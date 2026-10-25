Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los resultados completos del Gran Premio de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Este es el clasificador final de la carrera del domingo en el Gran Premio de Estados Unidos que ganó Kimi Antonelli para Mercedes en Austin.

Federico Faturos

Publicado: 25 oct 2026, 22:26

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Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026 y quedó a las puertas de conquistar el campeonato en México. El piloto de Mercedes se impuso en Austin por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes completaron el podio con Ferrari y Red Bull, respectivamente.

El italiano mantuvo el liderazgo en la largada y construyó su victoria con una estrategia de una parada. Leclerc avanzó hasta la segunda posición al superar a Lando Norris y a Verstappen en el tramo final.

Franco Colapinto abandonó después de largar 21° por una penalización. El argentino sufrió un trompo tras un contacto con Arvid Lindblad y, más adelante, Alpine le pidió que se retirara por un problema en su monoplaza. Sergio Pérez finalizó 19° con Cadillac, último entre los pilotos que completaron la carrera.

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Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Resultados de la carrera

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Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1 A. Antonelli Mercedes 12 56

-

1 25 Mercedes Mercedes 2 C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 56

+17.485

17.485

4.407 2 15 Red Bull Red Bull 4 L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

18.515

1.030 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 56

+30.521

30.521

12.006 1 10 McLaren Mercedes 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+34.373

34.373

3.852 1 8 Red Bull Red Bull 7 O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

52.674

18.301 1 6 McLaren Mercedes 8 G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

54.303

1.629 1 4 Mercedes Mercedes 9 L. Lawson RB 30 56

+1'19.183

1'19.183

24.880 1 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1'27.516

8.333 1 1 Alpine Mercedes 11 N. Hulkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1'34.945

7.429 1 Audi Audi 12 A. Lindblad RB 41 55

1 lap

2 RB Red Bull 13 G. Bortoleto Audi 5 55

1 lap

2 Audi Audi 14 E. Ocon Haas F1 31 55

1 lap

1 Haas Ferrari 15 L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 17 A. Albon Williams 23 55

1 lap

2 Williams Mercedes 18 C. Sainz Williams 55 55

1 lap

2 Williams Mercedes 19 S. Pérez Cadillac 11 55

1 lap

1 Cadillac Ferrari dnf V. Bottas Cadillac 77 48

1 Retirada Cadillac Ferrari dnf F. Colapinto Alpine 43 35

2 Retirada Alpine Mercedes dnf O. Bearman Haas F1 87 24

3 Retirada Haas Ferrari Ver los resultados completos

¿Quién marcó el récord de vuelta en la carrera del domingo de F1 en Austin?

Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - Vueltas más rápidas

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 42

1'37.976

H 202.567 2 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 53

+0.417

1'38.393

0.417 S 201.709 3 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 48

+0.481

1'38.457

0.064 H 201.578 4 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 55

+1.110

1'39.086

0.629 H 200.298 5 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 54

+1.255

1'39.231

0.145 M 200.006 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 44

+1.423

1'39.399

0.168 H 199.668 7 A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 43

+1.446

1'39.422

0.023 S 199.621 8 L. Lawson RB 30 RB Red Bull 56

+1.676

1'39.652

0.230 H 199.161 9 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 43

+1.835

1'39.811

0.159 H 198.843 10 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 53

+1.865

1'39.841

0.030 S 198.784 11 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+1.952

1'39.928

0.087 H 198.610 12 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 43

+2.213

1'40.189

0.261 S 198.093 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 55

+2.217

1'40.193

0.004 H 198.085 14 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 53

+2.347

1'40.323

0.130 H 197.829 15 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+2.352

1'40.328

0.005 H 197.819 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 41

+2.377

1'40.353

0.025 S 197.769 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+3.111

1'41.087

0.734 S 196.333 18 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+3.156

1'41.132

0.045 H 196.246 19 E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 23

+3.442

1'41.418

0.286 H 195.693 20 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 55

+3.704

1'41.680

0.262 H 195.188 21 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 32

+4.036

1'42.012

0.332 S 194.553 22 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 4

+4.131

1'42.107

0.095 S 194.372 Ver los resultados completos

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