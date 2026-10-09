Por qué la estrategia de Verstappen con las Pirelli en la clasificación sprint de Singapur funcionó

Aunque oficialmente no pasará a los anales de la historia como una pole position, el viernes en Singapur se produjo una primicia: por primera vez en su carrera en la Fórmula 1, Max Verstappen terminó una sesión de clasificación en el Circuito Urbano de Marina Bay en primera posición.

Esto pone de relieve la fortaleza del RB22 en las curvas de baja velocidad, que abundan en el circuito urbano de Singapur, aunque el propio Verstappen se mostró algo sorprendido por el resultado.

"Aquí en Singapur siempre está muy reñido. Conduces al límite de lo que crees posible, rozando los muros en algunos tramos. En cuanto montamos los neumáticos blandos , sentí que el coche cobraba un poco más de vida, pero no me esperaba esto", afirmó el holandés.

Cuando se le preguntó por qué no esperaba marcar el mejor tiempo, Verstappen señaló las limitaciones que aún presenta el RB22, sobre todo a la hora de afrontar los baches y los bordillos.

"Creo que en las dos últimas carreras hemos estado mucho más fuertes, pero este circuito sigue poniendo de manifiesto algunas pequeñas debilidades de nuestro coche. Por suerte, hemos sabido pilotar con ellas lo mejor posible".

Esto le valió a Verstappen la pole de la sesión de sprint, con una ventaja de 0,120 segundos sobre su rival más cercano, George Russell. Charles Leclerc le siguió a 0,243 segundos, por delante de los dos McLaren.

Estos cuatro pilotos abordaron la parte final de la clasificación de sprint de forma diferente a Verstappen, quien completó solo una vuelta rápida con los neumáticos blandos al final.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Esa variedad de estrategias durante el segmento final de la sesión de clasificación del viernes sorprendió a Pirelli.

"Lo que nos pareció interesante es que, en la SQ3, con el compuesto blando, tuvimos tres estrategias diferentes por parte de los tres primeros de la clasificación", explicó Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli para la F1.

"Básicamente, Verstappen hizo una estrategia de ‘salida-aceleración-entrada’ y fue el más rápido. Russell decidió hacer ‘salida-aceleración-doble enfriamiento’ y luego acelerar de nuevo. Y Leclerc hizo ‘salida-aceleración-un enfriamiento’ y luego acelerar. Enfoques diferentes y, al final, con esta baja degradación y la posibilidad de recuperar rendimiento, los tres funcionaron bien".

La idea detrás del enfoque de Red Bull era sencilla: aprovechar el rendimiento máximo de los neumáticos cuando la pista estuviera en sus mejores condiciones —aunque esto último era relativo, ya que el circuito urbano de Singapur ofrecía menos agarre de lo que Pirelli había esperado debido a la enorme cantidad de polvo".

El enfoque de Red Bull parece haber contribuido a la ventaja de Verstappen, pero cuando Motorsport.com le planteó esta cuestión a Berra, este explicó que no había resultado ser el principal factor diferenciador en cuanto al rendimiento.

"Sinceramente, no creo que ninguno de los tres enfoques fuera mejor que los demás. Es simplemente una cuestión de cómo se comportó el coche y también tiene que ver con el piloto, diría yo. Se trata de un circuito urbano, por lo que los pilotos ganan confianza vuelta tras vuelta", afirmó Berra.

"Algunos pilotos prefieren dar un primer empujón, luego seguir un procedimiento de enfriamiento y volver a apretar, mientras que, en mi opinión, Max prefirió simplemente salir y apretar al máximo. Ese es un enfoque diferente desde la perspectiva del piloto".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Según Berra, también tiene que ver con la mentalidad del piloto. El enfoque que implica varias vueltas a todo gas les daba la oportunidad de marcar primero una vuelta de seguridad, lo que aliviaba un poco la presión del intento final.

El enfoque de una sola vuelta rápida era más arriesgado: no solo por la posibilidad de una bandera amarilla o roja, sino también en cuanto a los límites de pista, algo que experimentaron de primera mano Isack Hadjar y Pierre Gasly.

Sin embargo, de Pirelli, destacó que, en última instancia, Verstappen fue el más rápido por méritos propios y que los diferentes planes de carrera no pueden explicar por completo su ventaja.

"En cuanto a las temperaturas de los neumáticos y al agarre máximo, creo que se puede obtener un buen rendimiento a lo largo de varias vueltas. Incluso se podría mejorar en un segundo intento con neumáticos usados, así que eso no supuso una gran ventaja para Max. Fue muy interesante porque decidió intentarlo solo una vez y le salió bien".

Según el director del equipo, Laurent Mekies, el hecho de que Red Bull lograra la pole de la carrera sprint por méritos propios resulta aún más alentador teniendo en cuenta lo accidentado que resultó ser el circuito el viernes.

"Esta mañana, la FP1 ha sido dura para ambos coches. Es difícil encontrar el equilibrio adecuado en este circuito. Hay muchos baches, está muy, muy irregular", afirmó el director del equipo francés.

"Estamos teniendo muchos problemas con los baches, pero Max, Isack y los ingenieros hicieron un trabajo excelente entre la FP1 y la SQ. Consiguieron mejorar el coche.

"No es perfecto, pero la pole está ahí y eso probablemente demuestra que todo el mundo está sufriendo con el firme del circuito. Así que es bueno para nosotros. Todavía queda un fin de semana muy largo, pero es bueno volver a estar arriba".

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