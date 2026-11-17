Entrevista

Fórmula 1

Enrico Zanarini, representante de pilotos de F1, repasa sus 50 años en el automovilismo

Enrico Zanarini reflexiona sobre medio siglo de trabajo junto a figuras como Eddie Irvine, Alessandro Zanardi y Rafael Camara, en el que tuvo que lidiar con relaciones personales, decepciones y un paddock que se ha transformado profundamente. Aún sigue convencido de algo: la experiencia es un recurso irremplazable, incluso en la F1 actual.

Roberto Chinchero

Publicado: 17 nov 2026, 9:05

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A veces, un solo incidente —apenas unos segundos— alcanza para alterar el rumbo de una carrera. Enrico Zanarini recuerda uno de esos momentos, que tuvo lugar en el paddock del Gran Premio de Portugal de 1993. Emanuele Naspetti, uno de los pilotos que Zanarini representaba a comienzos de los años 1990, buscaba asegurar su futuro en la Fórmula 1.

El objetivo era superar a su compañero de equipo, Rubens Barrichello, un resultado que podía reforzar sus posibilidades. Pero en el momento decisivo de la clasificación, justo cuando Naspetti apretaba para la vuelta que podía cambiar su destino, se encontró con Ayrton Senna —que acababa de salir de boxes— directamente en su camino. El intento quedó arruinado y, con él, según recuerda Zanarini, se esfumó una gran oportunidad.

"Era nuestra última oportunidad", dijo Zanarini a Motorsport.com. "A Emanuele le quedaba un último juego de neumáticos y tenía que rendir sí o sí. Cuando vi a Senna salir de boxes justo cuando Naspetti llegaba a la última curva, supe que nuestra vuelta estaba arruinada. Y eso fue exactamente lo que pasó".

Zanarini volvió al paddock, devastado. Se sentó distraídamente frente a un televisor, hasta que notó un comercial de Nike. No prestó demasiada atención a las imágenes, pero las palabras que aparecieron al final se le quedaron grabadas: "Try Harder", elevar la vara.

Enrico Zanarini y Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Me dije que no podía terminar así", señaló. "Teníamos que intentarlo otra vez, y hacerlo mejor. Eso se convirtió en uno de mis lemas, uno de los principios con los que vivo y trabajo".

Después de 50 años, Zanarini sigue en el paddock. Atravesó distintas épocas, conoció generaciones de pilotos y trabajó tanto con campeones como con jóvenes talentos prometedores. Su carrera comenzó en 1975, cuando gestionaba un coche de Autodelta y a dos pilotos. Hoy, junto a Francesco Principe, representa —entre otros— a Rafael Camara, que acaba de debutar en la F1 con Haas.

En el medio queda toda una vida dedicada al deporte motor, definida sobre todo por una manera singular de entender el trabajo de representante. "En nuestro mundo, vives junto a los pilotos todos los días", explicó. "Se forman vínculos muy estrechos. Con Emanuele Naspetti éramos como hermanos; para él, yo quizá era casi un segundo padre. Y son relaciones que no necesariamente terminan cuando termina una carrera deportiva".

El ejemplo más interesante es Eddie Irvine, uno de los pilotos que dejó una huella más profunda en el recorrido profesional de Zanarini: "Eddie realmente me hizo pasar de todo. Tenía cambios de humor increíbles, especialmente en lo relacionado con su vida privada. Aun así, seguimos siendo amigos. Pasaron treinta años y ahora —entre Brasil y Las Vegas— nos vamos una semana de vacaciones juntos a Perú. ¡Dos viejos de vacaciones!".

Enrico Zanarini y Eddie Irvine

Photo by: Getty Images

Es una filosofía de gestión que parece pertenecer a otra época, pero Zanarini todavía la considera esencial, entre otras cosas porque, a su juicio, los pilotos cambiaron con el tiempo mucho menos de lo que uno podría imaginar.

"La competitividad que tenían Naspetti, Irvine o Zanardi es la misma que veo hoy en Camara", consideró. "Cuando baja la visera, todos se convierten en animales competitivos.

