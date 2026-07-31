Exjefe de equipo de F1 pone presión a Vowles para reflotar Williams: "Va hacia atrás"

La presión sobre James Vowles podría estar aumentando en Williams, según el exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, quien ha ofrecido una valoración sin tapujos sobre el rendimiento actual de la escudería de Grove.

Tras un difícil Gran Premio de Hungría, en el que Williams siguió teniendo problemas para encontrar el ritmo, Steiner no se anduvo con rodeos al referirse al mandato de Vowles, sugiriendo que el equipo "va hacia atrás".

"Por mucho que piense que no está haciendo un buen trabajo, creo que al menos hay que darle tiempo para que lea todos los correos electrónicos que recibió a principios de año", bromeó Steiner durante su intervención en podcast "The Red Flags".

"Sabe lo que tiene que hacer. Simplemente no ha tenido tiempo de leerlos. Así que dejen que lea sus correos electrónicos. Que encuentre una solución antes de que acabe el año. Si para entonces no ha leído todos los correos, entonces que se vaya".

Cuando se lo presionó para que diera un plazo para que Vowles le diera la vuelta a la situación, Steiner añadió: "Si sigue como hasta ahora, tras cinco o seis carreras [del año que viene], habrá cambios. Has tenido tiempo suficiente para leer tus correos electrónicos y mejorar las cosas. Y si no lo has hecho, entonces estás fuera".

Alexander Albon, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

De cara al parón veraniego, Williams ocupa el noveno puesto en el campeonato de constructores con 11 puntos. Aston Martin, que introdujo importantes mejoras en el Gran Premio de Hungría, es décimo con un punto. A pesar de la diferencia actual, Steiner argumentó que la escudería de Silverstone probablemente terminaría por delante de Williams al final del año.

"Creo que tienen muchas posibilidades de sumar dos puntos aquí, otros dos allá, para llegar a los 11 [puntos], porque no creo que Williams vaya a sumar más puntos", explicó Steiner.

Vowles se incorporó a Williams como director del equipo en 2023 y ha tenido ante sí la ardua tarea de dar un giro a la escudería. Williams terminó séptimo en la clasificación en la primera temporada de Vowles y quinto al final de la tercera. Pero Williams ha tenido dificultades con la nueva oleada de normativas introducidas en 2026.

"Al principio de la temporada nos prometieron: 'Volveremos; sabemos exactamente qué hacer'", argumentó Steiner. "¿Y adivina qué? De momento están retrocediendo en lugar de avanzar".