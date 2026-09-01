Las esperanzas de Norris de ganar el título de 2026 enfrentan a una prueba crucial en Monza

El expiloto de la IndyCar Series y analista de F1 TV, James Hinchcliffe, afirma que el rendimiento de McLaren en Monza determinará si Lando Norris puede aspirar de forma realista al título de campeón de 2026.

Norris llegará al Gran Premio de Italia tras haber conseguido dos victorias consecutivas en los Grandes Premios de Hungría y de los Países Bajos. Estas victorias, junto con un tercer puesto en la carrera sprint de los Países Bajos, han reducido la diferencia de Norris en la clasificación general a 83 puntos.

A pesar de este impulso, Hinchcliffe advirtió en podcast de F1 Nation que el reciente éxito de McLaren se ha producido en circuitos de alta carga aerodinámica, lo que convierte a Monza en un importante banco de pruebas para la escudería de Woking.

"Hemos tenido dos circuitos bastante similares seguidos. Realmente creo que Monza va a dar respuesta a algunas preguntas. Creo que el nivel de competitividad que veamos enun e de McLaren en Monza va a marcar realmente si ellos, y Lando en concreto, tienen o no opciones de ganar este campeonato", explicó Hinchcliffe.

El expiloto de F1 Jolyon Palmer, que se unió a Hinchcliffe y al presentador Tom Clarkson en el podcast, añadió: "En su peor momento, Lando estaba a 101 puntos [por detrás] este año. De hecho, creo que está pilotando increíblemente bien. Es uno de los candidatos al título de piloto de la temporada; para mí, él y Kimi han sido los dos que más han destacado.

Lando Norris, McLaren Foto: Pirelli

"Pero sigue estando a 83 puntos. Creo que Hinch da en el clavo; si nos fijamos en las últimas carreras —Budapest, Zandvoort—, ambas son circuitos de alta carga aerodinámica. Si me dieras una lista para decir a qué pilotos se adaptan mejor estos circuitos, pondría el nombre de Lando justo al lado de ambos.

"Tiene un gran historial allí, McLaren tiene un gran historial en ambas, y ha conseguido victorias absolutamente brillantes, pero ¿podrán hacerlo en Monza? Ahí es donde no estoy seguro".

Norris ocupa actualmente el cuarto puesto en el campeonato de pilotos con 159 puntos. Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera la clasificación con 242 puntos, seguido de George Russell y Lewis Hamilton, que están empatados a 183 puntos.

El Gran Premio de Italia se celebrará en Monza este fin de semana, del 4 al 6 de septiembre.

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