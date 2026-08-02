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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

Un expiloto confía en que Aston Martin F1 dé un giro a su suerte en los próximos dos años

David Coulthard prevé que Aston Martin se convertirá en el equipo de Fórmula 1 que más haya mejorado y que ganará Grandes Premios en los próximos dos años

Lydia Mee
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que Aston Martin se convertirá en el equipo que más progresará en el campeonato durante los próximos dos años.

Predijo que la escudería con sede en Silverstone ganará Grandes Premios a pesar de un comienzo de temporada 2026 muy complicado.

En el podcast "Up To Speed", junto a la copresentadora Jolie Sharpe, Coulthard defendió con firmeza el proyecto a largo plazo de Aston Martin durante un análisis de mitad de temporada previo al parón veraniego de agosto.

Al entrar Aston Martin en la nueva era normativa, las expectativas respecto al equipo eran excepcionalmente altas. Con Adrian Newey a bordo, el bicampeón Fernando Alonso al volante, una nueva colaboración con Honda para el suministro de unidades de potencia, un túnel de viento de última generación y el continuo respaldo financiero de Lawrence Stroll, el equipo parecía preparado para luchar por los primeros puestos. 

Sin embargo, la temporada ha resultado desastrosa. De cara al parón veraniego, Aston Martin ocupa el décimo puesto en el campeonato de constructores con un solo punto, sumado por Alonso en el Gran Premio de Mónaco cuando varios otros pilotos fueron sancionados.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Aunque Coulthard reconoció que el coche está actualmente muy lejos del ritmo de los líderes, el expiloto sigue convencido de que un cambio de rumbo es inevitable.

"Apúntate mis palabras, Jolie: por muy lejos que estemos el uno del otro, serán el equipo que más mejore en los próximos dos años", afirmó Coulthard.

"Y voy a predecir que ganarán Grandes Premios en los próximos dos años".

Aston Martin presentó un amplio paquete de mejoras en el Gran Premio de Hungría. Aunque ni Lance Stroll ni Alonso sumaron puntos, ambos demostraron un salto cualitativo en su rendimiento. Stroll terminó 13.º, mientras que Alonso quedó 14.º.

Stroll lo describió como un "gran paso" en declaraciones a Motorsport.com y otros medios tras la carrera en Hungaroring. "Sí, muy bien. Hemos dado un gran paso este fin de semana, y aunque no estamos al frente del pelotón medio, sí que estamos en la lucha", explicó el canadiense.

"Sabemos que tenemos que ganar mucha potencia y seguir mejorando el rendimiento: más carga aerodinámica, más potencia… y simplemente tenemos que seguir avanzando".

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