El dilema que enfrentan los equipos por la lluvia antes de la clasificación en Spa

Un pronóstico variable para el resto del fin de semana del Gran Premio de Bélgica, con previsión de lluvia para la sesión de clasificación antes de lo que sería una carrera en seco, plantea a los equipos de Fórmula 1 un dilema de puesta a punto.

En condiciones de seco, el circuito de Spa-Francorchamps requiere una configuración aerodinámica que priorice la eficiencia. La carga aerodinámica es un factor importante, ya que los pilotos necesitan mantener la velocidad en las curvas de velocidad media-alta del circuito de siete kilómetros, pero la velocidad punta también es vital. Los equipos tienden a utilizar alerones con menor carga aerodinámica para minimizar cualquier fuente de ineficiencia.

El clima húmedo requiere un enfoque muy diferente, ya que es importante cargar los neumáticos en condiciones de baja adherencia para mantenerlos calientes y garantizar que los pilotos permanezcan adheridos a la pista. En ese caso se necesita más carga aerodinámica, sin tener en cuenta la eficiencia, ya que los coches rara vez alcanzan el límite al final de las rectas más largas.

Un piloto del que se espera que se sitúe entre los primeros no querrá sacrificar la clasificación, ya que esto puede mermar seriamente sus posibilidades de progresar en la parrilla, pero tampoco puede permitirse entrar en la carrera con un exceso de carga aerodinámica ineficiente. Por lo tanto, se trata de un delicado equilibrio entre los dos modos.

La latitud para los cambios a ambos lados del parque cerrado -que entra en vigor cuando termina la Q1 de la clasificación- es pequeña, incluso con las concesiones hechas para un cambio en las condiciones climáticas.

Los ángulos de las aletas del alerón delantero se pueden ajustar, pero sólo utilizando la carrocería existente utilizada en la clasificación. Por lo tanto, si un equipo opta por utilizar un alerón de alta carga aerodinámica en la clasificación, no podrá cambiar de especificación sin una penalización.

Cuando el director de carrera declare un cambio en las condiciones, el reglamento establece que se pueden intercambiar "los componentes especificados en los artículos 3.13.3 y 3.13.4 del Reglamento Técnico", lo que se refiere a los conductos de freno dentro de la carrocería de las ruedas. Los cambios directos entre las especificaciones del alerón se cumplirán con una salida desde el pitlane.

Las previsiones apuntan a que no lloverá el domingo, así que no tiene mucho sentido apostarlo todo a una configuración de clasificación con mayor carga aerodinámica y esperar lo mejor; adelantar en Spa es mucho más factible en comparación con la mayoría de circuitos, y por lo tanto deja a un piloto vulnerable en la carrera si no puede desarrollar suficiente velocidad en las rectas.

Esto también se aplica a la configuración de la suspensión: una vez más, mantener la temperatura de los neumáticos en condiciones de mojado será un componente vital para lograr una buena posición en la parrilla, pero si se mantiene en carrera, el piloto corre el riesgo de sobrecalentar los neumáticos y comprometer la estrategia.

Depende de los equipos elegir el mejor compromiso. Si está seguro de que puede clasificarse bien en una sesión en mojado con una configuración de menor carga aerodinámica, o que espera que las condiciones a lo largo de la sesión sigan siendo variables, entonces podría optar por centrarse en una configuración de carrera y tomar lo que pueda en la clasificación.

Un piloto puede ir a por todas en la carrera: Yuki Tsunoda. El piloto japonés saldrá desde la parte trasera de la parrilla en cualquier caso, después de haber montado un juego completo de nuevos componentes de la unidad de potencia, por lo que RB puede recortar sus niveles de alerón para Tsunoda para asegurarse de que tiene la configuración adecuada para el domingo.

Aquellos que se espera que estén en la parte trasera de la parrilla, como Sauber, también podrían sacrificar su posición en la parrilla por un coche más potente el domingo. Dependiendo de la competitividad esperada de un equipo, los reglajes pueden variar desde el riesgo calculado a la apuesta total.

¿Y si no llueve? Entonces las más de 500 palabras anteriores son discutibles, y también hará muy felices a los equipos.

Pero como aficionados, probablemente prefiramos el dramatismo: un fin de semana con condiciones cambiantes es donde los ingenieros se ganan realmente el pan...