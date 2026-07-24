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Fórmula 1 GP de Hungría

El éxito de Aston Martin con Adrian Newey es solo cuestión de tiempo, dice Montoya

Juan Pablo Montoya cree que Adrian Newey acabará transformando la suerte de Aston Martin.

Lydia Mee
Publicado:
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Juan Pablo Montoya ha respaldado a Adrian Newey para darle la vuelta a la temporada de Aston Martin, argumentando que es solo cuestión de tiempo antes de que el equipo de Silverstone encuentre el éxito.

Newey se unió a Aston Martin en 2025 como socio técnico director y accionista antes de asumir también el rol de jefe de equipo en 2026. Encargado de guiar al equipo a través de los cambios reglamentarios de 2026 y su nueva asociación de unidad de potencia con Honda, Newey ha sufrido un comienzo difícil en su etapa con el equipo.

Aston Martin llegó al Gran Premio de Hungría 10º en el campeonato de constructores. Pero con un coche de especificación B introducido en Hungaroring, el equipo propiedad de Lawrence Stroll espera darle la vuelta a su temporada.

El colombiano habló de las perspectivas a largo plazo de Aston Martin durante el programa F1 TV Weekend Warm-Up, tras los comentarios del bicampeón Fernando Alonso confirmando su confianza en Newey y respaldando al socio de unidad de potencia del equipo, Honda.

Montoya sugirió que las declaraciones de Alonso eran un esfuerzo por motivar a su equipo internamente.

"Públicamente, creo que está intentando presionar un poco al equipo, como está haciendo Max (Verstappen). 'Quiero quedarme, pero tienen que hacerlo mejor.' Y, siendo realistas, está en la mejor posición, que si alguien va a hacerlo bien, es Adrian y Aston Martin.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"La pregunta es cuándo. No es si va a ocurrir; es cuándo va a ocurrir, y si el calendario va a encajar con él. ¿Quieres correr de la forma en que están corriendo? No. Pero van a dar pasos enormes. Creo que este paso va a ser grande.

"Pero no creo que [el GP de Hungría] vaya a ser una representación real de dónde estarán dentro de uno o dos meses. Una vez que tengan la nueva unidad de potencia y finalicen esto, cuando vayamos a Monza, vayamos a Bakú, Madrid, todas esas carreras, tendremos una mejor lectura de dónde están realmente.

"Sería genial si para cuando lleguen a Madrid, están en algún lugar donde está Williams o cerca de un Alpine. Sería increíble verlo."

Aunque Montoya respaldó a Aston Martin para recuperarse, luego añadió que si no se vuelve más competitivo, ambos pilotos podrían marcharse. "Si el coche empieza a ser realmente bueno, vamos a ver a esos dos pilotos durante al menos un par de años más. Si el coche sigue sin ser competitivo, podríamos ver a dos pilotos fuera. ¿Cuánto tiempo más quieres realmente hacerlo?"

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