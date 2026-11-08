Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil

Luego de la carrera de este domingo en Interlagos, así termina el campeonato de pilotos y de constructores de la F1 2026.

Luis Ramírez

Editado: 8 nov 2026, 19:03

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Lando Norris conquistó su tercera victoria de la temporada 2026 al imponerse con el monoplaza de McLaren en un caótico Gran Premio de São Paulo. El británico dominó las difíciles condiciones del Autódromo José Carlos Pace, que oscilaron entre asfalto mojado y seco, conteniendo el embate final de Max Verstappen.

El holandés de Red Bull protagonizó una remontada monumental desde el fondo de la parrilla para finalizar segundo, seguido por su compañero Isack Hadjar. Andrea Kimi Antonelli, quien lideró en el arranque tras superar a Norris, cayó a la quinta posición debido a problemas de suspensión y un trompo, concluyendo detrás de su coequipero George Russell (4.°).

Pese a los inconvenientes, el resultado combinado de Russell y Antonelli le otorgó a Mercedes los puntos necesarios para sellar su octavo campeonato de constructores. Oscar Piastri (6.°), Charles Leclerc (7.°), Liam Lawson (8.°), Lewis Hamilton (9.°) y Nico Hülkenberg (10.°) completaron la zona de puntos.

Más de la F1 :

Campeonato de pilotos tras el GP de Sao Paulo 2026 de la F1

Pos Piloto Puntos 1 A. AntonelliMercedes 390 2 M. VerstappenRed Bull Racing 279 3 G. RussellMercedes 262 4 L. HamiltonFerrari 261 5 C. LeclercFerrari 251 6 L. NorrisMcLaren 246 7 O. PiastriMcLaren 152 8 I. HadjarRed Bull Racing 122 9 L. LawsonRB 87 10 P. GaslyAlpine 42 11 A. LindbladRB 38 12 F. ColapintoAlpine 27 13 O. BearmanHaas F1 23 14 G. BortoletoAudi 14 15 N. HulkenbergAudi 14 16 E. OconHaas F1 7 17 F. AlonsoAston Martin Racing 7 18 C. SainzWilliams 7 19 A. AlbonWilliams 5 20 Y. TsunodaRB 1 21 R. HirakawaHaas F1 1 22 L. StrollAston Martin Racing 23 V. BottasCadillac 24 S. PérezCadillac 25

R. CâmaraHaas F1

Campeonato de constructores tras la carrera del GP de Sao Paulo 2026 de la F1

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 630 2 Ferrari 504 3 Red Bull Racing 382 4 McLaren 365 5 RB 108 6 Alpine 69 7 Haas F1 31 8 Audi 27 9 Williams 12 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Mercedes conquista en Brasil el campeonato de constructores de F1 2026

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



23 min



Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones





Nueva sanción en el GP de Brasil: Lindblad es castigado y Franco Colapinto escala un puesto



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Nueva sanción en el GP de Brasil: Lindblad es castigado y Franco Colapinto escala un puesto





Checo Pérez y Cadillac confían en la lluvia para remontar en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



20 h



Checo Pérez y Cadillac confían en la lluvia para remontar en Brasil

Últimas noticias





Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 min



Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil





Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



23 min



Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones





Bezzecchi: "Las sprint han sido mi punto débil, pero habría firmado por una temporada así"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



50 min



Bezzecchi: "Las sprint han sido mi punto débil, pero habría firmado por una temporada así"





Bezzecchi gana la carrera en Qatar, Márquez aún no es campeón del mundo 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



2 h



Bezzecchi gana la carrera en Qatar, Márquez aún no es campeón del mundo 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete