta el punto de que tienden mucho a administrar el ritmo para evitar una parada. Y es ahí donde está trabajando la casa milanesa, precisamente para ampliar esa ventana en la que detenerse otra vez pueda convertirse en una elección conveniente.

"Es difícil dar un número preciso [sobre el aumento de degradación], porque como pueden imaginar realizamos los test en circuitos diferentes y el efecto varía según las características de la pista y el nivel de degradación que se genera. Nuestro objetivo, desde luego, no era llegar a tener una degradación doble respecto de la actual. En líneas generales, aumentamos el nivel de degradación entre el 10% y el 20%", agregó Berra en México, con Pirelli perfilando ahora el trabajo final sobre los compuestos 2027.

"En la realidad, el incremento podría ser inferior, porque durante la temporada los equipos aprenderán cómo gestionar mejor la degradación de los neumáticos. Estos datos derivan, de hecho, de test en los que pedimos a las escuderías que empujaran lo máximo posible, porque no queríamos ver gestión de neumáticos durante las pruebas".

"Si se empieza a preservar los neumáticos y a manejar de manera más conservadora, ese 10-20% podría reducirse aún más, quizás hasta el 5%. Sin embargo, puedo asegurarles que de los test surgió un ligero aumento de la degradación respecto de lo que observamos hoy".

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