"Lo que cambió, por encima de todo, es la influencia de la tecnología y las redes sociales. Antes, la relación con el público era completamente diferente. Hoy, un piloto joven pasa mucho tiempo con el teléfono: informándose, comunicándose directamente con la gente. Pero el espíritu competitivo sigue siendo el mismo".

El valor de la experiencia y la relación con Ferrari

A lo largo de las décadas, el rol de un representante también sufrió una transformación profunda. La aparición de academias gestionadas por equipos y fabricantes cambió el equilibrio, en algunos casos reduciendo el margen de acción de quienes representan a los pilotos.

"Con Red Bull —al menos mientras Helmut Marko estuvo al mando— era prácticamente imposible entablar un diálogo significativo. Ni siquiera te tenían en cuenta, salvo que fueras el representante de Max Verstappen. Mercedes también tiene un enfoque muy autoritario, con tendencia a dejar a los representantes al margen. Ferrari, en cambio, siempre respetó nuestro trabajo. Lo mismo puede decirse de Haas y McLaren".

La relación con Maranello es una de las grandes fortalezas de la agencia. Es una asociación que comenzó en los tiempos de Irvine y que sigue vigente, con cinco pilotos vinculados a Ferrari actualmente representados por la organización de Zanarini. Esa fue también la razón por la que Camara confió su carrera a la agencia.

"Rafael vino a nosotros porque buscaba la experiencia que aporta una relación consolidada con Ferrari", explicó Zanarini. "Ya lo conocíamos y seguíamos su evolución con interés, pero no fuimos a buscarlo activamente porque tenía otro representante. Es una cuestión de ética profesional; respetamos el trabajo de los demás".

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El tema de la ética aparece una y otra vez en el relato de Zanarini. "Este es un ambiente en el que es fácil caer en prácticas poco limpias, donde podrías ganar dinero rápido actuando fuera de las reglas", agregó. "Siempre le dije a mi equipo que se comportara correctamente y que hiciera las cosas de la manera adecuada. Esa también es la forma de mantener relaciones a lo largo del tiempo".

Según Zanarini, la experiencia es el mayor activo que un representante puede ofrecerle a un piloto joven: "No hace falta ser un genio. Cuando llevás 50 años en el deporte motor, viste tantos escenarios que, tarde o temprano, están destinados a repetirse. Algo que ocurrió hace 20 años podría pasarle tranquilamente a Rafael mañana por la mañana. Puedo prepararlo y explicarle qué esperar. Y es un joven inteligente, con mucho respeto por la experiencia.

"En el caso de Rafael, una conexión que tenemos con un socio comercial en Brasil —la agencia FWD— también cumplió un papel crucial; están haciendo un trabajo excelente con el proyecto Camara. Todo encajó perfectamente".

Rafael Camara: talento y una nueva mentalidad

Preparar a Camara para su debut en la F1 en el GP de Brasil requirió un enfoque específico. Después de una carrera construida sobre la búsqueda de pole positions, victorias y títulos de campeonato, el novato se encontró de pronto en un entorno donde el éxito se mide con criterios completamente distintos.

"Durante la última semana, tuvimos que resetear todo", explicó Zanarini. "Estamos con un equipo en el que —salvo algún giro extraordinario de los acontecimientos— no vamos a hacer pole positions ni ganar carreras. Rafael está acostumbrado a pelear por victorias, así que tuvimos que explicarle que ahora la naturaleza del trabajo es diferente. Si hace un buen trabajo, llegará el momento en que tendrá un coche capaz de conseguir poles y victorias".

Enrico Zanarini con Giancarlo Fisichella

Para Zanarini, llegar a la F1 no es solo la culminación de un recorrido; es el inicio de un nuevo capítulo. Y cuando le preguntan cuál de los pilotos que representó se parecía más a Camara en términos de talento puro, su respuesta es elocuente: "Quizá [Giancarlo] Fisichella. Es muy difícil hacer comparaciones, pero en términos de talento puro, es el que se me viene a la mente. Sus personalidades, sin embargo, son completamente diferentes: uno es introvertido, el otro extrovertido".

