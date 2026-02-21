Equipo por equipo: Cómo les fue en las dos semanas de test en Bahréin

Dada la típica niebla de guerra que envuelve las pruebas de pretemporada, el rápido ritmo de desarrollo de la nueva normativa de 2026 y la incertidumbre que rodea a los requisitos energéticos, que fluctúan enormemente, de la nueva unidad de potencia, elaborar una clasificación definitiva antes de la primera carrera es una tarea arriesgada. Pero tras seis días, han surgido una serie de tendencias claras del espejismo del desierto de Baréin, y algunos equipos de F1 ya no tienen dónde esconderse.

McLaren: 817 vueltas

Lo que hicieron

El actual campeón del mundo sintió que llegaba a Baréin ligeramente por detrás de donde quería estar en términos de comprensión de cómo optimizar la nueva unidad de potencia, pero ciertamente no era el único en ese sentido.

Como prueba, sus días en el desierto fueron bien, con mucho kilometraje y pocos problemas importantes de fiabilidad. Pero también descubrió pronto que Mercedes y una innovadora Ferrari parecen estar un pequeño paso por delante en este momento.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Bahrein no ha sido en absoluto una mala prueba para McLaren, pero los bicampeones del mundo tendrán mucho trabajo por delante para conseguir el triplete. Se espera que su MCL40 en Australia tenga prácticamente las mismas especificaciones que su coche de pruebas en Bahrein, por lo que comienza la campaña desde una posición de humildad.

Lo que dijeron

Andrea Stella, director del equipo: "En cuanto a la comprensión del orden competitivo, diría que esta prueba ha confirmado que Ferrari y Mercedes parecen ser los equipos a batir. Creo que McLaren no está lejos. Me parece bien que formemos parte del grupo de los cuatro primeros, pero creo que estos dos equipos parecen haber demostrado una ligera ventaja".

Mercedes: 741 vueltas

Lo que hicieron

Si Mercedes parecía el favorito de la pretemporada antes de llegar a Baréin, en las últimas dos semanas no ha hecho mucho por disipar esa idea. Eso sí, Baréin no fue precisamente una prueba perfecta para las Flechas de Plata. El W17 no fue tan infalible como parecía en Barcelona y mostró algunas fisuras en su armadura, con una fuga neumática el último día que requirió un cambio completo de la unidad de potencia y restringió aún más el kilometraje de Kimi Antonelli, que ya se encontraba en desventaja debido a los problemas iniciales de la primera semana.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Pero, como siempre se dice, es más fácil hacer que un coche rápido sea fiable que hacer que un coche fiable sea rápido, y en cuanto a ritmo, Mercedes sigue pareciendo el equipo a batir en Baréin, a pesar de sus esfuerzos por centrar la atención en Red Bull. Mercedes ha sido acusada por sus rivales de jugar al juego habitual de engaños antes de aumentar la potencia de sus unidades en Melbourne. Dentro de dos semanas sabremos si Red Bull tenía razón.

Lo que dijeron

Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista: "Por desgracia, nuestro último día de pruebas de pretemporada no fue perfecto. Sufrimos un problema en la unidad de potencia que limitó la carrera de Kimi a 49 vueltas. A pesar de ello, hicimos un buen trabajo al sacar el coche relativamente temprano por la tarde y, en general, pudimos completar un montón de trabajo útil con ambos pilotos. Hoy nos hemos centrado en los ajustes y en la consistencia en las tandas largas, lo que nos ha permitido avanzar bastante.

"El panorama competitivo aún no está del todo claro, pero sabemos que nos queda mucho trabajo por delante para finalizar los preparativos para Melbourne. Hemos sentado unas bases sólidas sobre las que construir, estamos deseando afrontar el reto que nos espera y tenemos muchas ganas de ver cómo se comporta el W17 en carrera".

Red Bull: 672 vueltas

Lo que hicieron

Red Bull ha desafiado las expectativas con su nueva unidad de potencia, la primera fabricada internamente en Milton Keynes. Los problemas de su antiguo socio Honda con Aston Martin subrayan aún más lo impresionante que ha sido este logro.

En general, el RB22 también parece estar en buena forma, pero en las tandas largas tanto Mercedes como Ferrari parecían tener ventaja. Parece estar al mismo nivel que McLaren, que quizás impresionó un poco más en las tandas largas hacia el final de la prueba. Pero esa ligera ventaja entra totalmente dentro del margen de error de las pruebas de pretemporada.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Al final del día, existía un temor real de que la audaz apuesta de Red Bull por la unidad de potencia neutralizara cualquier amenaza al título que pudiera suponer Max Verstappen en 2026. Hay pruebas sólidas de que eso no será así. Y el año pasado vimos lo que podría (casi) suceder si se le deja la puerta abierta al combativo holandés.

