Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La estrategia para el GP de Estados Unidos 2026: una parada con blando y medio

Si la degradación se confirmara baja, los blandos y medios serían los compuestos preferidos también para la carrera. Los duros, en cambio, se volverán fundamentales en el segundo stint si las condiciones fueran diferentes. Con 2 pit stops, sin embargo, podrían no utilizarse.

Giacomo Rauli

Publicado: 25 oct 2026, 16:44

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Blandos y medios, en el punto de mira en Austin. Al menos así debería ser, considerando el nivel de degradación visto durante el fin de semana en curso en el Circuito de Las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos de Formula 1.

La baja degradación vista entre el viernes y el sábado debería permitir a los equipos adoptar una estrategia a una parada, pasando de blandos a duros o de medios a duros entre el primer y el último stint de carrera.

"De los datos recopilados durante los entrenamientos libres se desprende que algunos equipos también realizaron tandas largas con los blandos. Su degradación resultó aceptable, casi en línea con la de los medios. Por tanto, considerando la combinación entre prestaciones y degradación, personalmente, creo que medios y blandos serán los dos compuestos preferidos para la carrera", declaró Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport.

"En realidad, según nuestros cálculos, las estrategias a una sola parada con combinación medios-duros o blandos-duros son las más probables y resultan las favoritas. Sin embargo, considerando las sensaciones de los pilotos y los comentarios que hemos recibido, mi opinión personal es que también la combinación blandos-medios puede ser una opción válida. Son posibles diferentes secuencias entre medios y blandos".

"Esto, naturalmente, en el caso de que los valores de degradación observados hoy en los blandos y en los medios resultaran ligeramente superiores a los registrados hasta ahora. Personalmente, sin embargo, no creo que ocurra, porque mañana las temperaturas serán un poco más bajas que hoy. En consecuencia, no espero un aumento significativo de la degradación".

A propósito de los dos compuestos más blandos (los blandos y los medios), los equipos también deberán tener en cuenta el agarre que ofrecen en la salida de la carrera. En Austin, los C4 (blandos) deberían garantizar un agarre muy superior al de los medios (C3). Por eso no es descabellado pensar que quien quiera apostar por una ganancia sensible de posiciones en la salida pueda preferir los C4 a los neumáticos con la banda amarilla en los flancos.

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Dos paradas si la degradación es más alta

Las temperaturas previstas para hoy deberían ser ligeramente más bajas que las encontradas en la jornada de ayer. Pero si la degradación resultara superior a lo esperado, entonces las 2 paradas podrían entrar en juego.

En ese punto, sin embargo, los duros no deberían considerarse en absoluto. Blandos-medios-blandos será la estrategia a seguir.

"Si la degradación fuera más elevada de lo que se esperaba inicialmente, la estrategia a dos paradas con secuencia blandos-medios-blandos se convertiría en una opción concreta".

"Según nuestros cálculos, de hecho, esta estrategia implica una diferencia de apenas dos segundos en toda la distancia de carrera. Por tanto, bastaría un ligero empeoramiento de la degradación del compuesto blando para empujar fácilmente a los equipos a pasar a una estrategia a dos paradas".

Los duros en caso de neutralización en las primeras fases

No se puede descartar una neutralización de la carrera en los primeros compases, ni la entrada de un Safety Car. En este caso, los duros jugarían un papel importante, porque permitirían a los pilotos cumplir con la parada en boxes pudiendo contar con la larga duración de los duros (que en el COTA son los C2).

"En cuanto a los neumáticos duros, por tanto las combinaciones medios-duros y blandos-duros, a mi juicio representan una excelente solución en el caso de que la carrera sea neutralizada en las fases iniciales".

"Si se está obligado a efectuar una parada anticipada a causa de una neutralización, de hecho, se puede montar un juego de duros y contar con buenas prestaciones y una buena constancia para el resto de la carrera. Recorrer una parte considerable de la distancia con estos neumáticos no será un problema. Por tanto, pienso que se puede empezar con los blandos o con los medios y, en caso de neutralización, pasar a los duros".

"Si en cambio la carrera transcurre con normalidad, se puede optar por los medios y los blandos. Probablemente convendría evitar los duros, porque la degradación debería mantenerse contenida".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La gestión de los neumáticos en carrera

Si los pilotos quisieran o se vieran obligados a anticipar la parada, deberán estar atentos a respetar la forma correcta de ponerlos en temperatura.

"Con los duros se puede empujar desde el principio. Con los blandos, en cambio, siempre es prudente prestar atención en las primeras vueltas. Es precisamente por eso que, si se comparan los dos compuestos, la diferencia en el undercut no es tan amplia como podría parecer".

"En clasificación, la brecha entre duros y blandos es de aproximadamente un segundo y medio. En carrera, en cambio, la diferencia en el undercut es de aproximadamente un segundo: si se montan los blandos, la ventaja puede llegar a 2,5 segundos, pero no a 3, porque hay que ser un poco más delicados en la primera vuelta".

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