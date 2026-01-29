"Vamos tan rápido como podemos": Lowdon sobre el frenético inicio de Cadillac

Como primer equipo de expansión de la Fórmula 1 en una década, Cadillac se enfrenta a un gran reto al enfrentarse a las potencias de la F1 cuando sus veteranos ganadores de carreras, , Valtteri Bottas y Sergio Pérez, se incorporen a la parrilla en marzo.

Tras una intensa campaña de contratación para sus bases en Silverstone y Norteamérica, que según el equipo generó más de 140 000 solicitudes de empleo para alrededor de 600 puestos, la organización, copropiedad de General Motors, ha tenido que formar un nuevo equipo de F1 a una velocidad vertiginosa.

Hasta ahora, Cadillac ha cumplido todos sus plazos y, aunque es probable que 2026 se convierta en un bautismo de fuego para el undécimo equipo de la F1, Graeme Lowdon espera que su enfoque en crear un equipo cohesionado con los valores adecuados dé sus frutos a largo plazo.

Graeme, obviamente han sido unas semanas muy ajetreadas y estresantes para ti. Imagino que no estás durmiendo mucho estos días, ¿verdad?

Graeme Lowdon: "No, no. No tenía canas cuando empecé este proyecto y ahora estoy en camino de tenerlas. Pero eso no es nada comparado con las largas jornadas y las noches en vela que está pasando todo el equipo, así que estoy feliz de comprometerme".

Ver ese coche de Fórmula 1 en persona por primera vez en Silverstone, justo enfrente de tu sede. ¿Qué sentiste cuando viste salir ese coche del garaje?

GL: ¡ "Bueno, fue genial. Me alegró mucho que muchos de nuestros compañeros de equipo pudieran verlo allí, porque estábamos haciendo la puesta a punto en Silverstone, que es donde está nuestra sede en el Reino Unido. Nuestras sedes en Estados Unidos están en Indianápolis y también en Charlotte, Carolina del Norte. Pero para la gente de la sede del Reino Unido, fue una gran oportunidad y un momento de verdadero orgullo. De hecho, fue el primer coche de Fórmula 1 Cadillac fabricado a mano que giró el volante con Checo en la cabina. Y fue un gran momento. Pero solo es el comienzo. Tenemos mucho trabajo por delante, como todos los demás equipos, tanto en la prueba de Barcelona como en la de Baréin. Y luego nuestra primera carrera se acerca muy rápido".

Lowdon: «Mario Andretti. Es un auténtico campeón. Me encanta hablar con él. Tiene la energía de un campeón y también el espíritu competitivo de un campeón. Y hay algunas citas suyas en las que me he inspirado». Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images



Una cita que a veces surge cuando hablamos contigo es de tu amigo Mario Andretti. "Si todo parece estar bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido". Entonces, ¿te sientes bajo control? Y si es así, ¿vas lo suficientemente rápido?



GL: "¡Vamos tan rápido como podemos! Creo que es una gran cita de Mario. Es un auténtico campeón. Me encanta hablar con él. Tiene la energía de un campeón y también el espíritu competitivo de un campeón. Y hay algunas citas suyas en las que me he apoyado a lo largo del camino. Y creo que mucha gente del equipo también lo ha hecho. Es un tipo que sabe cómo ganar. Y, en última instancia, ese es el objetivo de todos los equipos".

Antes mencionaste que hay varios relojes con cuenta atrás en tus fábricas. Algunos ya han llegado a su fin y has cumplido los plazos. ¿Vas a cumplir los demás?

GL: "Sí. Justo al principio dijimos que pondríamos un reloj de cuenta atrás en cada sala. Incluso tengo uno en la pantalla de bloqueo de mi teléfono. Hace la cuenta atrás para lo que sea lo siguiente. Teníamos uno para la puesta en marcha y otro para la homologación. El año pasado pusimos en marcha el motor. Lo probamos en el banco de pruebas. Hemos hecho la puesta a punto, la semana de puesta a punto en Barcelona. Y luego tenemos las pruebas de Baréin. Todas estas son fechas límite. Y los relojes de cuenta atrás, bueno, supongo que han funcionado porque solo obtuvimos la inscripción en marzo, por lo que teníamos unos plazos muy ajustados. Pero estoy muy orgulloso de que el equipo haya cumplido todos y cada uno de ellos. Y ya he dicho antes con confianza que somos un equipo que va según lo previsto y seguimos yendo según lo previsto, lo que creo que es un gran logro para todos los miembros del equipo".

La puesta a punto en Silverstone del primer coche de F1 de Cadillac fue «un momento de gran orgullo». Foto: Cadillac Communications

Por supuesto, es imposible saber lo que harán los demás. Así que, internamente, ¿cuándo será 2026 una buena temporada para Cadillac?

GL: "Cuando caiga la bandera en Abu Dabi, podremos echar la vista atrás y verlo. Es un viaje hacia lo desconocido para todos los equipos con el nuevo reglamento y las nuevas unidades de potencia. Va a ser una forma nueva de competir. Y es muy, muy difícil establecer objetivos absolutos en una situación como esa. Pero analizamos constantemente todo lo que hacemos. Creo que esto es un juego de equipo. Y lo fundamental en los juegos de equipo es inculcar una honestidad absoluta dentro del equipo con comentarios sinceros. Si cometemos errores en algún aspecto, estos errores pueden ocurrir. Y lo fundamental es tener esa honestidad absoluta. Todos formamos parte del equipo. Estamos juntos en esto. Nos ayudamos unos a otros. Así es como funcionan los mejores equipos. Y estamos tratando de construir un equipo realmente bueno. Por lo tanto, seremos autocríticos, pero con las razones correctas en el corazón".

Te enfrentas a las potencias establecidas, pero también a Ford, que es obviamente un rival de GM. Vimos que ya había cierta tensión entre algunos ejecutivos, el director general de Cadillac F1, Dan Towriss, y el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, lo cual fue bastante divertido. ¿Es eso bueno para el deporte?

GL: "Durante años ha habido una rivalidad sana entre GM y Ford. Incluso se ha hecho una película de Hollywood sobre ello. Así que es real y existe. Nosotros estamos adoptando un enfoque muy diferente. GM es copropietaria de nuestro equipo, por lo que, por lo que yo sé, es un enfoque bastante diferente al de Ford. Pero tenemos el ADN de GM en todo el equipo porque, como he dicho, son copropietarios. Y estoy seguro de que la rivalidad continuará. Hemos visto muchas veces en la Fórmula 1 que, en realidad, a los aficionados les gusta ver cierta rivalidad, siempre que no vaya demasiado lejos, obviamente. Creo que es solo otra capa de interés en la F1".

Realmente has tomado la decisión consciente de ir a por el mercado estadounidense con el anuncio del descanso de la Super Bowl que se avecina para revelar tu diseño. Vemos a Valtteri y Checo, tus pilotos, por todas partes en YouTube, en todo tipo de programas...

GL: Sí, lo del Super Bowl me parece genial. ¿Por qué no? Cuando queríamos entrar como nuevo equipo, le dijimos a todo el mundo que queríamos atraer a nuevos aficionados en nuestro viaje. Hay pocas cosas más americanas que el Super Bowl. Es un evento enorme. Es un evento cultural que aúna deporte, música y cultura. Y también es una forma de atraer a nuevos aficionados. No creo que ningún otro equipo de Fórmula 1 haya hecho algo parecido en el pasado. Solo estamos aportando algo nuevo y, si atrae a nuevos aficionados al deporte que nos apasiona, entonces es algo positivo".

El jefe del equipo, Graeme Lowdon, el director ejecutivo, Dan Towriss, y el consultor de ingeniería, Pat Symonds, forman parte del equipo directivo clave de la organización de Cadillac en la F1. Foto: Cadillac Communications

Ahora parece que cada vez que hablamos, se han unido otras 50 personas. ¿Podemos hacerle una pregunta? ¿Cuál es la plantilla actual?

GL: "Es una pregunta muy buena, porque cambia muy rápido. Son más de 500. Diría que, entre el Reino Unido y Estados Unidos, debemos de acercarnos a los 600, y seguimos creciendo constantemente. Ahora nos hemos centrado más en Estados Unidos. Estamos construyendo nuestra sede en Indianápolis, por lo que gran parte de nuestra contratación se centrará en Indianápolis a partir de ahora. La contratación en las instalaciones de Silverstone está ya bastante madura. Y es estupendo ver cómo todo el equipo se va uniendo".

Has mencionado antes que habéis tenido más de 140 000 solicitantes, por lo que obviamente habéis tenido una buena selección para contratar a personas fantásticas. Pero, ¿cómo consigues que estas 500 personas, que probablemente nunca han trabajado juntas, se unan como una sola unidad en tan poco tiempo? Debe de ser un gran reto.

GL: "Lo es, pero lo hacemos de forma sencilla. Tenemos cuatro valores fundamentales que inculcamos a las personas. Contratamos a las personas basándonos en los valores, en lugar de en la capacidad técnica, por así decirlo, porque podemos enseñar o mejorar la capacidad técnica, pero no podemos cambiar realmente la forma de pensar de las personas. Por eso nos basamos en gran medida en nuestros valores fundamentales. Y nuestro objetivo es bastante claro. Queremos que este sea el equipo al que todo el mundo quiera unirse, del que la gente se sienta orgullosa de formar parte y en el que quiera quedarse. Contratamos con una visión concreta de un tipo de persona concreto, y eso es lo que hace que sea más fácil cohesionar al equipo. Sí. Y, por último, solo unas semanas antes de que comience la temporada, aproximadamente un mes antes de Melbourne, quizá un poco más.



Tu gran debut en Melbourne se acerca rápidamente. ¿Cómo te sientes? ¿Aprehensión, emoción, nerviosismo?

GL: "Una mezcla de todo, creo, lo cual es natural. Si no sintieras algo de nerviosismo, significaría que realmente no te importa, y a mí sí me importa. Apreensión, porque es un gran reto. Es la cima del automovilismo mundial. Pero también emoción. Traer un nuevo equipo es algo genial. Traemos más coches, más pilotos, más acción. Queremos contribuir. Pero además, tenemos una carrera una semana después en Shanghái. Y luego hay otra un par de semanas después. También soy muy consciente de que esto es solo el comienzo de la andadura competitiva del equipo Cadillac Formula 1 en la F1, así que también hay emoción por eso. Es una mezcla de todas esas emociones".

Valtteri Bottas prueba el coche Cadillac 2026 en Barcelona Foto: Fórmula 1