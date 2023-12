Entrevista a Hamilton: El difícil camino de Mercedes en la F1 2023

Si fue notable que Lewis Hamilton tuviera una primera temporada sin victorias en la Fórmula 1 en 2022, quizás era impensable que su sequía de victorias se prolongara durante al menos otros 12 meses.

Una combinación de Red Bull produciendo el absolutamente dominante RB19, aliado con Mercedes tropezando en el primer obstáculo con el diseño de su W14, dejó a Hamilton pisando agua en 2023 mientras Max Verstappen rugía hacia su tercera corona consecutiva de pilotos.

Pero mientras que desde fuera la campaña 2023 de Hamilton parece ser poco mejor que la del año anterior, la dinámica dentro de su equipo Mercedes ha sido diferente.

Parte de esto ha sido positivo, ya que Mercedes no ha perdido tiempo en comprometerse con un nuevo concepto de coche y sacar potencial de él, en lugar de azotar a un caballo muerto y seguir con un diseño que claramente no iba a ninguna parte.

Pero también hubo algunos momentos difíciles en el camino, especialmente cuando la realidad del bajo rendimiento de su W14 golpeó de inmediato en casa a pesar de que Hamilton había advertido de los riesgos con ciertas direcciones de desarrollo.

"Estoy seguro de que hubo frustraciones, porque yo había pedido ciertos cambios y claramente no se hicieron", dijo Hamilton, reflexionando sobre esos duros días iniciales en los que Mercedes se dio cuenta de que iba por el camino equivocado.

"Definitivamente hubo momentos frustrantes. Pero así es cuando estás trabajando. Todo el mundo tiene las emociones a flor de piel y sigue trabajando muy duro. Pero no nos sale".

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Abu Dhabi confirmó la segunda temporada sin victorias de Hamilton en su carrera en la F1

"Es frustrante en algunos momentos, pero tienes que canalizar esa energía hacia el trabajo. No hay nada que puedas hacer excepto trabajar para intentar mejorarlo".

Las esperanzas de Hamilton de ganar el título de 2023 tardaron muy poco en venirse abajo. Ya en el primer día de pruebas en Bahréin, Mercedes sabía que había colocado su plataforma aerodinámica en el lugar equivocado.

Mientras que otros habían sido agresivos en la búsqueda de la carga aerodinámica dorada que viene de correr con los coches muy cerca del suelo, Mercedes había adoptado un enfoque más cauteloso y tenía como objetivo correr con su coche más arriba. La realidad de su paso en falso se hizo sentir de inmediato.

"El coche tenía muchos problemas. Sabía que iba a ser un año largo" Lewis Hamilton

"Recuerdo estar en el garaje... intentando pensar", recuerda Hamilton, cuando se le pregunta por sus sensaciones en aquel momento.

"Recuerdo haberme quedado quieto. Recuerdo que me sentí exactamente igual, y definitivamente no fue una gran sensación. Realmente tenía muchas esperanzas.

"Te entrenas durante el invierno y cuando ves a todo el mundo trabajando en la fábrica, piensas que todo va por buen camino.

"En febrero, cuando hacemos una descarga de por dónde va el coche, estaba un poco más aprensivo en comparación con el año anterior, porque el año anterior era como: el coche es increíble, es tan único, nadie va a tener nada igual. Y entonces llegamos a la primera prueba...

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Hamilton "sabía que iba a ser un año largo" desde los test de pretemporada en Bahréin

"Así que, al año siguiente, fui un poco más cauteloso cuando escuchaba, y yo estaba como: 'ya veremos'. Y entonces el coche tuvo todos estos problemas. Así que supe que iba a ser un año largo".

Hamilton aceptó rápidamente la realidad de que el equipo iba a estar atascado durante un tiempo con lo que tenía - y de alguna manera, tenía que ayudarle a salir del agujero en el que se había metido.

"Creo que, al igual que el año anterior, hubo grandes conversaciones", dijo sobre la respuesta. "Era algo así como: estás todo el rato intentando encontrar y aportar soluciones.

"Nadie sabía exactamente cuál era el problema, nadie sabía cómo solucionarlo. Y así, probablemente estaba tratando de hacer más que mi trabajo.

"Estaba probando de todo en el coche. No había consistencia. Por eso los fines de semana tenían altibajos, porque lo intentaba todo. Creo que este año ha sido más equilibrado.

"Creo que con la experiencia del año anterior, me apliqué a fondo y me senté con los chicos.

"Teníamos reuniones mucho mejores y fuimos capaces de ser mucho más positivos durante el año. Sabíamos que la temporada iba a ser larga, pero no nos rendíamos. Sigamos empujando para sacar el máximo del coche, sea lo que sea'".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes estaba decidida a no rendirse con el W14

Que hubiera problemas de rendimiento similares durante una segunda temporada significaba que Hamilton sabía que no tenía mucho sentido poner en práctica una repetición de los audaces experimentos que llevó a cabo durante gran parte de 2022 en busca de respuestas. Los problemas del W14 eran mucho más profundos.

"Este año hice muchos menos experimentos porque, en última instancia, se trata de las características del coche", dijo.

"Se pueden cambiar 100 cosas, pero eso no cambia el hecho de que el paquete aerodinámico está mal. A veces estaba en la ventana de operación, la mayoría de las veces estaba fuera de la ventana. Y no importa qué ajustes o cambios hagas en la configuración del coche, ya sean mecánicos, de rigidez, todo ese tipo de cosas, no puedes dominar las características aerodinámicas y el equilibrio en las curvas".

"Creo que es importante que la gente sepa que yo no tuve nada que ver con la salida de Mike" Lewis Hamilton

"Así que lo que hice fue pasar más tiempo en la fábrica, teniendo reuniones con todos los jefes clave de los diferentes departamentos y tratando de mantenerlos positivos porque si te imaginas por ellos, nadie se siente bien. Y puede ser desmoralizador. Así que hablamos con ellos.

"Decirles: 'Vale, podemos hacerlo, este es el área en la que tenemos un problema, esto es en lo que tenemos que trabajar'.

"Yo sólo ayudaría, y trataría de ser positivo con ellos. Miraba otros coches y hacía muchas preguntas para estimular las ideas. Pero, en definitiva, les dejaba hacer su trabajo.

"Al principio del año no teníamos una estrella del norte, no sabíamos exactamente hacia dónde teníamos que trabajar".

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes estrenó sus nuevos sidepods en Mónaco, poniendo fin a su persecución del zeropod

"Y ha sido una especie de línea en zigzag tratando de llegar a donde tenemos que estar. De vez en cuando pasa algo positivo y dices: 'Vale, ya está'. Y luego cambia, así que la meta siempre se está moviendo, lo cual es típico".

Mercedes cambió de rumbo tanto dentro como fuera de la pista este año. Su nuevo concepto de coche llegó en el Gran Premio de Mónaco, mientras que entre bastidores hubo algunos cambios de infraestructura.

El director técnico Mike Elliott dejó brevemente su cargo en abril, intercambiando su puesto con el director técnico James Allison antes de abandonar el equipo por completo hacia el final de la campaña.

El regreso de Allison a la primera línea del equipo fue aclamado como un paso importante para la escudería, al dotarse del líder talismán que a veces necesitan las organizaciones para avanzar.

Y aunque Hamilton acogió con satisfacción el regreso de Allison a las tareas de primera línea, se apresura a desmentir los rumores que flotaban en torno a que el cambio de jefe técnico era algo que él había impulsado.

"Creo que es importante que la gente sepa que yo no participé en absoluto en la marcha de Mike", dijo.

"Conocía a Mike desde que estaba en McLaren, y tenía una gran relación con Mike. Cuando estaba en McLaren, le admiraba, porque es muy inteligente y yo aprendía mucho de él".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mike Elliott dejó Mercedes a mitad de temporada

"Cuando le preguntaba sobre el coche, no había nada que pudiera preguntarle para lo que él no tuviera respuesta.

"Pero lo que siempre es difícil para alguien en su posición -y recuerdo esto en McLaren- es que a menudo recae sobre ellos, pero es un colectivo.

"Todo el mundo, todas estas piezas que se unen, no es sólo una persona. Desafortunadamente puede haber gente en el mundo exterior que piense que es culpa de un individuo. Pero nunca lo es".

"Como jefe como Toto, tienes que empezar a apoyarte más en la gente en lugar de echarte atrás" Lewis Hamilton

Aunque apoyó a Elliott, Hamilton se mostró igualmente exultante por el regreso de Allison a la primera línea.

"James tiene mentalidad de líder, más que cualquier otro ingeniero que haya conocido", explicó.

"Se ponía al frente con la espada diciendo 'vamos' y se metía en el fuego.

