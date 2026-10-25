Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los resultados completos del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Este es el clasificador final de la carrera del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos que ganó Kimi Antonelli para Mercedes en Austin.

Federico Faturos

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Publicado: 25 oct 2026, 22:26

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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026 y quedó a las puertas de conquistar el campeonato en México. El piloto de Mercedes se impuso en Austin por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes completaron el podio con Ferrari y Red Bull, respectivamente.

El italiano mantuvo el liderazgo en la largada y construyó su victoria con una estrategia de una parada. Leclerc avanzó hasta la segunda posición al superar a Lando Norris y a Verstappen en el tramo final.

Franco Colapinto abandonó después de largar 21° por una penalización. El argentino sufrió un trompo tras un contacto con Arvid Lindblad y, más adelante, Alpine le pidió que se retirara por un problema en su monoplaza. Sergio Pérez finalizó 19° con Cadillac, último entre los pilotos que completaron la carrera.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Resultados de la carrera

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1 Italy A. Antonelli Mercedes 12   56

-

    1 25   Mercedes Mercedes 2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   56

+13.078

13.078

13.078   2 18   Ferrari Ferrari 3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   56

+17.485

17.485

4.407   2 15   Red Bull Red Bull 4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   56

+18.515

18.515

1.030   2 12   Ferrari Ferrari 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1   56

+30.521

30.521

12.006   1 10   McLaren Mercedes 6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   56

+34.373

34.373

3.852   1 8   Red Bull Red Bull 7 Australia O. Piastri McLaren 81   56

+52.674

52.674

18.301   1 6   McLaren Mercedes 8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   56

+54.303

54.303

1.629   1 4   Mercedes Mercedes 9 New Zealand L. Lawson RB 30   56

+1'19.183

1'19.183

24.880   1 2   RB Red Bull 10 France P. Gasly Alpine 10   56

+1'27.516

1'27.516

8.333   1 1   Alpine Mercedes 11 Germany N. Hulkenberg Audi 27   56

+1'34.945

1'34.945

7.429   1     Audi Audi 12 United Kingdom A. Lindblad RB 41   55

1 lap

    2     RB Red Bull 13 Brazil G. Bortoleto Audi 5   55

1 lap

    2     Audi Audi 14 France E. Ocon Haas F1 31   55

1 lap

    1     Haas Ferrari 15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   55

1 lap

    2     Aston Martin Honda 16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   55

1 lap

    2     Aston Martin Honda 17 Thailand A. Albon Williams 23   55

1 lap

    2     Williams Mercedes 18 Spain C. Sainz Williams 55   55

1 lap

    2     Williams Mercedes 19 Mexico S. Pérez Cadillac 11   55

1 lap

    1     Cadillac Ferrari dnf Finland V. Bottas Cadillac 77   48

 

    1   Retirada Cadillac Ferrari dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43   35

 

    2   Retirada Alpine Mercedes dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   24

 

    3   Retirada Haas Ferrari Ver los resultados completos

¿Quién marcó el récord de vuelta en la carrera del domingo de F1 en Austin?

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Vueltas más rápidas

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari Ferrari 42

1'37.976

  H 202.567 2 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi Audi 53

+0.417

1'38.393

0.417 S 201.709 3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari Ferrari 48

+0.481

1'38.457

0.064 H 201.578 4 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes Mercedes 55

+1.110

1'39.086

0.629 H 200.298 5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull Red Bull 54

+1.255

1'39.231

0.145 M 200.006 6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull Red Bull 44

+1.423

1'39.399

0.168 H 199.668 7 United Kingdom A. Lindblad RB 41   RB Red Bull 43

+1.446

1'39.422

0.023 S 199.621 8 New Zealand L. Lawson RB 30   RB Red Bull 56

+1.676

1'39.652

0.230 H 199.161 9 United Kingdom L. Norris McLaren 1   McLaren Mercedes 43

+1.835

1'39.811

0.159 H 198.843 10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Aston Martin Honda 53

+1.865

1'39.841

0.030 S 198.784 11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes Mercedes 29

+1.952

1'39.928

0.087 H 198.610 12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Aston Martin Honda 43

+2.213

1'40.189

0.261 S 198.093 13 France P. Gasly Alpine 10   Alpine Mercedes 55

+2.217

1'40.193

0.004 H 198.085 14 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi Audi 53

+2.347

1'40.323

0.130 H 197.829 15 Australia O. Piastri McLaren 81   McLaren Mercedes 19

+2.352

1'40.328

0.005 H 197.819 16 Spain C. Sainz Williams 55   Williams Mercedes 41

+2.377

1'40.353

0.025 S 197.769 17 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Alpine Mercedes 33

+3.111

1'41.087

0.734 S 196.333 18 Thailand A. Albon Williams 23   Williams Mercedes 33

+3.156

1'41.132

0.045 H 196.246 19 France E. Ocon Haas F1 31   Haas Ferrari 23

+3.442

1'41.418

0.286 H 195.693 20 Mexico S. Pérez Cadillac 11   Cadillac Ferrari 55

+3.704

1'41.680

0.262 H 195.188 21 Finland V. Bottas Cadillac 77   Cadillac Ferrari 32

+4.036

1'42.012

0.332 S 194.553 22 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87   Haas Ferrari 4

+4.131

1'42.107

0.095 S 194.372 Ver los resultados completos

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