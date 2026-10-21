Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los equipos de F1 revelan colecciones especiales para el GP de Estados Unidos con denim, sombreros de vaquero y Godzilla

Los equipos y pilotos de Formula 1 adoptan el espíritu de Texas para el Gran Premio de Estados Unidos de 2026

Alex Harrington

Publicado: 21 oct 2026, 20:42

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Estados Unidos es una de las pocas carreras en las que casi todos los equipos preparan algo especial para celebrar. El "circo" de la Fórmula 1 llega a Texas este fin de semana; por ello, hacemos un repaso de las prendas de mezclilla, los sombreros de vaquero y los artículos de estilo "del Oeste" que los equipos han traído consigo.

Austin luce con orgullo colecciones de Red Bull, Cadillac, Williams, Max Verstappen y Lando Norris; incluso la propia F1 ha presentado su propia línea de productos.

Red Bull ha tirado la casa por la ventana, aprovechando que su socio motorista, Ford, ha volcado su apuesta por la gama "Raptor" en el Circuito de las Américas, con motivo de su carrera de casa. El equipo lucirá una colección de la marca Castore —que incluye monos de competición, botas, chaquetas y camisas— inspirada en la línea Raptor y en el Oeste estadounidense. Los pilotos Max Verstappen e Isack Hadjar vestirán monos de color blanco este fin de semana para conmemorar la ocasión.

"Austin es siempre un fin de semana en el que nos divertimos mucho", comentó Paul Gandolfi, director comercial de Red Bull. "Este año, vamos a lo grande, más que nunca, tanto en el circuito como por toda la ciudad".

Will Ford, director general de Ford Racing, añadió: "Nos encanta cómo el equipo ORBR ha adoptado el espíritu de Raptor, desde los monos de competición hasta los garajes en boxes".

Red Bull y New Era también han lanzado una gorra de Austin en color granate con la visera en tono crema, que luce el número 3 de Verstappen y el 6 de Hadjar.

El león de Verstappen lleva un sombrero de vaquero en el diseño especial de su casco para Austin; este mismo motivo aparece en su colección "Unleash the Lion Austin", que incluye una sudadera (con un precio de 87 dólares) en la que figura el león vaquero sobre las palabras "Austin, Texas". Las réplicas del casco están disponibles a partir de 93 dólares para el modelo a escala 1:4.

Haas, que considera Austin su carrera de casa más importante, ha recurrido a Godzilla. Como parte de su colaboración durante toda la temporada con el estudio japonés TOHO, el equipo presentó el lunes una decoración inspirada en Godzilla, y tanto Esteban Ocon como Oliver Bearman lucirán monos de competición a juego. El 19 de octubre salió a la venta una colección que incluye sudaderas del equipo y camisetas de los pilotos, además de pósteres y rompecabezas. Los aficionados podrán ver un coche de exhibición con temática de Godzilla y adquirir estos productos en el centro comercial Barton Creek Square, del 23 al 25 de octubre. También está disponible una gorra New Era de Austin por 55 dólares.

"Estamos abriendo nuevos caminos en la Fórmula 1 al lanzar una decoración que funciona como secuela, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos", afirmó Ayao Komatsu, director del equipo Haas.

La colección cápsula "Austin" de Cadillac surge de su colaboración con Tommy Hilfiger y salió a la venta el 13 de octubre. Incluye una chaqueta vaquera de tono claro (321 dólares), un chaleco vaquero para mujer con un revestimiento plateado, una camiseta, una camiseta de tirantes y una gorra vaquera (74 dólares); esta propuesta sigue a las colecciones cápsula dedicadas a Miami y México. En noviembre llegará una edición centrada en Las Vegas.

"Comenzamos tomando como base prendas icónicas del guardarropa de Tommy", señaló Lee Holman, director de diseño de Tommy Hilfiger.

Williams, que este año cambió a New Era como su proveedor de equipamiento, cuenta con una colección para la carrera de Austin que incluye una chaqueta vaquera de 180 dólares, un sombrero de vaquero de 85 dólares, gorras tipo camionero de mezclilla y camisetas con letras de estilo "western" en las que se lee "Austin, TX" y "Est. 1977".

Mercedes y Audi han optado por la sencillez, ofreciendo gorras de edición especial de adidas para Austin a 61 dólares cada una.

La marca LN4 de Norris ha seguido un camino distinto. "Lando’s Original Service Department" es una colección de 12 artículos inspirada en los talleres de competición de los años 70, que se vende hasta el domingo en una antigua gasolinera reconvertida en el centro de Austin.

La propia gama de la F1 incluye una colección con NAHMIAS, como puedes ver a continuación. El proveedor de neumáticos Pirelli también ofrece una gorra de podio de Austin por 94 dólares.

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