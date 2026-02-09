EN VIVO: la presentación del Aston Martin de F1 2026
Aston Martin presentará el lunes 9 de febrero su diseño para la Fórmula 1 de 2026.
Aston Martin presentará la decoración de su AMR26 el lunes 9 de febrero en un evento de lanzamiento en directo en Dhahran, Arabia Saudí.
La escudería de Silverstone afronta la temporada 2026 de Fórmula 1 tras varios cambios importantes en el equipo. El AMR26 es el primer coche de F1 de Aston Martin diseñado por Adrian Newey y también marca el inicio de la nueva y exclusiva colaboración del equipo británico con Honda en materia de motores.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver la presentación del Aston Martin 2026 F1.
¿Cuándo es el evento de presentación del Aston Martin 2026 F1?
Lunes 9 de febrero
Hora local: 22:00
México: 13:00 horas
Cómo ver el evento de presentación del Aston Martin 2026 F1
Los aficionados podrán ver el lanzamiento del Aston Martin 2026 F1 en directo a través de las redes sociales del equipo. Para ver una versión ampliada del evento, los aficionados pueden sintonizar el canal TikTok de Aston Martin 45 minutos antes del lanzamiento (18:15 GMT) o a las 12:15 de México y 15:15 de Argentina.
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images
¿Quién estará presente en el evento de presentación del Aston Martin 2026 F1?
Con música de The World of Hans Zimmer, interpretada por el violonchelista Jodok Cello, el presidente ejecutivo Lawrence Stroll, los pilotos Lance Stroll y Fernando Alonso y el director del equipo y socio técnico Adrian Newey estarán presentes en el evento. Los socios técnicos Aramco, Honda y Valvoline también participarán en la presentación.
El lanzamiento tendrá lugar dos días antes de las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, del 11 al 13 de febrero. Se realizarán más pruebas del 18 al 20 de febrero, antes de que los equipos se dirijan a Australia para la apertura de la temporada. El Gran Premio de Australia se celebrará del 6 al 8 de marzo.
Comparte o guarda esta historia
Newey: "En Aston Martin tenemos la mejor estructura de la F1"
Brown abre la puerta de McLaren para que Fernando Alonso dispute Indy 500
Cómo Aston Martin necesitó un avión de 50 años para llevar su AMR26 a Barcelona
Las claves del Aston Martin de Adrian Newey para la F1 2026
Adrian Newey aclara cómo es el uso de la IA en un equipo de F1
El Aston Martin 2026 debuta en pista y causa una bandera roja
Últimas noticias
VIDEO: Checo Pérez presenta un nuevo casco para el 2026
Alonso, cauto: "Honda está un poco rezagada en cuanto a la unidad de potencia"
Newey: "En Aston Martin tenemos la mejor estructura de la F1"
Aston Martin revela la decoración del AMR26 diseñado por Newey para la F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados