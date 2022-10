Entrevista con "Checo" Pérez: es mi mejor oportunidad de ganar México

Cargar reproductor de audio

La temporada 2022 de Sergio Pérez ha sido de altibajos, con dos victorias importantes en Mónaco y Singapur. Ahora en una entrevista con Motorsport.com ha señalado cómo ha sido la relación con Max Verstappen en esta temporada y cómo ha ido cambiando la campaña para él con las modificaciones al RB18.

Hablemos del inicio de temporada, ¿cómo te sentó el RB18 cuando tenía sobrepeso al inicio?

“Obviamente me sentía un poco más cómodo con él. Las cosas eran un poco más naturales en mi conducción. Obviamente, una vez que empezamos a quitarle peso al coche, le quitamos peso a la parte trasera y, por lo tanto, fue un poco en la otra dirección, donde me sentí menos cómodo. Eso me costó unas cuantas carreras ajustar a los requisitos de equilibrio que necesitaba.

¿De qué hablaron tu y Max en ese momento. Pudiste saber lo que él le decía al equipo?

“Sí. Ambos estábamos empujando en esa dirección - tratando de ayudar a encontrar una mejor relación con la parte delantera del coche, pero luego, más tarde, estábamos sufriendo con eso también, con otra cuestión que era que la parte trasera básicamente estaba más plantada al principio del año.

Cuando el peso bajó cambió el manejo, ¿cuándo comenzaste a sentirse diferente?

“Creo que fue realmente fue en Silverstone. Ese fue un momento en que se tomó otra dirección”.

Segundo año con Red Bull. ¿Cómo te sientes al formar parte del equipo y te sientes diferente esta vez?

“Sí, ciertamente es cada vez mejor. Cuanto más conozco al equipo, cuanto más conozco a la gente que me rodea, mejor son las cosas. Así que, sí, ciertamente me siento más cómodo y este año especialmente he conseguido un nuevo acuerdo con el equipo por otros dos años. Así que eso es algo estupendo para mí”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Segundo año como compañero de equipo de Verstappen. ¿Es diferente en 2022?

“Sí, creo que ha estado muy motivado, tiene mucha confianza en sí mismo después de ganar su primer título. Ha conducido mucho mejor este año. No ha cometido ningún error y siendo sinceros está a un nivel muy alto”.

Hablemos del comentario que le dijiste a Christian Horner de que “habías firmado demasiado pronto” cuando ganaste en Mónaco.

Eso fue porque en realidad firmé ese fin de semana. El viernes antes del fin de semana de competencia, así que estaba bromeando con Christian, diciendo que 'si hubiera esperado un poco más, después de ganar Mónaco probablemente podría haber conseguido mejores condiciones'.

¿Qué hay de su trabajo con el equipo, ha cambiado desde que se ha convertido en campeón del mundo?

“No, creo que no es diferente. Trabaja tan duro como antes y hace su trabajo”.

¿Y qué hay de tu trabajo para desarrollar un nuevo coche con efecto suelo, ha sido muy diferente este año?

“Sí, ha sido diferente: la cantidad de trabajo que hemos tenido que hacer, cómo hemos tenido que presionar. Con los combustibles también, Mobil ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de los nuevos combustibles. Perdimos alrededor de un 10% de potencia, así que recuperar eso ha sido un gran esfuerzo por parte de Mobil”.

¿Se siente la diferencia de combustible en el coche en cómo entrega la potencia el motor?

“No, es muy difícil sentir la diferencia de velocidad. Pero sí que se puede ver en los datos. Eso es algo que ha sido muy impresionante”.

Horner dijo después de su victoria en Singapur que el equipo había estado trabajando mucho con usted después de su difícil racha de carreras durante el verano - ¿en qué estuvieron trabajando? ¿hay algo específico que arreglaron?

“Sí, estuve trabajando mucho con los ingenieros. Tuvimos ese pequeño descanso de unas dos semanas, en el que estuve trabajando a tope con mis chicos tratando de entender todo. Fui a la fábrica, hice el simulador, pruebas, estuve yendo y viniendo con los correos electrónicos prácticamente todo el tiempo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, 1ª posición, en el podio Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

¿Fue similar al trabajo de 2021 en el simulador para probar alternativas a la configuración de Max y luego volver a la suya? ¿o fue diferente?

“Sí, ciertamente lo fue. Creo que perdimos un poco de carga en ese sentido. Creo que con suerte se aprendió la lección y eso hizo que nuestro grupo fuera más fuerte. Así que espero que ahora seamos capaces de volver a ello y asegurarnos de que somos capaces de maximizar nuestras actuaciones.

¿La victoria en Singapur le ha servido de estímulo después de la difícil racha?

“Sí, la verdad es que me sentí muy bien. Me sentí muy bien al conseguir esa victoria. Ahora mismo, estoy de vuelta”.

¿Esta es la mejor oportunidad para ganar el GP de México?

“Desde luego. Esta es mi mayor oportunidad hasta ahora. Así que, realmente espero ser capaz de conseguir esa victoria”.

Red Bull solía ser muy fuerte en México debido a la fuerza del motor en altitud, ¿volverá a ser así? ¿o ese escenario ha desaparecido?

“Esperemos que la altitud favorezca nuestros puntos fuertes con el motor. Pero será muy interesante ver cómo nos las arreglamos con la altitud”.