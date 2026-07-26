Cómo Leclerc con gomas usadas al inicio podría alterar las estrategias en el GP de Hungría

En Budapest hace calor, mucho calor, y las temperaturas del asfalto, que ayer superaron los 50°C y que hoy deberían mantenerse en valores similares, se resienten. Este elemento, unido a las características del trazado que someten a un fuerte estrés a los neumáticos traseros, debería empujar la carrera hacia una doble lectura estratégica.

Este es uno de los puntos clave de la carrera húngara, porque sobre la mesa hay dos opciones, es decir, una sola parada y dos paradas, y una buena parte de las decisiones dependerá de cómo evolucione la carrera durante el primer stint. Según Pirelli, una o dos paradas están bastante cerca en términos de tiempo total, pero el tráfico podría tener un impacto decisivo en las decisiones de los equipos.

No sorprende que los equipos se hayan cubierto las espaldas desde este punto de vista. Todos los equipos punteros han optado por conservar dos juegos de neumáticos duros de cara a la carrera, precisamente para responder a dos factores: un Safety Car en el momento equivocado y, sobre todo, una degradación superior a las expectativas sobre la base de los datos recogidos el viernes.

En la primera jornada en pista el asfalto estaba muy sucio, con un agarre reducido respecto al año pasado, y esto había hecho que el blando fuera un neumático más eficaz, hasta el punto de que las diferencias del viernes entre los equipos eran bastante amplias. El agarre adicional del blando había marcado la diferencia y quien ya había encontrado un buen equilibrio aerodinámico y mecánico, como Ferrari, había cerrado con una ventaja consistente.

Por eso los equipos han decidido actuar con cautela, llevando con vistas a la carrera un segundo juego de duros que pueda resultar útil en varios escenarios. Si la carrera se orientara hacia una sola parada también para los de delante, hipótesis que no puede descartarse del todo y ya vista en 2025 con Lando Norris, entonces quien elija salir con el medio tendrá una mayor flexibilidad.

Obviamente está el hecho de que aún no han usado el duro, por lo que también tendrán que adaptarse a los datos recogidos por los otros equipos. "Una o dos paradas son realmente equivalentes, y por nuestras simulaciones esperamos que la opción a dos paradas pueda ser una de medio, duro, duro, con la primera ventana en la vuelta 16 y la segunda en la vuelta 40", explica Dario Marrafuschi, jefe de Pirelli.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"La estrategia a una parada debería ser en cambio una medio-duro, con la ventana que se abre en la vuelta 26. Así que, en términos de cálculos, son realmente equivalentes, y vemos que varios equipos todavía tienen dos juegos de duros disponibles. La incógnita, por así decirlo, es que aún no han utilizado el duro y los otros compuestos están funcionando correctamente". Sin embargo, con el duro Pirelli espera una degradación verdaderamente contenida y ese es el motivo por el que también considera válida la parada única como opción.

Cómo Leclerc y Hamilton podrían cambiar el rostro de la carrera

Es lógico que Ferrari hubiera elegido una estrategia muy precisa para esta carrera. Habiendo probablemente comprendido ya en FP3 que la diferencia con la competencia se había reducido sensiblemente respecto al viernes y que la pole ya no era tan segura, el equipo de Maranello decidió conservar un juego de neumáticos blandos extra para la carrera.

Está claro que no se puede apostar por una estrategia a una sola parada con ese tipo de compuesto, aunque el viernes, precisamente por las condiciones de la pista, había mostrado un buen ritmo también en los long run. Entonces, ¿para qué podría ser útil? Para intentar tomar el mando de la carrera en la salida, o bien, en caso de haber conseguido una pole, para mantenerlo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Según las estimaciones de Pirelli, el blando en la salida permite ganar unos dos metros más respecto al medio en términos de agarre, una ventaja que podría resultar crucial, sobre todo considerando que Ferrari en la salida tiende a tener una arrancada eficaz este año.

Aquí la situación se divide para los dos pilotos de Ferrari. El juego de medios de Leclerc está particularmente desgastado, habiendo completado ocho vueltas con él en clasificación, y el monegasco consumió ese juego extra de blando ayer en Q2. Esto significa que estará obligado a salir con un blando usado en clasificación, motivo por el que su salida se vuelve aún más fundamental.

En caso de que la degradación resultara importante, podría ser el primero en desencadenar el vals de los pit stops, empujando a todos a anticiparse hacia las dos paradas para evitar perder posición en pista. Si, en cambio, la estrategia a una sola parada se volviera viable, especialmente para quien debe intentar algo diferente, entonces para Leclerc la situación se complicaría. Pero está claro que el monegasco puede dar inicio a un efecto dominó sobre todos los demás y por eso salir con los blandos usados puede ser una trampa también para los otros, más aún considerando que Pirelli no espera degradación en el duro.

En este frente Hamilton tiene más flexibilidad: podría ir al ataque con el blando nuevo ahorrado para intentar superar de inmediato a Oscar Piastri y Max Verstappen y luego anticipar el paso a los duros en el caso de un undercut, o salir con el medio usado en clasificación (pero que solo tiene 3 vueltas) y luego ver cómo evoluciona la carrera, especialmente al final, lo que sin embargo significaría colocarse en una situación similar a la de sus rivales.