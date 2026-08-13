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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Un exingeniero duda que Haas se convierta en uno de los equipos punteros de F1

Rob Smedley cree que el modelo de negocio y la estructura actuales de Haas impedirán que el equipo se convierta en uno de los principales contendientes de la Fórmula 1

Lydia Mee
Publicado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

El exingeniero de carreras de Ferrari en Fórmula 1, Rob Smedley, ha afirmado que la estructura de Haas le impedirá convertirse en uno de los equipos punteros del campeonato.

La escudería estadounidense se incorporó a la parrilla de la F1 en 2016, apoyándose en gran medida en una colaboración técnica con Ferrari. Aunque este enfoque permitió a Haas entrar en el campeonato de una forma más rentable, a menudo ha contribuido a un descenso del rendimiento a mitad de temporada, ya que le cuesta seguir el ritmo en la carrera por el desarrollo.

Smedley ofreció una evaluación sin rodeos a mitad de temporada de la campaña de Haas en 2026 durante un episodio del podcast"High Performance Racing". A pesar del respeto generalizado por el estilo de gestión de Ayao Komatsu, que sustituyó a Guenther Steiner en enero de 2024, Smedley cree que el techo del equipo viene limitado por su modelo de negocio.

"Nunca tendrán esa posibilidad con su estructura actual", afirmó Smedley. "Nunca tendrán la posibilidad de estar entre los primeros".

El locutor Jake Humphrey, que copresenta el podcast "High Performance Racing" junto a Smedley y al exdirector del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, añadió: "Haas es el equipo que más me frustra de la parrilla de Fórmula 1, en el sentido de que siempre parecen empezar con un coche rápido y no parecen desarrollarlo. Quizá no tengan los recursos o la capacidad para desarrollar el coche".

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, equipo Haas F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Haas ocupa actualmente el séptimo puesto en el campeonato de constructores con 21 puntos, y los pilotos Oliver Bearman y Esteban Ocon están en los puestos 13.º y 17.º del campeonato de pilotos con 18 y tres puntos, respectivamente. 

Tras sumar 17 puntos en las dos primeras pruebas, Bearman sufrió tres abandonos en Grandes Premios y solo sumó un punto en las nueve pruebas siguientes.

"Además, me encanta el estilo de gestión y el enfoque de Ayao Komatsu", añadió Humphrey. "Creo que Ollie Bearman es un piloto excepcional y me encantaría verlos más arriba en la parrilla. No me refiero a Haas en concreto, sino a la gente de Haas. Me gustaría ver a Komatsu al frente de un equipo mejor situado en la parrilla y me gustaría ver a Ollie Bearman pilotando para un equipo mejor situado en la parrilla".

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