Equipos rechazan la petición de Haas de extender su test

Un problema técnico con un avión en Turquía hizo que la carga de Haas no llegara al Circuito Internacional de Bahrein hasta el martes por la noche, lo que retrasó al equipo.

Como resultado, el Haas VF-22 sólo pudo salir a pista al comienzo de la segunda sesión del jueves en Bahréin, lo que le costó al equipo medio día de rodaje.

En un intento de recuperar el kilometraje, Haas solicitó la aprobación de los equipos para rodar el domingo en el Circuito Internacional de Bahrein, después de que la prueba de tres días hubiera concluido el sábado.

El director del equipo Haas, Gunther Steiner, dijo que McLaren rechazó la idea, pero se entiende que varios equipos estaban en contra de la medida.

Pero acordaron que a Haas se le permitiría recuperar las cuatro horas de la sesión que se perdieron completando vueltas extra después del final de la sesión normal cada día.

"Tenemos que recuperar ahora cada día", dijo Steiner en Bahrein el jueves. "Podemos recuperar cuatro horas de pruebas, pero tenemos que recuperarlas al final del día. No podemos correr el domingo".

Steiner añadió: "Debido a la normativa, tienen que ser tres días consecutivos. Es necesario que se vote por unanimidad para que podemos hacerlo, de lo contrario no podemos hacerlo, pero entonces alguien decidió que no podíamos”.

“Lo que he oído es que fue McLaren”.

El reglamento establece que los test de pretemporada sólo deben durar tres días consecutivos, y además deben estar abiertos a todos los competidores, lo que no se conseguiría si Haas corriera solo el domingo.

Haas no hizo ningún tiempo extra en pista el jueves por la noche, lo que significa que sólo tendría el viernes y el sábado por la noche para recuperar el tiempo.

Pietro Fittipaldi, Haas VF-22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Steiner añadió más tarde en el día que planeaba ir a hablar con los equipos para decirles que no era justo que Haas "debería ser penalizado por algo en lo que no teníamos ninguna participación".

"Acabamos en una mala situación, y en realidad trabajamos duro para sacar lo mejor de ella, y ahora nos penalizan de nuevo, porque tenemos que correr de noche", dijo Steiner.

"Algunos de los chicos han trabajado 30 horas seguidas para llegar a donde estamos, y ahora si voy y les pido de nuevo que trabajen más por la noche, porque tenemos que trabajar más tiempo por la noche, no creo que sea justo”.

"No hay ninguna ventaja si ponemos la prueba por la noche, o si lo hacemos el domingo en la mitad del día. No hay ninguna ventaja, pero simplemente no nos gustaría tener otra desventaja. Pero todavía tenemos que solucionarlo".

El rodaje adicional supone un impulso para Haas después de que completara menos vueltas que cualquier otro equipo durante los primeros test de pretemporada en Barcelona a finales del mes pasado.

Será una oportunidad para que Mick Schumacher y Kevin Magnussen, que vuelve a la competición, hagan más kilómetros antes del inicio de la nueva temporada en Bahrein el próximo fin de semana.

El piloto reserva de Haas, Pietro Fittipaldi, completó media jornada el jueves en Bahrein, pero cederá las riendas a Schumacher y Magnussen para el resto del test. Cada piloto completará media jornada tanto el viernes como el sábado.