Fórmula 1 GP de México

El emotivo mensaje de Domenicali tras el título ganado por Kimi Antonelli

El CEO de Formula 1, Stefano Domenicali, ha celebrado la histórica victoria de Kimi Antonelli en el campeonato en el Gran Premio de México

Lydia Mee

Publicado: 2 nov 2026, 5:21

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Stefano Domenicali, CEO de la F1

Foto de: Motorsport Network

El presidente ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirma que "toda una nación celebrará" después de que Kimi Antonelli se convirtiera en el campeón más joven de la categoría en el Gran Premio de México.

El piloto de 20 años también se convirtió en el primer campeón mundial italiano en 73 años, desde Alberto Ascari en 1953. El conductor de Mercedes terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez por detrás del ganador de la carrera, Max Verstappen, y del Ferrari de Lewis Hamilton, asegurando los puntos suficientes para amarrar el título.

"Hoy, Kimi Antonelli ha hecho historia. Convertirse en el campeón mundial de Fórmula 1 más joven es un logro extraordinario, ganado a través de un talento excepcional, coraje y determinación", dijo Domenicali en un comunicado.

"Me llena de un inmenso orgullo ver a Kimi convertirse en el primer campeón mundial italiano de Fórmula 1 desde Alberto Ascari en 1953. Durante 73 años, nuestro país ha esperado este momento, y hoy toda una nación celebrará a uno de los suyos alcanzando la cima de nuestro deporte.

"La grandeza se mide no solo por los récords, sino por las generaciones a las que inspira. Kimi ha capturado la imaginación de millones de aficionados en todo el mundo y ha demostrado a los jóvenes de todas partes que no hay límites para lo que se puede lograr a través de la dedicación, la fe y el trabajo duro. En todo el mundo, los niños y niñas que están mirando hoy verán en Kimi a alguien que demuestra que los sueños más grandes pueden hacerse realidad".

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Antonelli ha ganado nueve grandes premios en lo que va de temporada en apenas su segundo año en la F1, incluida la carrera de su casa en Monza, tras haber reemplazado a Hamilton en Mercedes en 2025.

"Hoy, su nombre se une a las leyendas de nuestro deporte", continuó el italiano. "Se ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1, y creo firmemente que esto es solo el comienzo de un legado extraordinario.

"Felicitaciones a Kimi, a Mercedes y a su familia por este increíble logro. Toda la comunidad de la Fórmula 1 se siente orgullosa de celebrar este momento tan especial con ellos".

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