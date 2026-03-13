Los equipos de F1 necesitan una decisión sobre las carreras de Oriente Medio

El director de Haas, Ayao Komatsu, ha instado a la Fórmula 1 a que tome una decisión sobre sus próximas pruebas en Oriente Medio en el plazo de una semana, en medio del conflicto actual.

Bahrein y Arabia Saudí tienen previsto acoger, respectivamente, las rondas cuarta y quinta de la temporada de F1 de 2026 los días 12 y 19 de abril, pero actualmente eso está en duda debido a la guerra con Irán.

Irán lleva en conflicto con Estados Unidos e Israel desde febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra sus líderes. Irán respondió con ataques con misiles contra bases militares estadounidenses en toda la región de Oriente Medio, y no hay indicios de que el conflicto vaya a remitir.

El conflicto llevó al Campeonato Mundial de Resistencia a posponer su prueba inaugural en Catar, inicialmente prevista para el 26-28 de marzo, y es probable que la F1 haga lo mismo, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Cuando se le preguntó cuándo necesitan saberlo los equipos, Komatsu respondió: "¿La semana pasada? No, sinceramente, cuanto antes mejor. Estoy seguro de que, obviamente, la F1 está lidiando con cosas de las que yo no estoy al tanto.

"Así que, sí, no lo sé. Pero, obviamente, como equipo, cuanto antes lo sepamos, mejor. Tenemos que saberlo con certeza esta semana. Estoy seguro de que lo sabremos".

El problema es que, aunque la F1 se encuentra actualmente en China y la próxima parada es Japón, los equipos aún tienen carga marítima tanto en Baréin —especialmente tras los test de pretemporada— como en Arabia Saudí, lo que supone un enorme quebradero de cabeza logístico.

"Todo está preparado, así que, aunque quisiéramos trasladarlo, tendríamos que enviar a alguien a empaquetarlo todo, lo cual es imposible", añadió Komatsu. "Lo que haya en Baréin no se va a mover de allí. Es un gran problema; sinceramente, cuanto antes lo sepamos, mejor".

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Pero los pilotos y los jefes de equipo siguen reafirmando en gran medida su confianza en que el director de la F1, Stefano Domenicali, y la FIA harán lo correcto para el campeonato, ya que siguen vigilando de cerca la situación actual.

"Sé que Stefano hará lo correcto para todos nosotros y para el deporte", dijo Lewis Hamilton. "Eso es lo bueno de tener un buen líder como él".

Esto significa que los equipos y los pilotos están simplemente a merced de los jefes para que tomen la decisión, como dijo el director del equipo Sauber, Jonathan Wheatley: "Creo que seguiremos las directrices de la FIA y de la Fórmula 1, como siempre hacemos.

"Siempre nos han guiado en la dirección correcta. Nadie va a transigir en nada que ponga a los equipos en una situación incómoda.

"Uno de los aspectos más importantes del negocio es la logística, no solo las piezas, sino también el personal que las transporta por todo el mundo.

Los equipos son muy buenos en eso. Si ocurriera algo en ese sentido, solo sería un pequeño bache en el camino, simplemente habría que lidiar con ello. Para ser sincero, no veo ningún problema real".

Lea también: Fórmula 1 Flavio Briatore confirma que Mercedes quiere comprar una parte de Alpine F1