Exmiembro de Red Bull advierte que el calendario de F1 conlleva riesgo de "agotamiento profesional"

El exmecánico de Red Bull Calum Nicholas ha advertido que el personal de Formula 1 se enfrenta a un "agotamiento profesional real" en medio del extenso calendario.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría se anunció que el Gran Premio de Bahréin, que anteriormente había sido cancelado en abril junto con la carrera en Arabia Saudita debido al conflicto en Oriente Medio, se celebrará en Malasia del 2 al 4 de octubre.

Hablando en el podcast de Red Bull Talking Bull, Nicholas subrayó la importancia de equilibrar el crecimiento comercial y el bienestar del personal que viaja y sus familias.

"Hay que encontrar un equilibrio," dijo Nicholas. "Por un lado, quiero ver tantas carreras como sea posible, pero lo digo como alguien que ahora sabe que no está en el garaje haciendo ese trabajo.

"Lo que hay que recordar, especialmente hacia el final de la temporada, es que el agotamiento profesional es algo real. Está muy bien decir: 'Bueno, tuviste tiempo libre a principios de año', pero llega un punto en el que la carga de trabajo puede ser demasiado.

"Siempre me gusta recordar a la gente que no se trata solo de quienes viajan a las carreras. También están todas las personas en casa, las familias que intentan hacerlo funcionar, que hacen sacrificios para que ellos puedan estar fuera. Por mucho que quiera ver tantas carreras de vuelta en el calendario, creo que debemos tener un poco de cautela."

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Los equipos de F1 han adoptado sistemas de rotación con la ampliación del calendario a 24 carreras. La escudería de Milton Keynes introdujo una iniciativa en 2025 que permite a los mecánicos elegir un número determinado de carreras para saltarse.

"Así que los equipos tienen sus propias iniciativas," continuó Nicholas. "Para nosotros aquí en Red Bull, empezamos a dar a los mecánicos la oportunidad de tomarse libres algunas carreras al año en 2025. Tienen la posibilidad de planificarlo y elegir sus carreras para que puedan compatibilizarlo con la familia, los hijos y todo eso.

"Es importante que los equipos sigan haciéndolo. Para Formula 1 y la forma en que analizamos cómo programamos las carreras, se trata simplemente de planificar los viajes e intentar que sean lo más eficientes posible sin saltar de un lado a otro del planeta. Eso realmente ayuda a la gente.

"Por ejemplo, el triplete de Austria, Gran Bretaña y Bélgica es uno de los mejores porque no vas lejos, ¿verdad? Los vuelos son muy cortos y eso ayuda. Cuando hicimos Vegas, Qatar y Abu Dhabi, eso pasa una factura mucho mayor.

"Es una larga distancia cruzando el planeta, y están el jet lag y todas esas cosas. Así que es importante mirar el calendario cuando sabemos que vamos a tener tantas carreras, planificando lo mejor que podamos para intentar aliviar todo ese estrés de la gente tanto como sea posible. Creo que eso es importante".