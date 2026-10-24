Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los resultados completos de la clasificación para el GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Estos son los resultados completos (Q1, Q2 y Q3) de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1.

Federico Faturos

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Publicado: 24 oct 2026, 23:15

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Foto de: Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Q3

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 18

1'34.035

  S 211.057 2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 12

+0.179

1'34.214

0.179 S 210.656 3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 12

+0.215

1'34.250

0.036 S 210.576 4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 15

+0.232

1'34.267

0.017 S 210.538 5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 14

+0.276

1'34.311

0.044 S 210.439 6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 18

+0.441

1'34.476

0.165 S 210.072 7 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 20

+0.768

1'34.803

0.327 S 209.347 8 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 15

+1.014

1'35.049

0.246 S 208.805 9 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 15

+2.014

1'36.049

1.000 S 206.632 10 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 9

 

  S   Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Q2

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 9

1'34.198

  S 210.692 2 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 12

+0.080

1'34.278

0.080 S 210.513 3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 12

+0.107

1'34.305

0.027 S 210.453 4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'34.471

0.166 S 210.083 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 9

+0.341

1'34.539

0.068 S 209.932 6 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 14

+0.620

1'34.818

0.279 S 209.314 7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 8

+0.635

1'34.833

0.015 S 209.281 8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 6

+0.689

1'34.887

0.054 S 209.162 9 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 12

+0.752

1'34.950

0.063 S 209.023 10 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 9

+0.860

1'35.058

0.108 S 208.786 11 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 12

+0.882

1'35.080

0.022 S 208.737 12 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 12

+0.960

1'35.158

0.078 S 208.566 13 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 12

+1.493

1'35.691

0.533 S 207.405 14 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 12

+1.524

1'35.722

0.031 S 207.337 15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 15

+1.620

1'35.818

0.096 S 207.130 16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 15

+1.833

1'36.031

0.213 S 206.670 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Q1

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 6

1'35.029

  S 208.849 2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 3

+0.171

1'35.200

0.171 S 208.474 3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 3

+0.186

1'35.215

0.015 S 208.441 4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 3

+0.257

1'35.286

0.071 S 208.286 5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 3

+0.326

1'35.355

0.069 S 208.135 6 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 6

+0.361

1'35.390

0.035 M 208.059 7 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 6

+0.603

1'35.632

0.242 S 207.533 8 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 3

+0.633

1'35.662

0.030 S 207.467 9 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 6

+0.675

1'35.704

0.042 S 207.376 10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 6

+0.701

1'35.730

0.026 M 207.320 11 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 6

+0.726

1'35.755

0.025 S 207.266 12 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 8

+0.813

1'35.842

0.087 M 207.078 13 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 6

+0.869

1'35.898

0.056 S 206.957 14 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 6

+0.940

1'35.969

0.071 S 206.804 15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 9

+1.146

1'36.175

0.206 S 206.361 16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 9

+1.211

1'36.240

0.065 S 206.221 17 France E. Ocon Haas F1 31   Haas Ferrari 9

+1.502

1'36.531

0.291 S 205.600 18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 9

+1.648

1'36.677

0.146 S 205.289 19 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 9

+1.741

1'36.770

0.093 S 205.092 20 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 9

+1.938

1'36.967

0.197 S 204.675 21 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Cadillac Ferrari 9

+2.404

1'37.433

0.466 S 203.696 22 Finland V. Bottas Cadillac 77   Cadillac Ferrari 9

+2.494

1'37.523

0.090 S 203.508 Ver los resultados completos

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