Lo que dijeron

Laurent Mekies, director del equipo: "En cuanto a la unidad de potencia, no podemos olvidar que hace tres años, donde ahora está nuestra fábrica, solo había un campo. Estamos muy orgullosos de ellos. ¿Nos coloca eso en una posición satisfactoria? No, porque sabemos muy bien la magnitud de la competencia. Hemos tenido un muy buen comienzo, pero sabemos que vamos a encontrarnos con una serie de momentos incómodos. Es parte del juego, pero estamos contentos de estar en él. El rendimiento mostrado por los mejores es estratosférico y va a ser una gran carrera de desarrollo tanto en el chasis como en la unidad de potencia, pero es lo que a todos nos gusta".

Ferrari: 745 vueltas

Lo que hicieron

Ver al Ferrari SF-26 dar vueltas rápidamente y con bastante fiabilidad debe de haber sido un espectáculo para los ojos de los italianos en su país. Ferrari sorprendió a algunos de sus rivales con una serie de ingeniosas innovaciones aerodinámicas, como un alerón de escape y un alerón trasero totalmente giratorio. Las innovaciones que llaman la atención en la televisión suelen causar un revuelo que a menudo es desproporcionado en relación con su beneficio neto real. Por lo tanto, aún está por ver si esos elementos de prueba realmente marcan la diferencia.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

Pero esto demuestra que Ferrari ha sido agresivo en su forma de abordar el reglamento de 2026 con algunas ideas ingeniosas y originales, lo cual es una señal positiva por parte de un equipo que retrocedió con la normativa anterior. Leclerc también marcó el mejor tiempo de la prueba por nueve décimas, aunque con neumáticos más blandos que los de la competencia y con la incertidumbre sobre las cargas de combustible, lo que hace que sea una tarea inútil analizarlo.

Cualquier tifosi que lea esto sabrá que es la esperanza lo que te mata. Pero sobre el terreno era difícil no darse cuenta del optimismo que tenía el equipo vestido de escarlata. Charles Leclerc, en particular, nunca ha tenido una buena cara de póquer cuando se ha sentido decepcionado con el coche que ha desempacado en las últimas temporadas. Esta vez no hay nada de ese pesimismo mal disimulado. Las salidas fulgurantes con el motor Ferrari son otra baza de la Scuderia.

Lo que dijeron

Fred Vasseur, director del equipo: "Es muy difícil tener una idea clara del rendimiento. Lo más importante es que el rendimiento relativo de Melbourne probablemente no será el mismo al final de la temporada, pero prefiero estar en buena forma en Melbourne.

Pero, en general, sigue estando muy reñido. [El jueves] había dos coches con menos de 0,200 s de diferencia y no tenemos ni idea del motor, del nivel de combustible ni de un montón de parámetros que marcan una diferencia mucho mayor que los 0,200 s de diferencia entre los dos coches. Pero, en general, la fiabilidad ha ido muy bien. Hemos hecho mucho más de lo esperado".

Williams: 790 vueltas

Lo que hicieron

Williams tenía que ponerse al día en Baréin después de no estar listo a tiempo para correr en la prueba de Barcelona, y en general lo ha conseguido.

Aún es pronto, pero si hubiera una Liga de Campeones con los cuatro mejores equipos y una Europa League con Alpine, Racing Bulls, Haas y Williams, el equipo de Grove parecería estar más bien en la parte trasera de ese grupo que en la delantera, pero todo eso puede cambiar rápidamente a medida que el equipo saca más rendimiento a un coche que aún ha completado menos kilómetros que varios de sus rivales.

Carlos Sainz, Williams Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

En el paddock se rumorea que Williams no solo tiene las expectativas de una rápida adaptación a las nuevas normas, sino también la carga de un peso adicional. Mientras tanto, equipos como Haas y Alpine han causado una mejor impresión, por lo que Williams se dirige a Australia con un gran reto por delante.

Lo que dijeron

James Vowles, director del equipo: "Es fantástico ver que, durante los últimos seis días de pruebas, hemos podido completar todo el programa que queríamos. Eso es una prueba del duro trabajo de los equipos, tanto aquí como en Grove, para asegurarnos de recuperar el tiempo perdido. Nadie sabe realmente cuál es el rendimiento real. De eso se trata Melbourne, así que estoy deseando ir allí para comprender mejor dónde nos encontramos.

Sin embargo, lo que sí sé con certeza es que tenemos trabajo por delante. No hay duda al respecto. Nos hemos puesto en desventaja. Pero les aseguro a todos que tenemos un programa agresivo por delante para asegurarnos de sacar el máximo rendimiento posible a este coche en los próximos meses".

