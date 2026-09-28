Exmecánico de McLaren critica el accidente de Colapinto, pero también a Norris

El exmecánico de McLaren y comentarista de Fórmula 1 Marc Priestley ha calificado de "escandalosa" la colisión de Franco Colapinto en la curva 1 del Gran Premio de Azerbaiyán, pero ha desestimado la petición de Lando Norris de que se imponga una sanción de suspensión de carrera al piloto de Alpine.

Colapinto intentó adelantar por el interior en la curva 1 durante una reanudación tras la salida del coche de seguridad en Bakú, pero bloqueó las ruedas y chocó contra su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien a su vez se estrelló contraLando Norris, de l .

El choque eliminó a ambos Alpine y a Norris, lo que le costó al equipo francés una probable doble clasificación en los puntos.

Al hablar con los medios de comunicación inmediatamente después del accidente, Norris afirmó que Colapinto debería ser sancionado con una suspensión de carrera por esa maniobra, aunque ahora se ha disculpado por sus comentarios.

En declaraciones al podcast "Chequered Flag" de la BBC, Priestley criticó la maniobra del piloto argentino, pero también reprendió a Norris por sus comentarios.

"La maniobra de Colapinto fue indignante. Venía desde muy atrás. No se equivocó solo un poco, lo cual se puede aceptar hasta cierto punto. Se equivocó por completo", explicó Priestley.

"Pero eso es culpa suya. Es un piloto joven, y le vi después yendo a ver a todo el equipo para disculparse con el rabo entre las piernas".

Lando Norris, McLaren Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"Una suspensión de carrera es el tipo de sanción que se impone a alguien si eso ocurre repetidamente; si el nivel de conducción está constantemente por debajo de lo exigido, entonces, sin duda, como ya hemos visto en el pasado, se aplica una sanción en forma de suspensión".

A Colapinto se le impuso una penalización de 10 segundos por el incidente, que se ha convertido en una penalización de cinco puestos en la parrilla para el próximo Gran Premio de Baréin en Malasia.

"Un incidente como este, por muy grave que haya sido, creo que la sanción que le han impuesto —que se ha convertido en un retroceso de cinco puestos en la parrilla para la próxima semana— probablemente sea suficiente", añadió Priestley.