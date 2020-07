COTA tenía récord de venta de boletos de F1 antes de pandemia

La Fórmula 1 finalmente confirmó hoy que no habrá carreras en el continente americano este año, con los eventos de Estados Unidos, Canadá, Brasil y México oficialmente cancelados.

En el caso de los Estados Unidos diversos factores llevaron a la decisión de no estar en el calendario 2020. Durante las últimas semanas, Texas se ha visto particularmente afectado por el COVID-19. Sumado a ello, problemas comerciales con el costo de flete, el cual resultaba prohibitivo en caso de que Austin hubiera terminado como una carrera independiente, contribuyeron para ello.

Luego del anuncio, COTA señaló en un comunicado que la venta inicial de entradas para el 2020 había aumentado en un 250%, pero Epstein dijo que la perspectiva era mejor antes de que la pandemia atacara.

"Ese número eran conservadores", dijo a Motorsport.com. "Esperemos que no hayamos perdido algo de impulso, sólo se ha retrasado hasta el 2021. Luego de la edición del año pasado, el deseo de la gente por asegurarse un asiento para este año era estupendo. Los depósitos para los boletos, así como las consultas, aumentaron significativamente”.

“Eso demostró que finalmente lo habíamos hecho bien desde el punto de vista de ser un evento de destino. Los planes que habíamos trazado para este año incluían el aumento de asientos y mejoras en varias áreas”.

“Además, teníamos algunas superestrellas en nuestra cartelera para las noches, y creo que eso nos habría ayudado a continuar el crecimiento”.

Cuando se le preguntó por qué subieron las ventas de entradas, Epstein atribuyó una parte de esto a la serie de Netflix Drive to Survive.

“Fue la combinación de algunas cosas. Una es que el deporte en sí mismo obtuvo mucha exposición a través de la serie de Netflix, y empezamos a establecer una verdadera tradición, con gente que lo convierte en un gran evento anual”.

"Y también tenemos que pensar que la comunidad local lo está acogiendo cada vez más como parte del calendario anual de la ciudad. Cuando todas esas cosas se juntan se refleja en un tipo de éxito”.

Epstein cree que las ventas pueden mantenerse una vez que el mundo vuelva a la normalidad: "Esta cancelación no tiene nada que ver con el deporte, tiene todo que ver con la salud y la seguridad y la logística. No creo que necesariamente perdamos ese impulso. De hecho, se podría argumentar que habrá una demanda acumulada".

Aunque la carrera de F1 fue cancelada relativamente pronto, Epstein subrayó que aún tenía un impacto significativo en el negocio.

"La pérdida relacionada con el evento de MotoGP fue mayor, porque se canceló más cerca del evento, cuando la puesta en marcha ya había comenzado", dijo.

"No hay duda de que hay una pérdida cuando el evento no se produce, porque tenemos gastos generales fijos, impuestos y seguros y no existe nada que pueda compensarlos”.