En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios

El equipo Audi de Fórmula 1 se convertirá en el cuarto equipo en presentar su diseño para la temporada 2026 de F1 durante un evento que se celebrará en Berlín el martes 20 de enero.

La marca alemana, que se hizo cargo de Sauber a finales de 2025, sigue los pasos de Red Bull, Racing Bulls y Haas en la presentación de su diseño para la próxima temporada de F1 de 2026.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver la presentación del Audi 2026 F1.

¿Cuándo es el evento de presentación del Audi 2026 F1 y los horarios en Latinoamérica?

El evento de presentación del Audi 2026 F1 tendrá lugar el 20 de enero en Berlín.

País Horario México 12:00 horas Costa Rica Belice 12:00 horas Panamá Colombia Perú Ecuador 13:00 horas Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana 14:00 horas Argentina Uruguay Chile Paraguay 15:00 horas

Cómo ver el evento de presentación del Audi 2026 F1

El evento de presentación del Audi 2026 F1 se retransmitirá en directo a través de nuestra web y de la página web de Audi F1.

Prueba del equipo Audi F1 Foto: Audi

Equipación del equipo Audi F1 2026

El evento de presentación de la decoración del Audi 2026 se produce después de que el equipo desvelara el 19 de enero el kit del equipo para la próxima temporada. La ropa del equipo, diseñada por Adidas, presenta una combinación de colores gris, rojo y blanco, lo que da una pista sobre cómo podría ser la decoración.

La temporada 2026 da la bienvenida a una serie de nuevas regulaciones en la F1, así como a la incorporación de Cadillac como undécimo equipo. Las nuevas regulaciones traen consigo cambios como una distribución 50:50 entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica, coches más pequeños y ligeros, y aerodinámica activa.

Audi seguirá contando con la alineación de pilotos de Sauber, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, bajo la dirección del jefe del equipo, Jonathan Wheatley.

Sauber terminó noveno en el campeonato de constructores de F1 de 2025 con 70 puntos. En el campeonato de pilotos, Hulkenberg quedó en undécimo lugar con 51 puntos y Bortoleto terminó decimonoveno con 19 puntos en su temporada de debut.