Racing Bulls - 734

El equipo hermano de Red Bull ha pasado bastante desapercibido. En las pruebas de invierno hay dos formas de destacar: sufriendo problemas (hola, Aston) o consiguiendo tiempos de vuelta impresionantes. Racing Bulls no hizo ninguna de las dos cosas, lo que lo sitúa firmemente en la zona media, más o menos donde terminó la brigada anglo-italiana en la era anterior.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El único novato de la F1 2026, Arvid Lindblad, se defendió bien, beneficiándose del programa de invierno ampliado de esta temporada para ponerse al día en su primera campaña. Sin embargo, ni las tandas largas de Lindblad ni las de su compañero de equipo Liam Lawson parecieron estar a la altura de Alpine o Haas, a pesar de utilizar un compuesto más blando. Pero el equipo se comprometió a llevar un paquete de mejoras decente a Australia para situarse en una posición más fuerte.

Lo que dijeron

Alan Permane, director del equipo: "La semana pasada fue productiva y esta semana ha sido aún mejor. Hemos aprendido mucho sobre el coche y la unidad de potencia, que han funcionado de forma fiable durante toda la semana. Hemos tenido algunos problemas menores, pero nada que nos afecte una vez que lleguemos a Melbourne. Liam y Arvid están mejorando rápidamente el rendimiento y se sienten cómodos con el coche. El coche seguirá evolucionando rápidamente y tendremos las primeras piezas nuevas en Australia. Lo que estamos viendo aquí cambiará rápidamente y seguiremos mejorando el rendimiento carrera a carrera".

Aston Martin: 334 vueltas

Lo que hicieron

No mucho, esa es la respuesta. Aston Martin solo completó 334 vueltas en los seis días de pruebas en Baréin. Son 252 vueltas menos que el siguiente equipo, el recién llegado a la serie Cadillac.

Si su primera semana en Baréin pareció difícil, las cosas fueron de mal en peor durante la segunda semana. Esta semana, un problema con la unidad de potencia mantuvo al AMR26 en el garaje durante cuatro horas el miércoles, antes de que Lance Stroll hiciera un trompo y acabara en la grava debido a lo que parecía un fallo técnico. Un problema relacionado con la batería puso fin a la sesión del jueves por la tarde, y el equipo no pudo volver a la pista hasta el viernes, cuando solo completó unas pocas vueltas de instalación, ya que parecía haber agotado algunas piezas de repuesto.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Peter Fox / Getty Images

La pretemporada de 2026 ha sido poco menos que un desastre. Y aunque tanto el equipo como Honda intentan poner buena cara, los retrasos y los primeros problemas tanto en el chasis como en la unidad de potencia han provocado una cascada de problemas, lo que les ha hecho quedarse aún más atrás en cuanto a kilometraje y, por lo tanto, en cuanto a la comprensión de las nuevas normas. El super equipo liderado por Adrian Newey ya se ha lanzado a la gestión de las expectativas, pero tendrá que esforzarse al máximo tanto en Silverstone como en Sakura para estar en la pelea este año. ¿Qué pensará Fernando Alonso?

Lo que dijeron

Pedro de la Rosa, representante del equipo Aston Martin: "Sin duda, no estamos donde queríamos estar. Hemos sido el equipo con [menos] vueltas durante los entrenamientos de pretemporada. Se trata de un nuevo reglamento, todo es nuevo. Tenemos un nuevo socio, Honda, una nueva caja de cambios y una nueva suspensión trasera. Sabemos perfectamente en qué partes del coche debemos centrarnos. Hubiéramos preferido dar muchas más vueltas, pero las que hemos dado nos están mostrando el camino a seguir. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer entre bastidores".

Shintaro Orihara, director general e ingeniero jefe de Honda en pista: "Ha sido una semana dura, pero queremos dar las gracias al equipo por su apoyo en pista y a todos los que trabajan a distancia en Japón y el Reino Unido. En general, no estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad en este momento. Sin embargo, todos estamos buscando soluciones juntos en Sakura, Milton Keynes y Silverstone".

Haas: 794 vueltas

Lo que hicieron

Haas ha tenido la apariencia de un cisne, con una presencia elegante en el exterior, pero pedaleando furiosamente bajo la superficie para llegar incluso a la prueba de Barcelona, como admitió el jefe del equipo, Ayao Komatsu. Pero el trabajo del equipo parece haber dado sus frutos, ya que ha sido, libra por libra, el corredor de medio campo más impresionante en Sakhir: el VF-26 parece relativamente suave de conducir y rápido en tandas cortas y largas. Una vez más, las advertencias habituales. Ya sabes cómo va.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

En las tres pruebas, solo Mercedes ha completado más vueltas que Haas, que parece haber recuperado su antigua reputación de salir rápidamente de los bloques, toda una hazaña para el equipo más pequeño de la F1.

