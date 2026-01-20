Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 Presentación de Haas para la F1 2026

En vivo: Sigue la presentación del Audi F1 2026, conoce los horarios

Audi presentará su diseño para la Fórmula 1 de 2026 en un evento que se celebrará en Berlín el martes 20 de enero. Sigue con nosotros la transmisión.

Lydia Mee
Editado:
Añadir como fuente preferente
Audi Revolut F1 Team

El equipo Audi de Fórmula 1 se convertirá en el cuarto equipo en presentar su diseño para la temporada 2026 de F1 durante un evento que se celebrará en Berlín el martes 20 de enero. 

La marca alemana, que se hizo cargo de Sauber a finales de 2025, sigue los pasos de Red Bull, Racing Bulls y Haas en la presentación de su diseño para la próxima temporada de F1 de 2026.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver la presentación del Audi 2026 F1.

¿Cuándo es el evento de presentación del Audi 2026 F1 y los horarios en Latinoamérica?

El evento de presentación del Audi 2026 F1 tendrá lugar el 20 de enero en Berlín. 

País

Horario

México Mexico

12:00 horas

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

12:00 horas

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

13:00 horas

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

14:00 horas

Argentina Argentina

Uruguay Uruguay

Chile Chile

Paraguay Paraguay

15:00 horas

Cómo ver el evento de presentación del Audi 2026 F1

El evento de presentación del Audi 2026 F1 se retransmitirá en directo a través de nuestra web y de la página web de Audi F1. 

 
Audi F1 Team shakedown

Prueba del equipo Audi F1

Foto: Audi

Equipación del equipo Audi F1 2026

El evento de presentación de la decoración del Audi 2026 se produce después de que el equipo desvelara el 19 de enero el kit del equipo para la próxima temporada. La ropa del equipo, diseñada por Adidas, presenta una combinación de colores gris, rojo y blanco, lo que da una pista sobre cómo podría ser la decoración. 

La temporada 2026 da la bienvenida a una serie de nuevas regulaciones en la F1, así como a la incorporación de Cadillac como undécimo equipo. Las nuevas regulaciones traen consigo cambios como una distribución 50:50 entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica, coches más pequeños y ligeros, y aerodinámica activa.

Audi seguirá contando con la alineación de pilotos de Sauber, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, bajo la dirección del jefe del equipo, Jonathan Wheatley.

Sauber terminó noveno en el campeonato de constructores de F1 de 2025 con 70 puntos. En el campeonato de pilotos, Hulkenberg quedó en undécimo lugar con 51 puntos y Bortoleto terminó decimonoveno con 19 puntos en su temporada de debut.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Por qué el gran secreto del motor Honda F1 está en la batería del sistema eléctrico
Artículo siguiente VIDEO: Lindblad debuta con un choque con el Racing Bulls 2026 en el shakedown

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee
Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial
Charles Leclerc presenta el casco que usará en la temporada 2026 de F1

Charles Leclerc presenta el casco que usará en la temporada 2026 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Charles Leclerc presenta el casco que usará en la temporada 2026 de F1
Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave

Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Racing Bulls para la F1 2026
Piastri predice que las primeras carreras de 2026 podrían ser impredecibles por una razón clave
Nico Hulkenberg
Más de
Nico Hulkenberg
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026
Audi: el RS26 es, por ahora, un laboratorio para la unidad de potencia

Audi: el RS26 es, por ahora, un laboratorio para la unidad de potencia

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi: el RS26 es, por ahora, un laboratorio para la unidad de potencia
Audi
Más de
Audi
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?
Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull

Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi se une a las demandas para tomar medidas contra los motores Mercedes y Red Bull
Audi presenta algunas imágenes de su shakedown en Barcelona

Audi presenta algunas imágenes de su shakedown en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi presenta algunas imágenes de su shakedown en Barcelona

Últimas noticias

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Bortoleto: No creo que con Audi ganemos este año, solo debemos mejorar
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Qué significa realmente el objetivo de Audi de ser “campeón mundial en 2030”?
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Binotto: Audi no espera tener el mejor motor en nuestro debut en F1
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de F1 para 2026

Contáctenos

© 2026 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros