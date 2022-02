Los equipos de la F1 se reúnen para discutir el GP de Rusia

La Fórmula 1 puede verse afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que es probable que el gran premio ruso se cancele en 2022. Es por ello que los jefes de las escuderías se reunirán en Barcelona en la tarde del jueves para discutir sobre el tema.

Rusia lanzó un ataque a Ucrania, y algunos eventos deportivos parecen alejarse del país más grande en extensión del mundo. La UEFA tiene entre sus planes no celebrar la final de la Champions League en San Petersburgo, programada para el 28 de mayo, y la F1 puede seguir el mismo camino con la carrera prevista para el 25 de septiembre.

La cita es la primera de un triplete que incluye a Singapur y Japón, pero la Fórmula 1 quiere mantener la calma explicando en un comunicado que estaba "observando de cerca los acontecimientos" en Ucrania y que "seguirá vigilando la situación".

En la rueda de prensa del segundo día de test de pretemporada en Barcelona, el director de la GPDA (Asociación de Pilotos), Sebastian Vettel, dejó claro que no competirá en Rusia pase lo que pase.

Los jefes de equipo subrayaron que había una visión más amplia que la Fórmula 1 debería considerar, y algunos comentaron al respecto, como Mattia Binotto: "Creo que es muy triste, en este momento lo único que podemos hacer es esperar a ver qué pasa, y esperar lo mejor".

"Pienso que de aquí al gran premio de septiembre hay tiempo, y mi deseo es que, de alguna manera, todo se detenga pronto. La F1 en esa situación no es lo más importante, lo que es clave es lo que está pasando allí, que, como he dicho, es muy triste".

Mechanics on the grid with Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and George Russell, Williams FW43B, prior to the start

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images