Lo que dijeron

Ayao Komatsu, director del equipo: "Creo que hay que ser equilibrado. Siempre se quiere más. Siempre se quiere que el coche rinda a la perfección, pero no es así. Sin embargo, si lo miramos en conjunto, ha habido un gran cambio en la normativa, hemos salido a la pista y tenemos un coche bastante fiable. Hoy hemos conseguido completar dos distancias de carrera. Vale, no ha estado exento de problemas, pero al menos lo hemos completado. Y ahora estamos siguiendo el mismo programa. Así que, en ese sentido, creo que estamos cumpliendo con lo básico".

Audi: 711 vueltas

Lo que hicieron

La primera parte de la doble prueba de Audi en Baréin no fue nada impresionante, hasta que encontró muchas mejoras en el penúltimo día y continuó en la misma línea el viernes. No solo en las hojas de tiempos se vio una actuación sorprendentemente alta de Audi, sino que las tandas más largas de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto también parecieron muy sólidas.

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1 Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

El final de la prueba de Baréin ha disipado los temores de que Audi se uniera a Aston Martin y Cadillac, y en cambio ha alimentado las esperanzas de que forme parte del grupo intermedio.

Lo que dijeron

James Key, director técnico: "Hemos logrado avances significativos. Durante las últimas semanas hemos introducido nuestro paquete aerodinámico específico para carrera, hemos completado simulaciones de distancia de carrera y hemos llevado a cabo un extenso trabajo de configuración tanto en el chasis como en la unidad de potencia. Ha sido un periodo extremadamente ajetreado e intenso. Los pilotos se sienten cómodos con el coche y es una buena plataforma con la que trabajar.

Hay aspectos que mejorar en términos de fiabilidad y rendimiento, pero nada inesperado en esta fase. En general, estamos más o menos donde esperábamos estar en este momento de la temporada y en nuestro desarrollo como equipo".

Alpine: 677 vueltas

Lo que hicieron

Alpine parecía inicialmente estar a la cabeza del mencionado grupo de la Europa League, aunque Haas le había robado algo de protagonismo hacia el final de la doble prueba de Baréin. La principal salvedad es que aún no hemos visto mucho del Alpine A526 en condiciones de carrera.

Franco Colapinto, Alpine Foto: Mark Thompson / Getty Images

Pero el reto del equipo Enstone para 2026 parece haber nacido bien, aunque las cicatrices de la decepcionante campaña de 2025 probablemente le hayan enseñado a no dejarse llevar por el entusiasmo. El año pasado pronto resultó ser un ejercicio inútil. Este año no es así, no hay razón para que el A526 no pueda luchar por los puntos en manos de Pierre Gasly y un Franco Colapinto cada vez más maduro.

Lo que dijeron

Steve Nielsen, director del equipo: "Esta semana en Baréin nos hemos centrado realmente en impulsar el coche cada vez más en una variedad de condiciones, a medida que nos acercamos a volver a competir. Solo entonces, en Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente dónde nos encontramos en el orden competitivo. Sin embargo, en este momento estamos satisfechos con nuestros esfuerzos de las últimas semanas. Tenemos un paquete razonable y una buena base sobre la que trabajar, al menos para las primeras carreras de la temporada".

Cadillac: 586 vueltas

Lo que hicieron

La pretemporada de Cadillac continuó más o menos como había comenzado en Barcelona. Nunca pareció especialmente rápido, tuvo sus problemas iniciales, pero estuvo ahí y acumuló un buen número de vueltas. No hay duda de que el undécimo equipo de la F1 tendrá un comienzo modesto, varios segundos por detrás de los líderes, pero parece una operación respetable en la F1.

Y si Aston sigue teniendo problemas para completar la distancia de carrera, Cadillac podría incluso no quedar último.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images a través de Getty Images

Lo que dijeron

Graeme Lowdon, director del equipo: "Hemos tenido dos semanas muy productivas aquí en Baréin. Ha habido algunos pequeños problemas aquí y allá, como en cualquier otro equipo de Fórmula 1, pero en general podemos estar muy contentos con los progresos que hemos hecho.

Tenemos un buen paquete básico que nos prepara bien para nuestra primera carrera en Melbourne. Es un gran logro haber llegado hasta donde estamos ahora, y estoy muy agradecido y orgulloso de todos los miembros del equipo por su duro trabajo".