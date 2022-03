Los equipos acuerdan incrementar el peso de los F1 2022

El peso mínimo de los coches de la Fórmula 1 experimentó un incremento muy importante, pasando de 752 a 795 kilos para el presente curso. El paso a las ruedas de 18 pulgadas con tapacubos y los nuevos elementos de seguridad han sido los principales responsables de la subida.

Sin embargo, las escuderías han reconocido que han tenido problemas para llegar a ese límite, y es que apareció un factor inesperado, la necesidad de reforzar el efecto suelo, que en las primeras pruebas de Barcelona mostraron ser más vulnerables a los daños y flexión que sus predecesores.

En la primera jornada de test en Bahrein, el director general de la F1, Ross Brawn, explicó que los conjuntos estaban ante una difícil tarea: "Lo que ha quedado claro es que, cumplir con el peso mínimo, va a ser todo un reto para estos coches".

"Hay muchas innovaciones en la seguridad después del terrible accidente en Spa en la F2 hace unos años o en el choque de Romain Grosjean, así que el límite de peso aumentó", dijo a F1 TV.

Con los equipos enfrentándose a la presión adicional del techo presupuestario, solicitaron una modificación para aumentar el peso, lo que simplificaría la gestión de los fondos dedicados a esta área.

Aunque algunos pedían una cifra más alta, han acordado una subida de 3 kilos para no perjudicar demasiado a aquellos que sí se ajustaron al reglamento. El cambio debe ser ratificado formalmente por el Consejo Mundial del Motor de la FIA, por lo que habrá que esperar a la confirmación oficial.

"Supongo que todo el mundo tiene sobrepeso", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff. "Estamos tratando de averiguar cuántos kilos de sobra tiene el resto, y por eso se ha dado un pequeño paso, pero mientras que sea igual para todos, haya reducción de peso o no, nos parece bien".

Su homónimo en Ferrari, Mattia Binotto, se mostró de acuerdo en que 3 kilos eran una buena cifra: "No debemos olvidar que estos coches actuales son mucho más pesados respecto a los del año pasado. Creo que aumentar el peso nunca es lo ideal para el deporte y la velocidad, pero hemos hablado sobre esto para aumentar 3 kilos la marca mínima".

"Es un buen compromiso entre todos, pero pienso que no debemos incrementar más porque, como dijo Toto [Toto], esto es competición. Para el futuro deberíamos intentar reducir el peso de los monoplazas", prosiguió el italiano.

Mechanics in the pit lane with the car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images