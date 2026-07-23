Expiloto aconseja a McLaren enfocarse en el 2027 ante los resultados de 2026

El expiloto de Fórmula 1 Karun Chandhok cree que McLaren no ha logrado mantener el ritmo en la carrera por el desarrollo de 2026, y sostiene que el actual campeón de constructores debe centrar ahora su atención en 2027.

Chandhok analizó la situación actual de McLaren durante su intervención en el programa "Sky Sports F1 Show". McLaren entró en la nueva era normativa como bicampeón mundial de constructores, con Lando Norris como actual campeón de pilotos, pero el rendimiento de la escudería de Woking en lo que va de año parece haberla dejado fuera de la lucha por el campeonato.

"Creo que Lando se lo toma con bastante filosofía, ya que sabe que este año no va a poder revalidar el título", explicó Chandhok en el podcast. "La diferencia entre él y [Kimi Antonelli] es probablemente demasiado grande.

"Su objetivo ahora es intentar ganar algunas carreras en lo que queda de temporada y empezar 2027 con buen pie".

Tras una auténtica lucha por la victoria en el Gran Premio de Miami, los paquetes de mejoras de McLaren no han logrado aportar las mejoras de rendimiento observadas en campañas anteriores.

"No han logrado mantener el ritmo en la carrera por el desarrollo", afirmó Chandhok. "Si nos fijamos en Miami, estaban en la lucha por la victoria, pero desde entonces ya no lo han estado. Así que, independientemente de lo que hayan aportado o no, eso les ha llevado a una situación en la que ahora están terminando a 15 o 20 segundos del líder".

Para un equipo que ha marcado la pauta en las últimas temporadas, el actual déficit de rendimiento es un trago amargo. Pero Chandhok insiste en que el equipo liderado por Zak Brown debe aprovechar lo que queda de temporada para centrarse en 2027.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Esa no es la posición en la que McLaren querría estar, como doble campeón del mundo de constructores", añadió Chandhok. "Así que, en este momento, se trata de intentar sumar algunas victorias, acumular conocimientos y empezar con buen pie de cara a 2027".

McLaren ocupa actualmente el tercer puesto en el campeonato de constructores con 195 puntos, a 90 puntos del segundo clasificado, Ferrari, y a 163 puntos del líder, Mercedes.

Norris y su compañero de equipo, Oscar Piastri, ocupan el quinto y sexto puesto en el campeonato de pilotos con 103 y 92 puntos, respectivamente. En comparación, Kimi Antonelli, que actualmente lidera la clasificación de pilotos, suma 204 puntos.