También hay un aspecto del trabajo de un representante que rara vez sale a la luz: gestionar a las familias. "¡Prácticamente nos hemos recibido en 'gestión de padres'!", exclamó Zanarini. "Creo que merecemos un premio especial. A veces, gestionar a los padres es más exigente que gestionar a los pilotos. Las familias sacrificaron muchísimo para ayudar a sus hijos a llegar a estos niveles, y el vínculo emocional es increíblemente fuerte. Pero llega un punto en el que el joven piloto necesita independizarse, y guiar esa transición no siempre es fácil".

De Ron Dennis a Zak Brown, un paddock menos arrogante

Zanarini vivió una versión de la F1 en la que las decisiones las tomaban directamente los dueños de los equipos, un mundo en el que las relaciones personales solían ser decisivas, aunque no siempre sencillas.

Recuerda una reunión con Ron Dennis, organizada para hablar de Giancarlo Fisichella después de su victoria en el GP de Brasil de 2003: "Me recibió en su habitación de hotel, cerca de Imola. Fue arrogante desde el primer momento. Me dijo que no le interesaba Fisichella y que solo había aceptado reunirse conmigo porque yo se lo había pedido. Hay distintas maneras de decirle a alguien que no estás interesado, y él desde luego no eligió la más elegante…".

El contraste con el liderazgo actual de McLaren es marcado: "Zak Brown tiene un espíritu muy parecido al mío. Siempre digo que soy vendedor de coches usados, porque vengo de ese sector. Y cuando trabajas en un concesionario, aprendes que tienes que escuchar a todo el mundo. Puede entrar alguien que parece no tener un peso y después terminar comprando tres Mercedes. Zak escucha a todos y luego, naturalmente, saca sus propias conclusiones".

Paradójicamente, aunque la F1 se volvió mucho más compleja y adinerada, a Zanarini ahora le parece menos arrogante que antes: "En aquella época había propietarios individuales; hoy las estructuras son diferentes y hay más diálogo. No veo en el paddock actual el mismo tipo de arrogancia que a veces me encontraba entonces".

La comparación que hace Zanarini entre la era de Bernie Ecclestone y la de Liberty Media tampoco está cargada de nostalgia. Aunque reconoce que el sistema anterior funcionaba en su momento, cree que la gestión actual está mucho mejor adaptada a la escala que alcanzó la F1.

Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team, y Enrico Zanarini

Photo by: Sutton Images

Francesco Principe es el futuro

Después de 50 años en el negocio, Zanarini no da señales de querer bajar el ritmo. Cuando le preguntan si alguna vez pensó en dejar el deporte motor, su respuesta es inmediata: "No, porque al día siguiente me moriría".

Aun así, existe la conciencia de que el futuro de la agencia deberá confiarse tarde o temprano a una nueva generación. Ahí es donde aparece Francesco Principe, a quien se le dio la responsabilidad del proyecto Camara.

"Este proyecto está completamente en sus manos, lo que me da una satisfacción inmensa", dijo Zanarini. "Francesco Principe es, en cierto sentido, una creación mía; lo digo con orgullo. Desarrollamos una simbiosis en la que su mentalidad fresca y joven complementa mi propia experiencia".

El vínculo va más allá de lo profesional: "Mis propios hijos eligieron caminos profesionales distintos. En el mundo del deporte motor, Francesco es mi hijo. Sé que mi propio recorrido llegará a su fin algún día, pero es reconfortante saber que habrá alguien para llevar este trabajo hacia adelante".

Quizá este pasaje sea el que mejor resume la historia de Enrico Zanarini: un hombre que fue testigo de la evolución de los coches de carrera, los equipos, los reglamentos y la propia manera de hacer negocios en el deporte motor. Conoció a pilotos que luego ganaron campeonatos mundiales, así como a otros que vieron desaparecer sus sueños apenas unos metros después de iniciar una vuelta de clasificación.

Y ahora, medio siglo después, todavía se ve reflejado en aquellas dos palabras que una vez aparecieron en la pantalla de un televisor en una tarde particularmente amarga: "Try Harder". Intentarlo de nuevo, e intentarlo mejor.

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