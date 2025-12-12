El jefe de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, ha tomado una línea dura contra las personas que han escrito comentarios hostiles e incendiarios contra Andrea Kimi Antonelli en internet: "Simplemente están enfermos", dijo el austriaco a Sky Sports F1.

El detonante fue un error de pilotaje del piloto de 19 años en la penúltima carrera de la temporada en Catar, que permitió a Lando Norris, rival de Max Verstappen en el campeonato del mundo, recuperar una posición y llegar al final de temporada en Abu Dabi con doce puntos de ventaja en lugar de diez.

Como resultado, Norris solo necesitaba un tercer puesto en la carrera final, que finalmente consiguió y se proclamó campeón del mundo. Tras la carrera de Abu Dhabi, volvieron a surgir comentarios de odio contra Antonelli en las diversas redes sociales.

Wolff no se compadece en absoluto: "Están simplemente enfermos. Me dan pena", dice. "Ya lo dije hace unos años: te sientas ahí con tu portátil en el pecho, y Dios sabe lo que estabas haciendo antes de escribir ese pequeño comentario. No tengo ningún respeto por eso", subraya Wolff. "¡Lárgate de aquí!"

El ex campeón del mundo Nico Rosberg también sale en defensa de su antiguo jefe de equipo y de Antonelli: "Eso es terrible", dice el alemán, dirigiendo sus palabras a los espectadores frente al televisor: "Si uno de vosotros hace algo así... tiene que parar. Es completamente inaceptable".

Los primeros comentarios contra Antonelli en Qatar llegaron desde Red Bull. El ingeniero de carrera de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, había sugerido inicialmente en la radio que parecía que Antonelli simplemente había hecho señas a Norris para que pasara, antes de que el asesor de deportes de motor Helmut Marko explicara más tarde que era "tan obvio".

Red Bull respondió a la tormenta de mierda inicial contra Antonelli con un comunicado, y Marko también se retractó de sus declaraciones un poco más tarde y dejó claro que Antonelli no había dejado pasar deliberadamente a Norris.

Wolff también subrayó que el jefe de Red Bull Sport, Oliver Mintzlaff, el jefe de equipo Laurent Mekies y Lambiase se habían puesto en contacto con él para pedirle disculpas. "En mi opinión, eso también demuestra la clase de nuestros competidores", dijo.