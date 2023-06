Equipos de F1 listos para probar nuevo neumático de Pirelli en España

Los nuevos neumáticos son una respuesta de Pirelli al aumento de los niveles de carga aerodinámica y las cargas en las curvas, y representan una vía rápida de una construcción que originalmente estaba prevista para debutar en el 2024.

Algunos equipos ya probaron la nueva especificación en las pruebas "a ciegas" de 2024, pero Barcelona será una oportunidad para que todos ejecuten las versiones definitivas, y cada piloto obtendrá dos juegos adicionales de neumáticos C1 para usar en cualquier momento durante la primera y segunda práctica libre del viernes.

Luego se pondrán en acción durante un fin de semana completo por primera vez en el GP de Gran Bretaña el próximo mes.

"Ya probamos este nuevo material que planeábamos introducir en 2024", dijo el jefe de Pirelli F1, Mario Isola, a Motorsport.com. "Estamos usando los mismos compuestos, sin cambios en los perfiles".

"Probamos este material, con algunos ajustes finos, a partir del año pasado. La idea era que si en 2024 no usamos neumáticos de manta, necesitamos una construcción con una mayor resistencia a la fatiga, porque tenemos que comenzar con una presión más baja. Y así empezamos a probar este nuevo material.

“Y probamos en muchas sesiones. Creo que al menos cuatro o cinco equipos probaron, pero obviamente en Barcelona tenemos la última versión para todos”.

Isola dice que las pruebas sugirieron que la nueva construcción no tendrá ningún impacto en el comportamiento del automóvil y agregó: “Vimos una mejor resistencia a la integridad y la fatiga, no vimos ningún cambio en el equilibrio, no vimos ninguna diferencia.

“Ya proporcionamos todos los datos a los equipos, pero también durante las pruebas para algunos pilotos, fuimos transparentes. Así que no espero nada”.

Sin embargo, los equipos están intrigados por ver cuál será el impacto del cambio de construcción a mitad de temporada, especialmente aquellos para quienes la gestión de los neumáticos ha sido un tema crítico en 2023, como Ferrari.

"Siempre es difícil de predecir, pero será bueno para nosotros hacer la prueba y ver cuál es la dirección que tomaremos con la nueva construcción", dijo el jefe de Ferrari, Fred Vasseur.

"Y también podría ser un cambio de juego en términos de enfoque para el equipo, la consistencia, pero veamos después de la prueba cuál es la situación".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Alessio Morgese

Otros directores de equipo admitieron que el cambio de Silverstone no será necesariamente sencillo, ya que sus ingenieros tienen que adaptarse a los nuevos neumáticos.

“Creo que vamos a lidiar con eso”, dijo Guenther Steiner de Haas. “Tenemos los datos, nos dijeron que los probaron, que son mejores y que no debería haber mucha diferencia.

“Pero la prueba nos dará una imagen más real. Y cuando los probemos, descubriremos lo que realmente son. Por el momento, no puedo decir más que eso.

"Pero debemos confiar en Pirelli. Se sorprendieron de cuánto mejoramos nuestro rendimiento, la carga aerodinámica y las cargas en los neumáticos".

“Y necesitaban dar un paso por razones de seguridad. Eso es lo que hicieron, y estoy bastante seguro de que funcionará.

"Sin duda, al principio, tal vez en la primera carrera, necesitamos adaptarlo, y nos quejaremos, pero lo superaremos y lo solucionaremos".