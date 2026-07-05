Elkann y el triunfo en Silverstone: "Cuando Ferrari trabaja unida, suceden grandes cosas"

250 victorias en Fórmula 1. La primera y la última, en orden cronológico, se lograron siempre en el mismo lugar: en Silverstone. La Ferrari ha conseguido en Gran Bretaña su segunda victoria de la temporada gracias a un Charles Leclerc monumental.

Tras una gran salida, los Ferrari controlaron la carrera desde la primera hasta la última vuelta, demostrando que lo ocurrido en Austria no fue más que un desafortunado tropiezo. Ahora los "Rojos" están ahí, son competitivos, y las dos victorias entre Barcelona y Silverstone lo demuestran.

Al término del Gran Premio de Gran Bretaña, el presidente de Ferrari, John Elkann, que había viajado a tierras británicas para apoyar al equipo dirigido por Frédéric Vasseur, habló ante los micrófonos de Sky Sport F1.

El presidente de Ferrari quiso partir precisamente de las cifras en su comentario sobre la gran victoria conseguida por Leclerc. La victoria número 250, sin embargo, pareció solo un pretexto para recordar a todo el equipo cuál es el camino que deben tener muy presente: seguir trabajando juntos entre Maranello, el equipo que sale a pista, los pilotos y la dirección. Todos, pero realmente todos, deben seguir persiguiendo los mismos objetivos trabajando juntos.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Jordan McKean / Fórmula 1 / Getty Images

"Son 250 victorias de Ferrari y la primera fue aquí, en Silverstone. Esto demuestra lo importante que es este momento para nosotros, para nuestra historia y para nuestro futuro", afirmó Elkann.

"Gracias al trabajo conjunto de todos en Ferrari, los pilotos lo han hecho muy bien. Charles ha hecho una carrera magnífica y Lewis también lo ha hecho muy bien. Cuando todo el equipo, tanto en Maranello como aquí en la pista, trabaja así, suceden grandes cosas".

En un fin de semana en el que Ferrari no partía precisamente como favorita —más bien al contrario…—, el trabajo de preparación realizado en casa y perfeccionado luego en la pista ha llevado a Leclerc a recuperar una confianza en el coche que no tenía desde hacía tiempo, pero también ha permitido a Hamilton firmar, a pesar de todo, un excelente fin de semana, empañado más por la decisión de no reanudar la carrera que por los 5 segundos de penalización recibidos tras la salida por una salida en falso.

"Es importante dar siempre lo máximo, es importante creer en ello, que nuestros aficionados estén cerca de nosotros. Las ganas de hacerlo bien en el equipo de Maranello y aquí siempre están presentes. Cuando conseguimos trabajar unidos, hacemos grandes cosas. Las ha hecho, las hace y seguirá haciéndolas", concluyó el presidente de Ferrari.