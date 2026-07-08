Estabilizar Alpine F1 es "la prioridad absoluta" de Renault

François Provost, consejero delegado del grupo Renault desde hace casi un año —tras suceder a Luca de Meo a finales de julio de 2025—, asistió al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El directivo francés pudo observar más de cerca la evolución de la escudería Alpine, que ha experimentado una profunda transformación y reestructuración desde que el proyecto se confió al veterano Flavio Briatore.

Actualmente quinto en el campeonato de constructores, el equipo de Enstone va por buen camino para alcanzar los objetivos fijados por Renault, que sigue siendo su accionista mayoritario.

Los monoplazas pilotados por Pierre Gasly y Franco Colapinto se benefician especialmente de la elección del motor Mercedes de cliente, tras el polémico e histórico fin del programa de motores en Viry-Châtillon. Renault también asume la forma en que el equipo se está reconstruyendo, ya que, entre otras cosas, dará la bienvenida en 2027 a un nuevo patrocinador principal sin precedentes, la casa de moda Gucci.

"Mi prioridad absoluta hoy es estabilizar la escudería, dotarla de unas bases sólidas e iniciar una recuperación ya este año, lo cual está ocurriendo", explica François Provost en unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters. "Nuestro objetivo es alcanzar, como mínimo, el sexto puesto. Ese es el primer paso. A partir de ahí definiremos nuestra nueva visión, nuestra nueva ambición".

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"Cuando el equipo está completamente desorientado, cuando nos encontramos en la incertidumbre, lo primero es establecer prioridades a muy corto plazo y reorientar al equipo hacia la consecución de objetivos muy concretos. A eso es a lo que yo llamo el plan de un año. Los resultados son buenos en el plano deportivo y las cosas van bien en lo que respecta al patrocinio. Por lo tanto, estoy razonablemente satisfecho, pero sigo siendo humilde. Sé que aún queda un largo camino por recorrer".

Mostrando un gran pragmatismo, François Provost lleva varios meses repitiendo que el compromiso de Renault con la Fórmula 1 no está en entredicho. Sin embargo, se niega a dejar la puerta abierta a un regreso de un motor de fabricación propia a largo plazo, mientras que la FIA está presionando actualmente para volver a los V8 atmosféricos simplificados de aquí a 2030.

"No quiero perturbar al equipo ni a nadie sembrando la duda", insiste el director general del fabricante francés. "La situación hoy en día está clara: no desarrollamos motores para la Fórmula 1. Contamos con el motor de Mercedes, y es un buen motor. Sin duda, es uno de los factores clave de nuestra recuperación este año".