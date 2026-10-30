Fórmula 1 GP de México

En qué se equivoca Fernando Alonso sobre el nivel de pilotaje en la F1

Liam Lawson ha apuntado a un panorama más amplio más allá de la cuestión de si los pilotos que actualmente están en la Fórmula 1 "merecen" estar allí: para empezar, es demasiado difícil llegar

Stuart Codling

Publicado: 30 oct 2026, 19:53

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Cuando Fernando Alonso declaró que "la calidad de los pilotos en el tercio inferior de la parrilla es muy baja" tras el Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana en Austin, inadvertidamente tocó un avispero.

Mientras Alonso redobló sus críticas esta semana en México, apuntando a Alex Albon, muchos otros pilotos salieron en defensa del piloto de Williams. El propio Albon dijo: "Ya no tenemos pilotos de pago. En todo caso, diría que la parrilla está más fuerte de lo que ha estado en mucho tiempo".

La cuestión de si un piloto en particular 'merece' estar en la Fórmula 1 es más compleja de lo que parece. No necesariamente existe una relación inversa entre la capacidad de un piloto y el presupuesto que aporta. Sergio Pérez, por ejemplo, aporta un patrocinio considerable al equipo Cadillac, y aun así sería difícil sostener que no ha justificado su lugar por rendimiento este año, como lo demuestra su reciente renovación de contrato.

Pero, como señaló Liam Lawson cuando se le pidió su opinión sobre la controversia por los estándares de conducción, el presupuesto juega un papel más importante en la creación de desigualdades mucho más abajo en la escalera de los monoplazas.

"Creo que lo más importante es que es demasiado difícil llegar a la Fórmula 1", dijo.

"Es demasiado caro para que la gente crezca e intente llegar. Y por eso creo que hay muchísimos pilotos que nunca, jamás, tendrán siquiera la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer en un coche de carreras.

"A lo largo de los años, ha habido muchos casos de pilotos de los que dirías que probablemente no lo merecían tanto, que recibieron la oportunidad por delante de otros pilotos. Así que siento que eso siempre ha sido así en la Fórmula 1. Sinceramente, parece que va cada vez más en esa dirección.

"Es simplemente demasiado difícil. El acceso es muy, muy complicado. Es genial que ahora haya dos asientos más, pero es un deporte de 22 asientos en el mundo.

"Es muy, muy difícil entrar. Siento que siempre ha sido demasiado difícil entrar. Ese probablemente sea el problema más grande".

El planteo de Lawson es bastante plausible en muchos sentidos. En la era del límite presupuestario, los equipos han quedado protegidos y se han convertido en franquicias valiosas por derecho propio. Algunos, como Haas y Williams, pueden tener un presupuesto total más bajo que otros o contar con menos infraestructura técnica —una herencia de la era anterior—, pero ya no viven al día de una carrera a otra, como ocurría antes. Un piloto que aporta presupuesto ahora es algo deseable, más que una necesidad.

El propio Lawson se benefició del respaldo de Red Bull, aunque su programa de jóvenes pilotos es tristemente célebre por su dureza.

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Históricamente, los equipos más arriba en la parrilla atraían naturalmente a los patrocinadores más sólidos, ya que obtenían la mayor exposición, lo que dejaba a los equipos del fondo dependientes de pilotos de pago que a menudo tenían capacidades dispares. Era un secreto a voces. Hay una historia apócrifa sobre el piloto de pago de mediados de los años 90 Ricardo Rosset, que habitualmente clasificaba muy lejos del ritmo: se dice que los cansados mecánicos de Tyrrell intercambiaron la 'R' y la 'T' en su scooter del paddock para que leyera "tosser" (pendejo en inglés).

Aunque la FIA introdujo la regla del 107% en la clasificación para eliminar a pilotos peligrosamente lentos, podría decirse que los equipos del fondo se volvieron cada vez más dependientes de pilotos de pago durante los años 2000 debido a las maniobras de la política de la F1. Las tácticas de divide y vencerás del antiguo titular de los derechos Bernie Ecclestone llevaron a sucesivas versiones del Pacto de la Concordia, el contrato comercial de la F1, que favorecían enormemente a los equipos principales en términos de distribución de premios.

La F1 tiene ahora un acuerdo mucho más equitativo financieramente, pero las categorías formativas todavía funcionan con dinero, y mucho. La forma de llegar a la F1 quizá se exprese mejor mediante un diagrama de Venn en el que los distintos conjuntos incluyen padres superricos, buenos contactos con patrocinadores y/o cierto apoyo del programa de jóvenes pilotos de un equipo de F1.

Incluso Esteban Ocon, cuyo padre revisaba los contenedores en los circuitos de karting para rescatar neumáticos que los chicos ricos habían usado solo una vez antes de desecharlos, recibió una ayuda de Lotus y Mercedes. No todos pueden ser detectados como talentos a una edad temprana.

"No he pensado realmente en el nivel de la parrilla este año y en quién merece o no estar allí", dijo Lawson.

"Pero creo que, de alguna manera, el deporte necesita ser más fácil para entrar. Porque incluso ir a correr en karting es una locura de caro. Y desde una edad muy temprana ahora... creo que yo me salvé de eso cuando era niño en Nueva Zelanda, también recibí mucho apoyo de gente muy generosa a mi alrededor.

"Pero creo que empieza desde una edad temprana, donde incluso en los karts, un niño que tiene seis o siete motores frente a otro que no puede probar, que no puede usar neumáticos nuevos. Siempre es una desventaja. Así que sí, es un deporte en el que el material marca una gran diferencia".

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