"Creo que infunde mucha confianza a la gente. Habla con mucha elocuencia. Da discursos al equipo semana tras semana. Es genial. Genial con los e-mails. Le dice a todo el mundo cómo son las cosas, y lo que tenemos que hacer, y eso galvaniza a todo el equipo. Estoy muy contento de que haya vuelto y de que esté inspirado para volver".

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Hamilton alabó la actitud de "vamos a ello" de Allison y su capacidad para motivar al equipo

"Sé dónde estaba antes, no estaba inspirado para seguir porque llevaba mucho tiempo haciéndolo. Así que es genial que haya vuelto, y que esté motivado, y creo que nuestra amistad está en un lugar mejor que nunca".

A pesar de todos los retos, Mercedes progresó a lo largo de 2023. Hubo una pole position en el Gran Premio de Hungría, y en Austin Hamilton fue capaz de poner a Verstappen bajo un poco de presión - a pesar de que en última instancia, más tarde perdería su segunda posición debido a una infracción de plancha.

Pero en medio de los signos positivos, estaba la realidad de que el coche W15 será tan diferente que es difícil leer demasiado en las esperanzas para 2024 sobre la base de los desarrollos que están teniendo lugar este año.

Sin embargo, una cosa está clara: hay poco margen para que Mercedes haga las cosas mal por tercer año consecutivo.

A la pregunta de bajo cuánta presión estaba el jefe del equipo, Toto Wolff, Hamilton responde rápidamente: "Muchísima, seguro. No sólo Toto, sino todos nosotros. Todo el mundo en la fábrica tiene una gran presión sobre ellos".

"Al final, como jefe como Toto, tienes que empezar a apoyarte más en la gente en lugar de echarte atrás. Y no es fácil hacerlo, porque la gente se rompe en un momento dado.

"Entonces, ¿cómo lo haces de una manera constructiva, de una manera que les inspire a continuar?

"En mi caso, me gustaría pensar que algunos de los resultados que he conseguido en las carreras y los empujones que he dado han servido para inspirar a los chicos: 'casi lo hemos conseguido', y eso se transmite a todo el sistema".

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Hamilton espera haber hecho lo suficiente para evitar que la gente piense que ha perdido la cabeza

"Ese 'oh, él todavía lo tiene', significa que si trabajamos duro y le damos el coche nos va a llevar allí. Eso es lo que intento hacer".

Al menos, la actualización de Austin sirvió para creer que las mejoras en el coche estaban dando los frutos esperados en la pista, una buena noticia al pensar en 2024.

Y después de estar un poco perdido en el mar durante los primeros meses con sus dos coches de efecto suelo, Hamilton cree que las cosas se están moviendo en la dirección correcta y, sobre todo, sabe hacia dónde debe dirigirse.

"Tengo esperanzas [para 2024]. Pero no voy a contener la respiración" Lewis Hamilton

"Sí, creo que ahora tenemos una Estrella del Norte, que no creo que hayamos tenido en dos años", dijo. "Pero llegar ahí no es una línea recta.

"Hay ciertas cosas, decisiones que se han tomado, que te dejan bloqueado al final de un camino, y no puedes hacer nada, debido al límite de costes y todas estas cosas.

"Si nos fijamos en el Red Bull, y han hecho un trabajo increíble, pero desde Bahrein el año pasado, tuvieron un problema de rebote y lo arreglaron esa semana.

"Es como si estuvieras intentando construir un muro. Era un ladrillo tras otro: ladrillo, ladrillo, ladrillo. Sólo desarrollo, desarrollo, desarrollo.

Foto de: Red Bull Content Pool Red Bull ganó 21 de las 22 carreras de este año, y Hamilton aplaudió los esfuerzos del equipo rival

"Quizás añadieron algo, y no añadió rendimiento, pero seguían construyendo.

"Para nosotros, tuvimos que derribar el muro. Teníamos mucha carga aerodinámica en el primer coche del año pasado, pero básicamente tuvimos que quitarle una tonelada de carga aerodinámica y luego intentar añadirla poco a poco. Pero cada vez que intentábamos añadirla, era peor. No mejoramos durante mucho, mucho, mucho tiempo.

"Así que puedes imaginarte que ellos [Red Bull] están progresando. Y nosotros vamos así [indicó una línea casi plana] Entonces, con el tiempo, está subiendo lentamente mientras ellos continúan.

"Así que esa brecha... estamos en trayectorias muy diferentes. Pero creo que ahora entendemos el coche mucho mejor. Hemos desarrollado grandes herramientas en el fondo.

"Así que, naturalmente, tengo esperanzas. Pero no voy a contener la respiración".