Exclusiva: La FIA pide a la F1 que limite las palabrotas en la cobertura televisiva

La FIA ha pedido a los directivos de la Fórmula 1 que reduzcan la cantidad de insultos o de faltas de respeto que se emiten a través de la televisión durante los fines de semana de carrera, según ha revelado Motorsport.com.

Aunque las palabras malsonantes se solapan con pitidos en la señal oficial de TV, la frecuencia de tales insultos, cada vez mayor, se ha convertido en motivo de preocupación para el organismo rector.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha revelado que está tomando medidas para tratar de cambiar el contenido que se transmite a los fans.

Dijo que los propios pilotos tienen cierta responsabilidad en controlar lo que dicen, antes de añadir que se ha hecho una petición formal a la FOM para limitar las radios en las que suenan esas malas malsonantes y que se emiten por televisión.

"Tenemos que diferenciar entre nuestro deporte, el motorsport, y el rap", dijo Ben Sulayem. "No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con F (fuck)? Nosotros no somos eso".

Ben Sulayem, 14 veces campeón del Rally de Oriente Medio, dice que comprende las frustraciones a las que se enfrentan los pilotos, pero cree que hay que mantener las normas en todo momento.

"Lo sé, yo fui piloto", señala. "En el calor del momento, cuando estás molesto porque otro piloto se te echó fuera... Cuando yo conducía en el polvo y pasaba algo así, me enfadaba. Pero está claro que también tenemos que tener cuidado con nuestra conducta. Tenemos que ser responsables".

"Y ahora, con la tecnología, todo se graba en directo.Tenemos que estudiarlo para ver si minimizamos lo que sale públicamente. Porque imagínate que estás sentado con tus hijos viendo la carrera y de repente alguien habla con ese lenguaje soez. ¿Qué dirían sus hijos o sus nietos? ¿Qué les enseñarías si ese es tu deporte?", explicó.

Ante la pregunta de si la FIA puede exigir a la FOM que limite el uso de la radio de los equipos que contenga lenguaje malsonante en la retransmisión de la TV, Ben Sulayem confirmó que ya se está haciendo.

"Podemos y lo estamos haciendo", respondió. "Somos nosotros los que hemos aprobado que se hable más [por radio en la retransmisión televisiva]. Pero tenemos normas, y las normas están para el beneficio del deporte, para ser vigiladas y también para ser respetadas".

Las nuevas normas de la FIA

Ben Sulayem dijo que los pilotos no son raperos después de que se le preguntara sobre una publicación en su cuenta personal de Instagram durante las vacaciones de verano, en la que mencionó un cambio en el Código Deportivo Internacional de la FIA respecto a la definición de la palabra "mala conducta".

"Como parte de nuestra continua lucha contra el abuso online, investigaciones recientes han demostrado que existe una relación directa entre los comentarios negativos de pilotos y miembros de equipos y el aumento del odio dirigido hacia el personal en general a través de las redes sociales", decía el comunicado del presidente de la FIA.

"En el último Consejo Mundial del Motor, los miembros aprobaron un cambio en la definición de mala conducta dentro del ISC tras los incidentes en los que algunos miembros de alto nivel han hecho declaraciones que incitan al abuso".

Este no es el primer cambio realizado en el Código Deportivo Internacional en los últimos tiempos. A finales de 2022, se añadió un artículo que prohibía "la realización y exhibición de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales que violen notablemente el principio general de neutralidad promovido por la FIA en virtud de sus Estatutos, a menos que hayan sido previamente aprobados por escrito por la FIA para las Competiciones Internacionales, o por la ASN correspondiente para las Competiciones Nacionales dentro de su jurisdicción".

Después de que varios pilotos expresaran su preocupación sobre cómo eso afectaría a su libertad para expresar sus opiniones personales, se emitió una aclaración a principios de 2023. Según Ben Sulayem, era importante actualizar algunas de las normas, ya que consideraba que estaban anticuadas.

"Las normas no están ahí para que sean iguales durante 30 años. Hay que mejorar, cambiar, quitar y añadir muchas cosas. Y eso no lo hago yo. Tenemos comités que lo estudian", señaló Ben Sulayem.

"Yo no lo escribí, esto tiene que ver con la ética y la neutralidad de las palabras. ¿Pero sabías que lo teníamos desde 1972? ¡Nadie lo sabía! ¡Del 72! No puedes ir a un país y abusar de él. Porque pagan una gran cantidad de dinero. Si no te gusta [ir allí], no vayas. Si estás usando la licencia de la FIA, tienes que respetar la fuente que te da la licencia".

"Estamos contentos con los pilotos", subrayó Ben Sulayem. "Id y divertíos. Hagan lo que mejor saben hacer y compitan. Y estamos contentos con el promotor. Id y ganad dinero y más dinero. Pero sí, también hay que respetar el deporte. Yo pienso en el espíritu del deporte".

"Con mis 40 años de experiencia, intento aportar ética, equilibrio, imparcialidad y claridad. Y esa es una responsabilidad muy, muy dura. Pero es factible", concluyó.